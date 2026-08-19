Ordu’da bir garip olay! Kuluçkaya yatan horoz civcivleri çıkarttı: Hem annelik hem de babalık yapıyor

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Şuanda horozluğu koruyor ama tavuk gibi civcivlere bakıyor, anne gibi davranıyor. Zaten bunun adını da o zaman ‘Sultan Baba’ koymuştuk. 30 yıldır horoz yetiştiriyorum ilk defa böyle bir şey ile karşılaştım, hiç de duymadım. Civcivlerini çıkarttı, çok güzel de sahip çıkıyor. Başka tavuk ya da horozları civcivlerin yanına kesinlikle yaklaştırmıyor" diye konuştu.