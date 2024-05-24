Online oyunlarda çocuk istismarı tehlikesi! Tehditle görüntü ve kart bilgileri alınıyor

HER TÜRLÜ PİSLİK VAR

Uygulamayı kullanan ve uygulamadaki bir kişi tarafından tehdit edildiği için silen Azra Sılakuş(19) da şunları anlattı: “WePlay uygulamasında iki alan var. Biri oyun diğeri sohbet. Ben ilk olarak oyun oynuyordum daha sonra ise bu sohbet odalarına girdim. Bu sohbet odalarında pedofili, şantaj, özel hayatın gizliliği ne ararsanız var. 40-45 yaşındaki insanlar bu odalara gelip kendilerini cinsel açıdan tatmin ediyorlar. Küçük çocuklara hediye atıyorlar sonra da toplu sohbet odalarından özel sohbet odalarına giriyorlar. Bir de bu uygulamayı indirdiğinizde konumunuzu görebiliyorlar. Sohbet odasındaki herhangi biri size bulunduğunuz konumu net olarak söyleyebiliyor. Ben de sohbet odasında biriyle tartıştım ve bulunduğum yere kadar nerede yaşadığımı söyledi, ‘Yürürken arkana bak, daha dikkatli ol...’ gibi şeyler söylemeye başladı, korktum ve uygulamayı sildim. Uygulama amacını aşmış durumda her türlü pislik var.”