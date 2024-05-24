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Gündem Online oyunlarda çocuk istismarı tehlikesi! Tehditle görüntü ve kart bilgileri alınıyor
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Online oyunlarda çocuk istismarı tehlikesi! Tehditle görüntü ve kart bilgileri alınıyor

Katılımcıların online oyunlar oynayarak sohbet edebildiği WePlay uygulamasında çocuklar tuzağa düşürülerek istismar ediliyor. Küfür ve cinsel içerikli konuşmaların döndüğü sohbet odalarında istismardan, dolandırıcılığa, şantajdan tehdide birçok suç işleniyor.

• 24 Mayıs 2024 - 07:28 • Son Güncelleme:
• 24 Mayıs 2024 - 07:28 • Son Güncelleme:
1 Online oyunlarda çocuk istismarı tehlikesi Tehditle görüntü ve kart bilgileri alınıyor

Ebeveynlerin yeni dijital endişesi; WePlay. İddiaya göre sosyalleşme amaçlı oyun platformundaki odalarda, çocuklar cinsel içerikli ve küfürlü sohbetlere maruz kalıyor, özel görüntüleriyle şantaja uğruyor. Aileler X’de ‘WePlay kapatılsın’ çağrısında bulunurken odalarda küfürlü, tehditli, müstehcen ve tacizkar ifadeler adeta kan donduruyor.

Platformda işlenen suçlarla ilgili suç duyurusunda bulnmaya hazırlanan avukat Mustafa Tırtır, merak edip indirdiği uygulamada yaşananları görünce şaşırdığını vurgulayarak şunları anlattı:

2 SUÇ DUYURUSU HAZIRLIĞI

SUÇ DUYURUSU HAZIRLIĞI

“Sohbet odalarında 10-12-13 yaşında kız ve erkek çocukları ile yetişkin insanların olduğunu gördüm. Dönen sohbetlerin tamamı cinsel içerikli ve küfürlüydü. Gruptakiler özel fotoğraflarını atıyor sonra gönderilen bu fotoğraflar üzerinden birbirlerini tehdit ediyorlar. Toplu sohbet odalarının yanı sıra özel odalar da var ve bu odalara herkes giremiyor. Bir de bu uygulamayı kullananların bilgilerine de çok rahat ulaşılıyor. Uygulamayı kullanan bir kızın babası aranmış ve babaya, ‘Kızın sanal seks yapıyor’ denilmiş. Bir çocuk babasının tüm kredi kartı bilgilerini sohbet odalarından biriyle paylaşmış ve herkes alışveriş yapmış. Youtube başta olmak üzere çocukların kullandığı uygulama ve sitelerde WePlay’in reklamları var ve hiçbir denetim mekanizması olmadan üye olunuyor. Bu uygulamada meydana gelen olaylar yüzünden bir çocuğun intihar ettiği iddia ediliyor.” Okey, kızma birader, Uno gibi oyunların oynandığı odalarda da sürekli küfürleşmeler ve hakaretler ve müstehcen konuşmalar dikkati çekiyor.

3 TEHDİTLE GÖRÜNTÜ VE KART BİLGİLERİ ALINIYOR

TEHDİTLE GÖRÜNTÜ VE KART BİLGİLERİ ALINIYOR

Sosyal medya platformu X’de, ‘WePlay kapatılsın’ paylaşımları yapan Ercan Erzincalı da, “Oyun demek de doğru değil burada yaşları küçük çocuklar sohbet odaları açıyormuş ve yaşları 45-50 yaşlarındaki insanlarla sohbet ediyorlarmış. Bu oyuna/ sohbet odalarına girenlerin konumları ve bilgileri göründüğü için yaşları küçük olan çocuklar farklı şekilde tehdit ediliyormuş. Tehditle babasının kredi kartı bilgilerini paylaşan bile var. Çocuklara tehdit yoluyla, ‘Git annenin banyodan fotoğrafını çek’ diyorlarmış. Böyle onlarca olay var. 13 yaşındaki bir kız çocuğu için, ‘Hediye at sana... yaparım’ gibi konuşmalar dönüyor. Göz göre çocuklar istismar ediliyor. Bu oyunu 8 yaşındaki çocuklar bile oynayabiliyor” diye konuştu.

4 HER TÜRLÜ PİSLİK VAR

HER TÜRLÜ PİSLİK VAR

Uygulamayı kullanan ve uygulamadaki bir kişi tarafından tehdit edildiği için silen Azra Sılakuş(19) da şunları anlattı: “WePlay uygulamasında iki alan var. Biri oyun diğeri sohbet. Ben ilk olarak oyun oynuyordum daha sonra ise bu sohbet odalarına girdim. Bu sohbet odalarında pedofili, şantaj, özel hayatın gizliliği ne ararsanız var. 40-45 yaşındaki insanlar bu odalara gelip kendilerini cinsel açıdan tatmin ediyorlar. Küçük çocuklara hediye atıyorlar sonra da toplu sohbet odalarından özel sohbet odalarına giriyorlar. Bir de bu uygulamayı indirdiğinizde konumunuzu görebiliyorlar. Sohbet odasındaki herhangi biri size bulunduğunuz konumu net olarak söyleyebiliyor. Ben de sohbet odasında biriyle tartıştım ve bulunduğum yere kadar nerede yaşadığımı söyledi, ‘Yürürken arkana bak, daha dikkatli ol...’ gibi şeyler söylemeye başladı, korktum ve uygulamayı sildim. Uygulama amacını aşmış durumda her türlü pislik var.”

5 KIZ ÇOCUKLARININ FOTOĞRAFLARI ESKORT SİTELERİNE VERİLDİ

KIZ ÇOCUKLARININ FOTOĞRAFLARI ESKORT SİTELERİNE VERİLDİ

Uygulamayı oyun oynamak için indirdiğini söyleyen Gülten Yağmur Aytül (24) de tanıklıklarını şöyle anlattı: “7’den 70’e herkesin erişmesi mümkün. Çizgi filmlerin altında reklamları veriliyor. Sohbet odalarında 10 yaşındaki bir çocuk ile 50 yaşındaki bir yetişkin erkek sohbet ediyor. Kızların fotoğrafları eskort sitelerinde kullanıldı ve tehdit edildi. ‘Evini biliyorum, sen şurada oturmuyor musun?’ diyerek çocukları tehdit edip, ailelerin kredi kartı bilgileri isteniyor. Düğün denilen bir şey yapılıyor. Koca koca adamlar sözde küçük kızlarla evlendiriliyor ve hediyeler veriliyor (oyundaki hediyeler taç vs.)”