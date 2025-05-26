Önce Londra şimdi de Paris! Bitlis, Avrupa'da üst üste ikinci zaferini göğüsledi

Türkiye'nin, bal konusunda zengin bitki örtüsü ve uygun iklim koşulları sayesinde dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olduğunu dile getiren Ersan, "Ülkemizde ve özellikle Doğu Anadolu'da üretilen ballar endemik ve tıbbi bitki çeşitliliği ile dünyada eşi benzeri olmayan özelliklerdedir.