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GündemÖnce Londra şimdi de Paris! Bitlis, Avrupa'da üst üste ikinci zaferini göğüsledi
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Önce Londra şimdi de Paris! Bitlis, Avrupa'da üst üste ikinci zaferini göğüsledi

Endemik bitki örtüsüyle, bol sulak alanlarıyla bahar aylarında ve yaz boyunca bin bir çeşit çiçek ve bitkiye ev sahipliği yapan Bitlis son yıllarda uluslararası platformlarda adından söz ettiriyor. Bitlis'te üretilen balın kalitesi artık sadece Türkiye'de değil dünyada biliniyor. Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Uluslararası Bal Yarışması'nda Bitlis balı 'Altın Bal' ödülüne layık görüldü. Önceki yıl ise aynı yarışmanın Londra ayağında bu başarıyı elde eden Bitlis balı orada da 'Altın Bal' ödülüne sahip olmuştu. Bitlisli arıcı Serdar Naci Ersan, 'Ülkemizde ve özellikle Doğu Anadolu'da üretilen ballar endemik ve tıbbi bitki çeşitliliği ile dünyada eşi benzeri olmayan özelliklerdedir' dedi.

AA
• 26 Mayıs 2025 - 11:44 • Son Güncelleme:
AA
• 26 Mayıs 2025 - 11:44 • Son Güncelleme:
1Önce Londra şimdi de Paris Bitlis, Avrupada üst üste ikinci zaferini göğüsledi

Londra'da geçen yıl yapılan yarışmada birincilik ödülünü alan Bitlisli arıcı Serdar Naci Ersan, kentin zengin bitki örtüsüne sahip yaylalarında ürettiği bal ile bu sene de yarışmaya başvurdu.

2Önce Londra şimdi de Paris Bitlis, Avrupada üst üste ikinci zaferini göğüsledi

Laboratuvarlarda yapılan analiz ve testlerde prolin, polen ve diaztas değerleri normalin üzerine çıkan Bitlis balı, "Altın Bal" ödülünü kazandı.

3Önce Londra şimdi de Paris Bitlis, Avrupada üst üste ikinci zaferini göğüsledi

Paris'te iki yıl üst üste birincilik ödülünü almanın mutluluğunu yaşadığını belirten Ersan, söz konusu balı rakımı 2 bin 500'ün üzerinde olan yaylalarda ürettiklerini söyledi.

4Önce Londra şimdi de Paris Bitlis, Avrupada üst üste ikinci zaferini göğüsledi

Türkiye'nin, bal konusunda zengin bitki örtüsü ve uygun iklim koşulları sayesinde dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olduğunu dile getiren Ersan, "Ülkemizde ve özellikle Doğu Anadolu'da üretilen ballar endemik ve tıbbi bitki çeşitliliği ile dünyada eşi benzeri olmayan özelliklerdedir.

5Önce Londra şimdi de Paris Bitlis, Avrupada üst üste ikinci zaferini göğüsledi

Yüzlerce çeşit bitkinin bulunduğu yüksek rakımlı yaylalarda bal üretimi yapıyoruz. Bu özelliklerin hepsi toplandığında Bitlis balı diğer balların önüne geçiyor.

6Önce Londra şimdi de Paris Bitlis, Avrupada üst üste ikinci zaferini göğüsledi

Bu yıl da ülkemizi ve ilimizi temsil etme amacıyla katıldığımız Paris Uluslararası Bal Yarışması'ndan 'Altın Bal' ödülü ile döndük." diye konuştu.

7Önce Londra şimdi de Paris Bitlis, Avrupada üst üste ikinci zaferini göğüsledi

2023'te de Londra'da düzenlenen yarışmada "Altın Bal" ödülü aldığını anlatan Ersan, şunları kaydetti: "Aldığımız bu kalite ödülleri, ürettiğimiz ürünlerin kalite garantisi ve gayretlerimizin takdiri göstergesindedir.

8Önce Londra şimdi de Paris Bitlis, Avrupada üst üste ikinci zaferini göğüsledi

Ürettiğimiz yüksek katma değerli ürünümüzü ilimiz adına Avrupa'ya ihraç ediyoruz. İlimizde üretilen bu eşsiz ürünlerin artık Avrupa ülkelerinde tedariki sağlanacaktır.

9Önce Londra şimdi de Paris Bitlis, Avrupada üst üste ikinci zaferini göğüsledi

Prestijli satış mağazalarının raflarında yerini alacaktır. Yaptığımız ihracat ülkemize ve ilimize ekonomik açıdan katkı sunacağı için mutluyuz."