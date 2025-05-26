Önce Londra şimdi de Paris! Bitlis, Avrupa'da üst üste ikinci zaferini göğüsledi
Endemik bitki örtüsüyle, bol sulak alanlarıyla bahar aylarında ve yaz boyunca bin bir çeşit çiçek ve bitkiye ev sahipliği yapan Bitlis son yıllarda uluslararası platformlarda adından söz ettiriyor. Bitlis'te üretilen balın kalitesi artık sadece Türkiye'de değil dünyada biliniyor. Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Uluslararası Bal Yarışması'nda Bitlis balı 'Altın Bal' ödülüne layık görüldü. Önceki yıl ise aynı yarışmanın Londra ayağında bu başarıyı elde eden Bitlis balı orada da 'Altın Bal' ödülüne sahip olmuştu. Bitlisli arıcı Serdar Naci Ersan, 'Ülkemizde ve özellikle Doğu Anadolu'da üretilen ballar endemik ve tıbbi bitki çeşitliliği ile dünyada eşi benzeri olmayan özelliklerdedir' dedi.
AA
• 26 Mayıs 2025 - 11:44 • Son Güncelleme:
AA
• 26 Mayıs 2025 - 11:44 • Son Güncelleme: