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MagazinÖlümden dönen Hailey Baldwin o anları anlattı!
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• 28 Nisan 2022 - 16:37 • Son Güncelleme:

Ölümden dönen Hailey Baldwin o anları anlattı!

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber'ın eşi Hailey Baldwin, geçtiğimiz ay geçici felç geçirmiş ve apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Ölümden dönen ünlü model, hastalığının nedenini açıkladı.

• 28 Nisan 2022 - 16:37 • Son Güncelleme:
1Ölümden dönen Hailey Baldwin o anları anlattı
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Gösteri dünyasının popüler çifti Hailey Baldwin (25) ile Kanadalı popçu Justin Bieber (28), evliliklerinde üçüncü yılı geride bıraktı. Mutlu birliktelikleri devam eden ikili, gerek açıklamaları gerek sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmüyor.

2KAN PIHTISINA RASTLANMIŞTI

KAN PIHTISINA RASTLANMIŞTI

Geçtiğimiz haftalarda zor günler geçiren çiftten Baldwin, eşiyle kahvaltı ederken rahatsızlanmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Ardından Instagram hesabından açıklama yapan ünlü isim, Perşembe sabahı eşimle kahvaltı yaparken felç benzeri belirtiler oluşmaya başladı ve acilen hastaneye ulaştırıldım” demişti.

3Ölümden dönen Hailey Baldwin o anları anlattı

“Beynimde az miktarda oksijen eksikliğine neden olan çok küçük bir kan pıhtısı oluştuğunu gördüler, ancak vücudum bunu kendi kendine yendi ve birkaç saat içinde tamamen iyileştim” diyen Bieber, “Bu kesinlikle yaşadığım en korkunç anlardan biri olmasına rağmen, şimdi evdeyim ve durumum iyi. Benimle ilgilenen tüm harika doktorlara ve hemşirelere çok minnettarım ve müteşekkirim! İyi dilek ve endişe ile ulaşan herkese, tüm destek ve sevgisi için teşekkür ederim” mesajını yazmıştı.

4O ÇOK GÜÇLÜ BİRİ

"O ÇOK GÜÇLÜ BİRİ"

Birkaç gün sonra eşinin sağlık durumu hakkında açıklama yapan Justin Bieber ise “Hayat sizi devamlı şaşırtıyor. Çok fazla kontrol edemiyorsunuz” açıklamasında bulunmuştu. Eşinin sağlık durumunun daha iyiye gittiğini ama gerçekten korkutucu bir süreçten geçtiklerini “Durumu gayet iyi, o çok güçlü bir insan” sözleriyle dile getirmişti.

5Ölümden dönen Hailey Baldwin o anları anlattı

Baldwin, haftalar sonra yaşadığı korku dolu anları sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile anlattı. ABD'li model, paylaşımında hikayesini kendi sözleriyle anlatmak istediğini belirtti. Hailey Baldwin, daha sonra da o sabah yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

6Ölümden dönen Hailey Baldwin o anları anlattı

"Justin ile kahvaltı sofrasında otururken sağ kolumda bir tuhaflık hissetim. Parmak uçlarımda uyuşukluk vardı ve tuhaftı. Kocam iyi olup olmadığımı sordu. Ama konuşamadığımı fark ettim."

Baldwin, daha sonra yüzünün sağ tarafında da bir gevşeklik, uyuşukluk hissettiğini sözlerine ekledi ve tek bir cümle kuramadığını söyledi. Ünlü model ardından; "Aniden, felç geçirdiğimi düşündüm" diye konuştu.

7SAĞLIK GÖREVLİLERİNİN SORULARINA YANIT VEREMEDİM

"SAĞLIK GÖREVLİLERİNİN SORULARINA YANIT VEREMEDİM"

Sonra sağlık görevlilerinin yardıma koştuğunu söyleyen Hailey Baldwin, yüzünün sağ tarafındaki uyuşukluğun geçtiğini ancak kendisine sorulan soruları yanıtlamak için kelimeleri bir araya getiremediğini belirtti. Baldwin, o sırada yaşadığı anksiyetenin de her şeyi daha kötü hale getirdiğini ifade etti. Ünlü model, hastanenin acil servisine ulaşıncaya kadar sağ kolundaki ve yüzünün sağ tarafındaki uyuşukluk hissinin geçtiğini sözlerine ekledi.

Baldwin'in anlattığına göre, acil serviste sabah hissettiği belirtilerin hiçbiri kalmamıştı. Tetkiklerin sonucunda Baldwin Bieber'ın "halk arasında hafif felç" olarak adlandırılan Geçici İskemik Atak geçirdiği belirlendi.

8DOKTORLARI ÜÇ OLASI NEDEN SIRALADI

DOKTORLARI ÜÇ OLASI NEDEN SIRALADI

Testlerin sonuçlarına göre bu pıhtı yüzünden, Hailey Baldwin'in beynine kan akışı kısa bir süre için kesildi. Doktorları, ünlü modele son dönemde yeni edindiği üç alışkanlığı yüzünden bu olayın meydana gelmiş olabileceğini söyledi. Bunlardan biri Hailey Baldwin'in doktoruna danışmadan kullanmaya başladığı doğum kontrol hapları.

Bir süre önce geçirdiği Covid-19'un da bu duruma neden olabileceği doktorları tarafından Baldwin'e açıklandı. Doktorları ünlü modele, çok kısa bir zaman diliminde ABD'den Fransa'ya gidip dönmesinin yani uzun uçak yolculuğunun da bu tür bir olaya neden olabileceğini de anlattı.

9KALBİNDEKİ DELİK İÇİN OPERASYON GEÇİRDİ

KALBİNDEKİ DELİK İÇİN OPERASYON GEÇİRDİ

Hailey Baldwin, videoda anlattığına göre, bir gece acil serviste kaldığı hastaneden taburcu edildi. Baldwin daha sonra da kapsamlı tetkikler yaptırdı. Renkli görüntülemenin ardından ünlü modelin halk arasında "delik kalp" olarak bilinen "Patent Foramen Ovale" adlı sorunu bulunduğu ortaya çıktı.

Kan pıhtısına da bu durumun neden olduğu anlaşıldı. Hailey Baldwin daha sonra 12- 13 milimetrelik bu deliğin kapatılması için bir operasyon geçirdi. Baldwin, bu operasyonun başarılı geçtiğini ve hızla iyileşmeye başladığını da sözlerine ekledi.

10KAN SULANDIRICI İLAÇ KULLANIYOR

KAN SULANDIRICI İLAÇ KULLANIYOR

Ünlü model, bu yaşadıklarının ardından doktorların önerisiyle kan sulandırıcı ilaç kullandığını açıkladı. Hailey Baldwin, gördüğü tedavinin ardından kalbindeki bu delikten kaynaklanan semptomların da ortadan kalktığını sözlerine ekledi.

112018DE EVLENDİLER

2018'DE EVLENDİLER

Kanadalı şarkıcı Justin Bieber ile ABD'li model Hailey Baldwin, 2018 yılında nikah masasına oturmuş, hayranları sürpriz gelişme karşısında şaşkınlık yaşamıştı.

12Ölümden dönen Hailey Baldwin o anları anlattı

Daha sonra ailelerinin ve yakın arkadaşlarının katıldığı bir tören düzenleyen dünyaca ünlü çift, koronavirüs pandemisi döneminde aşk dolu paylaşımlarla sık sık gündeme geldiler.

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