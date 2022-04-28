Ölümden dönen Hailey Baldwin o anları anlattı!
Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber'ın eşi Hailey Baldwin, geçtiğimiz ay geçici felç geçirmiş ve apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Ölümden dönen ünlü model, hastalığının nedenini açıkladı.
Gösteri dünyasının popüler çifti Hailey Baldwin (25) ile Kanadalı popçu Justin Bieber (28), evliliklerinde üçüncü yılı geride bıraktı. Mutlu birliktelikleri devam eden ikili, gerek açıklamaları gerek sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmüyor.
KAN PIHTISINA RASTLANMIŞTI
Geçtiğimiz haftalarda zor günler geçiren çiftten Baldwin, eşiyle kahvaltı ederken rahatsızlanmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Ardından Instagram hesabından açıklama yapan ünlü isim, Perşembe sabahı eşimle kahvaltı yaparken felç benzeri belirtiler oluşmaya başladı ve acilen hastaneye ulaştırıldım” demişti.
“Beynimde az miktarda oksijen eksikliğine neden olan çok küçük bir kan pıhtısı oluştuğunu gördüler, ancak vücudum bunu kendi kendine yendi ve birkaç saat içinde tamamen iyileştim” diyen Bieber, “Bu kesinlikle yaşadığım en korkunç anlardan biri olmasına rağmen, şimdi evdeyim ve durumum iyi. Benimle ilgilenen tüm harika doktorlara ve hemşirelere çok minnettarım ve müteşekkirim! İyi dilek ve endişe ile ulaşan herkese, tüm destek ve sevgisi için teşekkür ederim” mesajını yazmıştı.
"O ÇOK GÜÇLÜ BİRİ"
Birkaç gün sonra eşinin sağlık durumu hakkında açıklama yapan Justin Bieber ise “Hayat sizi devamlı şaşırtıyor. Çok fazla kontrol edemiyorsunuz” açıklamasında bulunmuştu. Eşinin sağlık durumunun daha iyiye gittiğini ama gerçekten korkutucu bir süreçten geçtiklerini “Durumu gayet iyi, o çok güçlü bir insan” sözleriyle dile getirmişti.
"Justin ile kahvaltı sofrasında otururken sağ kolumda bir tuhaflık hissetim. Parmak uçlarımda uyuşukluk vardı ve tuhaftı. Kocam iyi olup olmadığımı sordu. Ama konuşamadığımı fark ettim."
Baldwin, daha sonra yüzünün sağ tarafında da bir gevşeklik, uyuşukluk hissettiğini sözlerine ekledi ve tek bir cümle kuramadığını söyledi. Ünlü model ardından; "Aniden, felç geçirdiğimi düşündüm" diye konuştu.
"SAĞLIK GÖREVLİLERİNİN SORULARINA YANIT VEREMEDİM"
Sonra sağlık görevlilerinin yardıma koştuğunu söyleyen Hailey Baldwin, yüzünün sağ tarafındaki uyuşukluğun geçtiğini ancak kendisine sorulan soruları yanıtlamak için kelimeleri bir araya getiremediğini belirtti. Baldwin, o sırada yaşadığı anksiyetenin de her şeyi daha kötü hale getirdiğini ifade etti. Ünlü model, hastanenin acil servisine ulaşıncaya kadar sağ kolundaki ve yüzünün sağ tarafındaki uyuşukluk hissinin geçtiğini sözlerine ekledi.
Baldwin'in anlattığına göre, acil serviste sabah hissettiği belirtilerin hiçbiri kalmamıştı. Tetkiklerin sonucunda Baldwin Bieber'ın "halk arasında hafif felç" olarak adlandırılan Geçici İskemik Atak geçirdiği belirlendi.
DOKTORLARI ÜÇ OLASI NEDEN SIRALADI
Testlerin sonuçlarına göre bu pıhtı yüzünden, Hailey Baldwin'in beynine kan akışı kısa bir süre için kesildi. Doktorları, ünlü modele son dönemde yeni edindiği üç alışkanlığı yüzünden bu olayın meydana gelmiş olabileceğini söyledi. Bunlardan biri Hailey Baldwin'in doktoruna danışmadan kullanmaya başladığı doğum kontrol hapları.
Bir süre önce geçirdiği Covid-19'un da bu duruma neden olabileceği doktorları tarafından Baldwin'e açıklandı. Doktorları ünlü modele, çok kısa bir zaman diliminde ABD'den Fransa'ya gidip dönmesinin yani uzun uçak yolculuğunun da bu tür bir olaya neden olabileceğini de anlattı.
KALBİNDEKİ DELİK İÇİN OPERASYON GEÇİRDİ
Hailey Baldwin, videoda anlattığına göre, bir gece acil serviste kaldığı hastaneden taburcu edildi. Baldwin daha sonra da kapsamlı tetkikler yaptırdı. Renkli görüntülemenin ardından ünlü modelin halk arasında "delik kalp" olarak bilinen "Patent Foramen Ovale" adlı sorunu bulunduğu ortaya çıktı.
Kan pıhtısına da bu durumun neden olduğu anlaşıldı. Hailey Baldwin daha sonra 12- 13 milimetrelik bu deliğin kapatılması için bir operasyon geçirdi. Baldwin, bu operasyonun başarılı geçtiğini ve hızla iyileşmeye başladığını da sözlerine ekledi.
Daha sonra ailelerinin ve yakın arkadaşlarının katıldığı bir tören düzenleyen dünyaca ünlü çift, koronavirüs pandemisi döneminde aşk dolu paylaşımlarla sık sık gündeme geldiler.