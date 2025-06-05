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GündemÖlen anneye duygusal Kurban bayramı mesajları 2025! Ölmüş annenin ruhuna gidecek bayram mesajı, sözleri
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Ölen anneye duygusal Kurban bayramı mesajları 2025! Ölmüş annenin ruhuna gidecek bayram mesajı, sözleri

Kurban bayramını annesiz geçirecekler, bayramın neşesini uzakta yaşar. Milyonlarca insan annesiyle birlikte vakit geçirip el öperken, onlar bir mezar taşı soğukluğuna sarılır. Biz de ölen anneye duygusal bayram mesajları hazırladık. Onlara minnet duyduğumuzu gösteren bu mesajlar ölmüş annenin ruhuna gidebilir.

• 05 Haziran 2025 - 10:20 • Son Güncelleme:
• 05 Haziran 2025 - 10:20 • Son Güncelleme:
1Ölen anneye duygusal Kurban bayramı mesajları 2025 Ölmüş annenin ruhuna gidecek bayram mesajı, sözleri

Ölen anneye duygusal bayram mesajlarıyla, birçok insan özlem duyduğu annesine sevgisini gösterebilir. 2025 Kurban bayramında mesajlarla minnet dolu ifadelerini ölmüş annesine göstermek isteyenler için İşte en minnet dolu, ölen annenin ruhuna gidecek bayram mesajları...

2Ölen anneye duygusal Kurban bayramı mesajları 2025 Ölmüş annenin ruhuna gidecek bayram mesajı, sözleri



Ölmüş olsan da beni duy baba bu sene de Kurban Bayramı’nı kutlarım

Geceler uyumak için değil seni özlemek için var gibi baba. Bayramın kutlu olsun güzel melek.

Babasız kalmak savaşın ortasında komutansız kalmak gibidir! Bayramın mübarek olsun babam.

Yüzün hep gözümün önünde canım babam. Senin yerin hep kalbimde olacak. Bayramın kutlu olsun bir kez daha.

Ben sana doyamadım babacığım, bu bayramda da yoksun, özledim seni.

Bir bayramı daha sensiz geçiriyorum. Canım babam seni çok özledim bir kere daha bayramını kutlarım.

Gözümün nuru canım babam bayramını en içten dileklerimle kutlarım.

Bu bayramda yanımızda olmasan da seni hep kalbimizde hissediyoruz canım babam. Bayramını kutluyoruz.

3Ölen anneye duygusal Kurban bayramı mesajları 2025 Ölmüş annenin ruhuna gidecek bayram mesajı, sözleri



Bugün bayram baba, hadi kalk yattığın yerden. Ben usulca sokulup yanına, Ellerinden öpeyim her bayram olduğu gibi.

Bugünün hatırına benim hatırıma, uyan baba bugün bayram, gelinmesi imkansız yolların, ucundasın bilirim ama bugün bayram uyan baba!

Senin yokluğunun ilk bayramıydı, evde sevinç değil hüzün vardı. Öpemedik annemin elini. Ben bayramı seninle unuttum babam!

Bayram mutluluk diyorlar. Sevinç neşe güzellik diyorlar. Hadi gül, kucaklaş bak bayram diyorlar. Ben bayramı seninle unuttum babam!

Babalar soğuk görünür ama sıcaklığı öldükten sonra bile hissedilir. Bu bayramda da seni içimizde hissediyoruz, bayramını kutlarım.

Yanında hissettiğim güven hiç değişmedi baba. En güvende olduğum yer kabrinin başıdır artık. Bayramın mübarek olsun babam.

4Ölen anneye duygusal Kurban bayramı mesajları 2025 Ölmüş annenin ruhuna gidecek bayram mesajı, sözleri



Şimdi sen olsaydın ben elini öpüp sarılsaydım, koklasaydım kokunu, sen bana dualar etsen olmaz mıydı canım annem.

Bayramlar gelip geçiyor sensiz, senin içinde olmadığın bir bayram nasıl bir bayram olur ki?

Sana sarılıp senin elini öpemeden bir bayram daha geçti güzel annem. Bayramın mübarek olsun.

5Ölen anneye duygusal Kurban bayramı mesajları 2025 Ölmüş annenin ruhuna gidecek bayram mesajı, sözleri



Sen gittikten sonra ben gülmeyi unuttum anne. Her çocuğun anne dediğinde yüreğim sızladı. Avazım çıktığı kadar anne diye bağırmak istedim ama sözler boğazıma düğümlendi. Bayramın mübarek olsun annem.

Zamanla alışırsın unutursun dediler ama ben sensizliğe alışamadım canım annem. Sen benim mutluluğum, sevincim her şeyimdin. Seni çok özledin annem.

Sensiz sessiz sessiz ağladığım bu kaçıncı Bayram canım annem seni çok özledim.

6Ölen anneye duygusal Kurban bayramı mesajları 2025 Ölmüş annenin ruhuna gidecek bayram mesajı, sözleri



Yüzün hep gözümün önünde canım annem. Senin yerin hep kalbimde olacak. Bayramın kutlu olsun bir kez daha.

Yokluğunda kor alevlere döndü yüreğim son bir kez yüzünü görseydim karlı dağım aslan annem. Bayramını kutlarım annem.

Yanında hissettiğim güven hiç değişmedi anne. En güvende olduğum yer kabrinin başıdır artık. Bayramın mübarek olsun annem.

Evet şimdi daha iyi anlıyorum. Senin gidişin bana; acıdan hasretten gözyaşından başka hiçbir şey vermemiş…

Belki zamanla geçer dedim annem sensizliğe zamanla alışırım dedim ama olmadı anne yapamadım. Ben sensizliğe hiç alışamadım.

Bana hakkını helal et anne. Ellerinden yüzünden doya doya öpmeyi çok ama çok isterdim. Bayramın mübarek olsun.

7Ölen anneye duygusal Kurban bayramı mesajları 2025 Ölmüş annenin ruhuna gidecek bayram mesajı, sözleri



Sensiz günüme güneş doğmazken şimdi ben nasıl bayram edeyim sen olmadan be güzel annem.

Herkes bayram geldiği zaman sevinir ben üzülüyorum. Çünkü benim bayramımda sendin, mutluluğumda sen. Bayramın mübarek olsun canım anam.

Annesiz kalmak savaşın ortasında komutansız kalmak gibidir! Bayramın mübarek olsun annem.

Allah’ım yağmurunu göğümüzden sevdiklerimizi göğsümüzden annemi de evimizden hiç eksik etme. Amin…

Bazen sana sımsıkı sarılmak senin kokunu ciğerlerime kadar çekmek istiyorum ama sen yoksun annem.