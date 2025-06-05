Ölen anneye duygusal Kurban bayramı mesajları 2025! Ölmüş annenin ruhuna gidecek bayram mesajı, sözleri





Ölmüş olsan da beni duy baba bu sene de Kurban Bayramı’nı kutlarım



Geceler uyumak için değil seni özlemek için var gibi baba. Bayramın kutlu olsun güzel melek.



Babasız kalmak savaşın ortasında komutansız kalmak gibidir! Bayramın mübarek olsun babam.



Yüzün hep gözümün önünde canım babam. Senin yerin hep kalbimde olacak. Bayramın kutlu olsun bir kez daha.



Ben sana doyamadım babacığım, bu bayramda da yoksun, özledim seni.



Bir bayramı daha sensiz geçiriyorum. Canım babam seni çok özledim bir kere daha bayramını kutlarım.



Gözümün nuru canım babam bayramını en içten dileklerimle kutlarım.



Bu bayramda yanımızda olmasan da seni hep kalbimizde hissediyoruz canım babam. Bayramını kutluyoruz.