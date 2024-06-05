Okulun son haftası yoklama alınıyor mu, son hafta okullarda ders işlenecek mi? Lisede son hafta devamsızlık yazılır mı?
2023 – 2024 Eğitim ve öğretim yılı sona ediyor. Öğrenciler okullarda son hafta yoklama alınıp alınmadığına yönelik araştırmalarına hız verdi. Tatil planı yapan veliler, çocuklarını son hafta okula gönderip göndermeme konusunda kararsızlık yaşarken, okullarda son hafta yoklama alınıp alınmayacağı ve derslerin işlenip işlenmeyeceği sorularına yanıt arama günleri başladı. Peki, Okulun son haftası yoklama alınıyor mu, son hafta okullarda ders işlenecek mi?
• 05 Haziran 2024 - 10:25 • Son Güncelleme:
• 05 Haziran 2024 - 10:25 • Son Güncelleme: