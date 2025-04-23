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GündemOkullar tatil mi? 24 Nisan Perşembe İstanbul'da okullar tatil oldu mu? Deprem sonrası yeni karar...
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Okullar tatil mi? 24 Nisan Perşembe İstanbul'da okullar tatil oldu mu? Deprem sonrası yeni karar...

İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Silivri açıkları olan deprem birçok ilde hissedildi. Artçı depremlerin hala sürdüğü İstanbul'da okulların tatil olup olmadığı da merak konusu oldu. Veliler ve öğrenciler internette '24 Nisan okullar tatil edildi mi?', 'Yarın okullar tatil mi?' sorularına cevap aradı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan tatil açıklaması var mı? İşte detaylar...

• 23 Nisan 2025 - 15:33 • Son Güncelleme:
• 23 Nisan 2025 - 15:33 • Son Güncelleme:
1Okullar tatil mi 24 Nisan Perşembe İstanbulda okullar tatil oldu mu Deprem sonrası yeni karar...

Yarın okullar tatil mi sorusu gündem oldu. 6.2 büyüklüğünde deprem sonrası İstanbul halkı sokağa döküldü. Öğrenciler ve veliler 24 Nisan okullar tatil nmi sorusuna yanıt aramaya başladı.

2Okullar tatil mi 24 Nisan Perşembe İstanbulda okullar tatil oldu mu Deprem sonrası yeni karar...

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama bekleyen milyonlarca öğrenci konuyu internette araştırmaya başladı.

3DEPREM SONRASI SOKAKLARA DÖKÜLDÜLER

DEPREM SONRASI SOKAKLARA DÖKÜLDÜLER

İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde meydana gelen depremin merkez üssü Silivri açıkladı oldu.

4Okullar tatil mi 24 Nisan Perşembe İstanbulda okullar tatil oldu mu Deprem sonrası yeni karar...

Sarsıntıların en küçüğü İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi açıklarında 3,4, en büyüğü ise yine Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğünde oldu.

5Okullar tatil mi 24 Nisan Perşembe İstanbulda okullar tatil oldu mu Deprem sonrası yeni karar...

Saat 12.19'daki 3,9 büyüklüğündeki depremden sonraki sarsıntılar ise sırasıyla saat 12.49'da 6,2, saat 12.51'de 5,9 ile 4,4, saat 13.01'de 4,8, 13.02'de ise 4,5 ile 4,9, 13.07'de ise 3,4 büyüklüğünde meydana geldi.

6Okullar tatil mi 24 Nisan Perşembe İstanbulda okullar tatil oldu mu Deprem sonrası yeni karar...

Depremin 23 Nisan'da olması büyük bir paniği de önledi. Okulların bugün tatil olması büyük bir paniği de önledi.

724 NİSAN OKULLAR TATİL Mİ

24 NİSAN OKULLAR TATİL Mİ?



Öğrenciler Yarın okullar tatil mi, 24 Nisan Perşembe okullar tatil oldu mu? sorularına yanıt aramaya başladı.

Okulların yarın açık olacağını söyleyen Bakan Tekin, 'Okullarımızda herhangi bir olumsuz durum yok.' dedi.