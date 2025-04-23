Okullar tatil mi? 24 Nisan Perşembe İstanbul'da okullar tatil oldu mu? Deprem sonrası yeni karar...
İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Silivri açıkları olan deprem birçok ilde hissedildi. Artçı depremlerin hala sürdüğü İstanbul'da okulların tatil olup olmadığı da merak konusu oldu. Veliler ve öğrenciler internette '24 Nisan okullar tatil edildi mi?', 'Yarın okullar tatil mi?' sorularına cevap aradı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan tatil açıklaması var mı? İşte detaylar...
• 23 Nisan 2025 - 15:33 • Son Güncelleme:
• 23 Nisan 2025 - 15:33 • Son Güncelleme: