Okulda 4.5 milyonluk ek ders vurgunu! Öğretmenler aradaki farkı 4 yıl sonra fark etti

'4 YIL AYNI ŞEKİLDE, BU USULSÜZLÜK SÜRMEKTEDİR'

Yaşanan olaya, sosyal medya hesabından tepki gösteren Hür-Sen Konfederasyonu ve Hürriyetçi Eğitim Sen Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, yaptığı açıklamada, "Kocaeli Gölcük ilçesinde bir okulda bazı öğretmenlerimizin bordrolarında ek ders ücretlerinin üç katı olarak göründüğü ancak alması gereken kadarının hesaplara yatırıldığı tespit edilmiştir. Yani ek ders bordroda 15 bin TL görünmekte ama hesaplara 5 bin TL yatmaktadır. Geriye dönük olarak 4 yıl aynı şekilde bu usulsüzlük sürmektedir. İlçe Milli Eğitim Müdürü ile yapılan görüşmede geri kalan ücretin başka hesaplara aktarıldığı anlaşılmıştır. Kocaeli Şube Başkanımız Adem Ellialtıoğlu tarafından bugün savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur" ifadelerini kullandı.