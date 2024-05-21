Okulda 4.5 milyonluk ek ders vurgunu! Öğretmenler aradaki farkı 4 yıl sonra fark etti
Kocaeli’deki bir ortaokulda öğretmenler, maaş bordrolarındaki ek ders ücreti ile hesaplarına yatan ücretin farklı olduğunu tespit etti. Öğretmenler, yaklaşık 4 yıl boyunca bu durumun yaşandığını, hesaplarına eksik yatan ek ders ücretinin farklı banka hesaplarına yatırıldığını gördü. Hürriyetçi Eğitim Sendikası Kocaeli Şubesi, iddialar hakkında suç duyurusunda bulunurken, sendikanın genel başkanı Levent Kuruoğlu, "Maliye sisteminde bir açık olduğu, bu açık üzerinden tespitlerimize göre sadece bir okulda 4,5 milyon TL'nin üstünde bir yolsuzluk yapıldığı görülmektedir" ifadelerini kullandı. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılırken, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen ise "Olayı öğrenir öğrenmez valilik oluruyla müfettişlerimizi görevlendirdik" dedi.
• 21 Mayıs 2024 - 17:12 • Son Güncelleme:
• 21 Mayıs 2024 - 17:12 • Son Güncelleme: