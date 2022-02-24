Oğuzhan Koç öpüşme sahnelerden rahatsız olmuştu! Demet Özdemir paylaşımı şaşırttı....
Şarkıcı Oğuzhan Koç'un sevgilisi Demet Özdemir'in Şükrü Özyıldız ile Aşk Taktikleri filmindeki cesur sahnelerinden rahatsız olduğu iddia ediliyordu. İddiaya göre Koç sevgilisini kıskanmış ve ilişki bitmişti. Olaydan bir süre sonra barışan çift evlilik kararı aldı. Oğuzhan Koç ise ateşli sahneleri konuşulan Aşk Taktikleri filminin başarısını paylaştı.
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un ayrılmasına sebep olan şeyin kıskançlık krizi olduğu iddiası vardı. Şükrü Özyıldız ile Demet Özdemir'in sevişme sahnelerini Oğuzhan Koç'un kıskandığı konuşuluyordu. İkilinin ayrılık kararı kısa sürmüş ve çift barışarak evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.
Demet Özdemir ve Şükrü Özyıldız'ın 'Aşk Taktikleri' adlı film büyük başarı elde etti. Aşk Taktikleri filminin başarısını Oğuzhan Koç da paylaşınca herkes şaşırdı. Öpüşme sahneleri konuşulan dizinin Türkiye TOP 10 listesinde birinci sırada olmasını paylaşan Koç sevgilisi Demet Özdemir'i paylaşarak "As bayrakları" notunu düştü.
NELER OLMUŞTU?
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un Paris tatili dönüşü ilişkisini noktalaması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ünlü çiftin kısa süreli ayrılık yaşamasına iddialara göre Demet Özdemir ve Şükrü Özyıldız'ın 'Aşk Taktikleri' adlı filmdeki sevişme ve öpüşme sahneleri neden oldu.