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MagazinOğuzhan Koç öpüşme sahnelerden rahatsız olmuştu! Demet Özdemir paylaşımı şaşırttı....
HaberlerMagazin Haberleri Oğuzhan Koç öpüşme sahnelerden rahatsız olmuştu! Demet Özdemir paylaşımı şaşırttı....
• 24 Şubat 2022 - 12:08 • Son Güncelleme:

Oğuzhan Koç öpüşme sahnelerden rahatsız olmuştu! Demet Özdemir paylaşımı şaşırttı....

Şarkıcı Oğuzhan Koç'un sevgilisi Demet Özdemir'in Şükrü Özyıldız ile Aşk Taktikleri filmindeki cesur sahnelerinden rahatsız olduğu iddia ediliyordu. İddiaya göre Koç sevgilisini kıskanmış ve ilişki bitmişti. Olaydan bir süre sonra barışan çift evlilik kararı aldı. Oğuzhan Koç ise ateşli sahneleri konuşulan Aşk Taktikleri filminin başarısını paylaştı.

• 24 Şubat 2022 - 12:08 • Son Güncelleme:
1Oğuzhan Koç öpüşme sahnelerden rahatsız olmuştu Demet Özdemir paylaşımı şaşırttı....
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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un ayrılmasına sebep olan şeyin kıskançlık krizi olduğu iddiası vardı. Şükrü Özyıldız ile Demet Özdemir'in sevişme sahnelerini Oğuzhan Koç'un kıskandığı konuşuluyordu. İkilinin ayrılık kararı kısa sürmüş ve çift barışarak evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.

2Oğuzhan Koç öpüşme sahnelerden rahatsız olmuştu Demet Özdemir paylaşımı şaşırttı....

Demet Özdemir ve Şükrü Özyıldız'ın 'Aşk Taktikleri' adlı film büyük başarı elde etti. Aşk Taktikleri filminin başarısını Oğuzhan Koç da paylaşınca herkes şaşırdı. Öpüşme sahneleri konuşulan dizinin Türkiye TOP 10 listesinde birinci sırada olmasını paylaşan Koç sevgilisi Demet Özdemir'i paylaşarak "As bayrakları" notunu düştü.

3Oğuzhan Koç öpüşme sahnelerden rahatsız olmuştu Demet Özdemir paylaşımı şaşırttı....

Demet Özdemir de sevgilisinin paylaşımını paylaşarak "Asarsam görürsün" yorumunu yaptı.

Oğuzhan Koç'un paylaşımı sonrası "Kıskançlık bitmiş", "Başarı unutturdu o sahneleri" yorumları yapıldı.

4NELER OLMUŞTU

NELER OLMUŞTU?

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un Paris tatili dönüşü ilişkisini noktalaması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ünlü çiftin kısa süreli ayrılık yaşamasına iddialara göre Demet Özdemir ve Şükrü Özyıldız'ın 'Aşk Taktikleri' adlı filmdeki sevişme ve öpüşme sahneleri neden oldu.

5Oğuzhan Koç öpüşme sahnelerden rahatsız olmuştu Demet Özdemir paylaşımı şaşırttı....

Oğuzhan Koç, sevgilisi Demet Özdemir'in 'Aşk Taktikleri' adlı filmde Şükrü Özyıldız ile sevişme sahnesini görünce küplere bindi.

6Oğuzhan Koç öpüşme sahnelerden rahatsız olmuştu Demet Özdemir paylaşımı şaşırttı....

Demet Özdemir, 'Aşk Taktikleri' adlı filmdeki sevişme sahneleri sonrası çılgına dönen sevgilisi Oğuzhan Koç'un gönlünü zor da olsa almayı başardı. İkili, ilişkilerine bir şans daha verdi.

7Oğuzhan Koç öpüşme sahnelerden rahatsız olmuştu Demet Özdemir paylaşımı şaşırttı....

Oğuzhan Koç'un sevgilisine 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlilik teklif etti ve Özdemir'den evet yanıtını aldı.

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    Oğuzhan Koç öpüşme sahnelerden rahatsız olmuştu! Demet Özdemir paylaşımı şaşırttı....

    Oğuzhan Koç öpüşme sahnelerden rahatsız olmuştu! Demet Özdemir paylaşımı şaşırttı....