Oğuzhan Koç öpüşme sahnelerden rahatsız olmuştu! Demet Özdemir paylaşımı şaşırttı....

NELER OLMUŞTU?

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un Paris tatili dönüşü ilişkisini noktalaması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ünlü çiftin kısa süreli ayrılık yaşamasına iddialara göre Demet Özdemir ve Şükrü Özyıldız'ın 'Aşk Taktikleri' adlı filmdeki sevişme ve öpüşme sahneleri neden oldu.