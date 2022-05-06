Oğuzhan Koç: Demet’ten gözümü alamıyorum

"İLK VE TEK HAYRANIYIM"

Geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle ilgili yöneltilen bir soru üzerine Koç, "Demet ne yapıyorsa en iyisini yapıyor. Ben de sonuna kadar destekliyorum. İşinin hakkını veriyor. İlk ve tek hayranıyım" diyerek, nişanlısına övgü dolu sözler sarfetmişti.



"ŞEY DEĞİL, BİRİ VAR"



Oğuzhan Koç, İbrahim Selim'in programına konuk oldu. Demet Özdemir’le bu yaz evlilik planları yapan 36 yaşındaki şarkıcı, çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Gördüğünde gözünü alamadan baktığın şey nedir?" sorusuna Oğuzhan Koç, "Şey değil, biri var: Demet Özdemir” yanıtıyla nişanlısına olan aşkını dile getirdi.