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MagazinOğuzhan Koç: Demet’ten gözümü alamıyorum
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• 06 Mayıs 2022 - 10:46 • Son Güncelleme:

Oğuzhan Koç: Demet’ten gözümü alamıyorum

Oğuzhan Koç, geçtiğimiz aylarda evlilik teklifi ettiği sevgilisi Demet Özdemir ile doludizgin aşk yaşıyor. Ünlü şarkıcı ve oyuncu, Youtube'de yayınlanan 'İbrahim Selim İle Bu Gece' programında evlilik hazırlığı yaptığı oyuncuya hayranlığını dile getirdi.

• 06 Mayıs 2022 - 10:46 • Son Güncelleme:
1Oğuzhan Koç: Demet’ten gözümü alamıyorum
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Oğuzhan Koç, oyuncu Yağmur Tanrısevsin'le beş yıllık ilişkisi bittikten kısa süre sonra Demet Özdemir ile görüntülenmişti. İlk önce "Aşk yok" diyen ikili, daha sonra birlikteliği kabullenmişti. 2021 yılını Alaçatı’daki bir otelde karşılayan çift, fotoğrafları çekilince ilişkilerini itiraf etmişti. Özdemir, "Evet, fotoğraflarımızın çekildiği doğru. Yeni yılın aşk bombası dersiniz artık" demişti. Oğuzhan Koç da Instagram’da yaptığı açıklamayla aşk yaşadıklarını doğrulamıştı.

2SEVGİLİLER GÜNÜNDE EVLİLİK TEKLİFİ

SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE EVLİLİK TEKLİFİ

İkili, geçtiğimiz aralık ayında âşıklar şehri Paris'e gitmiş, ancak sonrasında ayrılmıştı. Paris onlara uğursuz gelmiş, dönüşte kavga eden çift, "Bir daha asla olmaz" diyerek, ayrı yolara gitmiş ve birbirlerini sosyal medyadan takibi bırakmıştı. Ancak ayrılığa dayanamayan Demet ve Oğuzhan, kısa sürede barışmıştı. Yakın arkadaşlarının, ikiliyi habersiz bir araya getirerek barışmalarını sağladığı öğrenilmişti.

3Oğuzhan Koç: Demet’ten gözümü alamıyorum

Barışmalarının üzerinden fazla zaman geçmeden Koç, Sevgililer Günü'nde Demet Özdemir'e evlenme teklifi etmişti. Sakiler Grubu'nun da şarkılarıyla eşlik ettiği organizasyonda, 'Dünyadan Uzak' şarkısı eşliğinde Demet Özdemir, sevgilisine 'Evet' demiş, ikili böylece evlilik kararı almıştı.

4İLK VE TEK HAYRANIYIM

"İLK VE TEK HAYRANIYIM"

Geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle ilgili yöneltilen bir soru üzerine Koç, "Demet ne yapıyorsa en iyisini yapıyor. Ben de sonuna kadar destekliyorum. İşinin hakkını veriyor. İlk ve tek hayranıyım" diyerek, nişanlısına övgü dolu sözler sarfetmişti.

"ŞEY DEĞİL, BİRİ VAR"

Oğuzhan Koç, İbrahim Selim'in programına konuk oldu. Demet Özdemir’le bu yaz evlilik planları yapan 36 yaşındaki şarkıcı, çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Gördüğünde gözünü alamadan baktığın şey nedir?" sorusuna Oğuzhan Koç, "Şey değil, biri var: Demet Özdemir” yanıtıyla nişanlısına olan aşkını dile getirdi.

5DEMETLE BİRLİKTE OYNASAK NE GÜZEL OLUR

"DEMET'LE BİRLİKTE OYNASAK NE GÜZEL OLUR"

Demet Özdemir’le aynı projede yer alma hayalinden bahseden ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

Kendi yazdığım hikâyem var. Sonbaharda çekip yeni yıla yayınlamayı düşünüyorum. Ben yazıp, oynayacağım. Keşke Demet’le birlikte oynasak ne güzel olur. Onun sahne kabiliyetinden eminim ve onun oynamasını çok isterim.

6Oğuzhan Koç: Demet’ten gözümü alamıyorum

Oğuzhan Koç, 2008-2009 yılında çok kötü pop şarkıların yapıldığını söyleyerek, o yıllarda yaptığı 'Domuz Gribi' şarkısını da öyle eğlenceli bir şarkı olsun diye yaptığını ifade etti.

7YAŞADIĞI ÜZÜNTÜYÜ ANLATTI

YAŞADIĞI ÜZÜNTÜYÜ ANLATTI

Daha sonra 'Domuz Gribi' şarkısı tutunca da üzüldüğünü dile getirdi. Oğuzhan Koç, elinde pek çok şarkı olduğunu ve 'Domuz Gribi' gibi şakalı bir şarkısının tutup diğerlerinin tutmayacağından ötürü yaşadığı üzüntüyü seyircilerle paylaştı.

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