Geri Dön
GAZETE VATAN ANA SAYFA
MagazinOğuzhan Koç Demet Özdemir'e aşkını haykırdı!
HaberlerMagazin Haberleri Oğuzhan Koç Demet Özdemir'e aşkını haykırdı!
• 27 Şubat 2022 - 12:54 • Son Güncelleme:

Oğuzhan Koç Demet Özdemir'e aşkını haykırdı!

14 Şubat Sevgililer Günü'nde Oğuzhan Koç sevgilisi Demet Özdemir'e evlilik teklifi etmiş,Özdemir'in yanıtı ise 'evet' olmuştu. Son olarak Demet Özdemir ile aşk pozunu paylaşan Oğuzhan Koç'a yorum yağdı.

• 27 Şubat 2022 - 12:54 • Son Güncelleme:
1Oğuzhan Koç Demet Özdemire aşkını haykırdı
ABONE OL

Yeni yaşını kutlayan oyuncu Demet Özdemir doğum günü pastasını sevgilisi Oğuzhan Koç ile birlikte kesti. Şarkıcı Oğuzhan Koç, Sevgililer Günü'nde evlilik teklif ettiği ve 'Evet' yanıtını aldığı Demet Özdemir’in yaş gününü romantik bir fotoğraf ve mesajla kutladı. Ünlü oyuncudan yanıt gecikmedi.

2Oğuzhan Koç Demet Özdemire aşkını haykırdı

Oğuzhan Koç paylaşımında, "Dünyanın en güzel gülüşünün, en tatlı bakışının, en sıcak kalbinin tam yanındayım. Çok şanslıyım. İyi ki doğdun sevgilim" notunu düştü.

3Oğuzhan Koç Demet Özdemire aşkını haykırdı

Gönderdi kısa sürede yaklaşık 100 bin beğeni aldı.

Demet Özdemir ise sosyal medyada gündem olan sevgilisinin romantik mesajına, kalp emojisiyle birlikte "Sevgilim! Kalbin kalbimde" yanıtını verdi.

4Oğuzhan Koç Demet Özdemire aşkını haykırdı

Ünlü çift pastayı beraber kesti ve bu anlar sosyal medyada paylaşıldı. İkilinin pozuna bir kısım takipçi "Hiç samimi gelmiyorlar" derken bazı takipçiler ise "Çok yakışıyorsunuz" yazdı.

5Oğuzhan Koç Demet Özdemire aşkını haykırdı

30 yaşına giren Demet Özdemir, doğum günü paylaşımı yaptı. Özdemir bu pozunun altına '30 ürkütücü gelebilir , ama girince ısınıyorsun …🥶 Bizi biz yapan , her zaman iyiye güzele yönlendiren insanlar oldukça sırtınız hiç bir yaşta yere gelmez … Asıl iyi ki siz varsınız' notunu düştü.

6Oğuzhan Koç Demet Özdemire aşkını haykırdı

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri
Chiara Ferragni etkinliğe sadece ceketle katıldı! İçine bir şey giymeyince...

Chiara Ferragni etkinliğe sadece ceketle katıldı! İçine bir şey giymeyince...

Oğuzhan Koç Demet Özdemir'e aşkını haykırdı!

Oğuzhan Koç Demet Özdemir'e aşkını haykırdı!

Ünlü oyuncuyu görenler Derya Uluğ zannediyor! Şaşırtan benzerlik...

Ünlü oyuncuyu görenler Derya Uluğ zannediyor! Şaşırtan benzerlik...

Ukrayna'nın eski güzeli harekete geçti! Takipçilerine mesaj verdi...

Ukrayna'nın eski güzeli harekete geçti! Takipçilerine mesaj verdi...