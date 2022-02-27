Oğuzhan Koç Demet Özdemir'e aşkını haykırdı!

30 yaşına giren Demet Özdemir, doğum günü paylaşımı yaptı. Özdemir bu pozunun altına '30 ürkütücü gelebilir , ama girince ısınıyorsun …🥶 Bizi biz yapan , her zaman iyiye güzele yönlendiren insanlar oldukça sırtınız hiç bir yaşta yere gelmez … Asıl iyi ki siz varsınız' notunu düştü.