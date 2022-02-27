• 27 Şubat 2022 - 12:54 • Son Güncelleme:
Oğuzhan Koç Demet Özdemir'e aşkını haykırdı!
14 Şubat Sevgililer Günü'nde Oğuzhan Koç sevgilisi Demet Özdemir'e evlilik teklifi etmiş,Özdemir'in yanıtı ise 'evet' olmuştu. Son olarak Demet Özdemir ile aşk pozunu paylaşan Oğuzhan Koç'a yorum yağdı.
• 27 Şubat 2022 - 12:54 • Son Güncelleme:
1
Yeni yaşını kutlayan oyuncu Demet Özdemir doğum günü pastasını sevgilisi Oğuzhan Koç ile birlikte kesti. Şarkıcı Oğuzhan Koç, Sevgililer Günü'nde evlilik teklif ettiği ve 'Evet' yanıtını aldığı Demet Özdemir’in yaş gününü romantik bir fotoğraf ve mesajla kutladı. Ünlü oyuncudan yanıt gecikmedi.
3
4