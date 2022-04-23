• 23 Nisan 2022 - 11:48 • Son Güncelleme:
Oğulcan Engin, sevgilisi Miray Daner'i Instagram hikayesinde paylaştı! 'Yüzünü gören cennetlik'
Bir süredir kendisinden 8 yaş küçük oyuncu Miray Daner ile aşk yaşayan Oğulcan Engin, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Zaman zaman sevgilisiyle pozlarını da takipçilerinin beğenisine sunan Engin, son olarak güzel oyuncuyu paylaştı.
• 23 Nisan 2022 - 11:48 • Son Güncelleme:
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Nikah masasına oturması beklenen Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu, iki yıllık ilişkilerini geçtiğimiz temmuz ayında noktalamıştı. Yalnızlığı kısa süren Engin, son olarak gönlünü oyuncu Miray Daner'e kaptırmıştı.
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İLK POZ
Ardından Daner, sevgilisiyle yer aldığı fotoğrafı 1,4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından gözler önüne sermişti. Ünlü oyuncunun gönderisine kalp emojisi eklemesi ve sevgilisini etiketlemesi dikkatlerden kaçmazken, ikilinin bir hayli keyifli olduğu da görülmüştü.
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