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MagazinOğulcan Engin, sevgilisi Miray Daner'i Instagram hikayesinde paylaştı! 'Yüzünü gören cennetlik'
HaberlerMagazin Haberleri Oğulcan Engin, sevgilisi Miray Daner'i Instagram hikayesinde paylaştı! 'Yüzünü gören cennetlik'
• 23 Nisan 2022 - 11:48 • Son Güncelleme:

Oğulcan Engin, sevgilisi Miray Daner'i Instagram hikayesinde paylaştı! 'Yüzünü gören cennetlik'

Bir süredir kendisinden 8 yaş küçük oyuncu Miray Daner ile aşk yaşayan Oğulcan Engin, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Zaman zaman sevgilisiyle pozlarını da takipçilerinin beğenisine sunan Engin, son olarak güzel oyuncuyu paylaştı.

• 23 Nisan 2022 - 11:48 • Son Güncelleme:
1Oğulcan Engin, sevgilisi Miray Daneri Instagram hikayesinde paylaştı Yüzünü gören cennetlik
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Nikah masasına oturması beklenen Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu, iki yıllık ilişkilerini geçtiğimiz temmuz ayında noktalamıştı. Yalnızlığı kısa süren Engin, son olarak gönlünü oyuncu Miray Daner'e kaptırmıştı.

2Oğulcan Engin, sevgilisi Miray Daneri Instagram hikayesinde paylaştı Yüzünü gören cennetlik

Ünlü çift, aylar önce Bebek Hotel'den çıkarken ilk kez el ele objektiflere takılmıştı. Güzel oyuncu, "İlişkiniz nasıl gidiyor?" sorusuna, "Güzel gidiyor" yanıtını vermişti.

3İLK POZ

İLK POZ

Ardından Daner, sevgilisiyle yer aldığı fotoğrafı 1,4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından gözler önüne sermişti. Ünlü oyuncunun gönderisine kalp emojisi eklemesi ve sevgilisini etiketlemesi dikkatlerden kaçmazken, ikilinin bir hayli keyifli olduğu da görülmüştü.

42022Yİ BİRLİKTE KARŞILADILAR

2022'Yİ BİRLİKTE KARŞILADILAR

Oğulcan Engin-Miray Daner çifti, 2022 yılını da birlikte karşılamıştı.

5Oğulcan Engin, sevgilisi Miray Daneri Instagram hikayesinde paylaştı Yüzünü gören cennetlik

Yılbaşı gecesini Engin'in ailesiyle birlikte geçiren çiftten ünlü işletmeci, sevgilisiyle çekilen fotoğrafını ilk kez Instagram hesabından paylaşmıştı.

6AŞIKLARA EVLİLİK SORUSU

AŞIKLARA EVLİLİK SORUSU

Birkaç ay önce de Kuruçeşme'de bir mekandan çıkarken objektiflere yansıyan ünlü çiften Engin'e, muhabirler “Oğulcan Bey, Miray Hanım'a evlilik teklifi ettiğiniz ve yazın evleneceğiniz haberleri doğru mu?” sorusunu yöneltmişti.

7Oğulcan Engin, sevgilisi Miray Daneri Instagram hikayesinde paylaştı Yüzünü gören cennetlik

31 yaşındaki Oğulcan Engin, “Sonra konuşalım bunları arkadaşlar, iyi akşamlar” demekle yetinmişti.

8SEVGİLİSİNİ PAYLAŞTI

SEVGİLİSİNİ PAYLAŞTI

Aşkları dolu dizgin devam eden ikiliden Engin, son olarak sevgilisi Miray Daner'i fotoğrafladı. 23 yaşındaki oyuncunun pozunu takipçilerinin beğenisine sunan ünlü isim, paylaşımına; 'Yüzünü gören cennetlik' notunu düştü.

9FLU POZLA KUTLADI

FLU POZLA KUTLADI

Öte yandan Miray Daner, geçtiğimiz ocak ayında 23 yaşına basmıştı. Oğulcan Engin de Instagram hesabından yayınladığı flu fotoğraf ile sevgilisinin yeni yaşını kutlamıştı. Engin, paylaşımına; "İyi ki doğdun bebek" notunu düşmüştü.

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