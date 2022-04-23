Oğulcan Engin, sevgilisi Miray Daner'i Instagram hikayesinde paylaştı! 'Yüzünü gören cennetlik'

İLK POZ

Ardından Daner, sevgilisiyle yer aldığı fotoğrafı 1,4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından gözler önüne sermişti. Ünlü oyuncunun gönderisine kalp emojisi eklemesi ve sevgilisini etiketlemesi dikkatlerden kaçmazken, ikilinin bir hayli keyifli olduğu da görülmüştü.