Oğlu ve kardeşiyle birlikte hem lise hem de ustalık diplomasını alacak
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde oto lastik tamircisi Murat Aykut (44), kardeşi Ercan Aykut (42) ile birlikte oğlu Eray Aykut’un (16) kayıt yaptırdığı Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) Motorlu Araçlar Teknolojisi bölümüne kayıt yaptırdı. Murat Aykut, “Kardeşimle ben de Eray’ın sayesinde MESEM’e kaydolduk, içimde uhde kalan lise diplomamı alacağım” dedi.
• 06 Şubat 2025 - 16:56 • Son Güncelleme:
• 06 Şubat 2025 - 16:56 • Son Güncelleme: