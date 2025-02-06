Oğlu ve kardeşiyle birlikte hem lise hem de ustalık diplomasını alacak

‘LASTİK VE JANT DOKTORU OLDUM’

Babasından kalan mesleği yaptığını söyleyen Murat Aykut, “Bu işi zevkle yapıyoruz. Öğrencilik hayatım şöyle başladı. Okumadım diye çok üzüldüm. Arkadaşlarım okudu. Hepsi belli bir yerlere geldi. Ben birkaç yıl bunun üzüntüsünü yaşadım. Arkadaşlarım doktor oldu. Onlar hastalara ve insanlara bakıyorlardı ben de lastik ve jant doktoru oldum” diye konuştu.