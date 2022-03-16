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MagazinOgeday'ın kankası Survivor Atakan'ın sevgilisi şaşırttı! Ünlü isim pozlarıyla ilgi gördü
HaberlerMagazin Haberleri Ogeday'ın kankası Survivor Atakan'ın sevgilisi şaşırttı! Ünlü isim pozlarıyla ilgi gördü
• 16 Mart 2022 - 13:06 • Son Güncelleme:

Ogeday'ın kankası Survivor Atakan'ın sevgilisi şaşırttı! Ünlü isim pozlarıyla ilgi gördü

Survivor All Star 2022'ye yedek yarışmacı olarak katıldıktan sonra adaya veda eden Atakan Işıktutan'ın sevgilisi ünlü isim çıktı. Atakan'ın aşkı cesur pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

• 16 Mart 2022 - 13:06 • Son Güncelleme:
1Ogedayın kankası Survivor Atakanın sevgilisi şaşırttı Ünlü isim pozlarıyla ilgi gördü
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TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor, özellikle sosyal medyada adından bolca söz ettiriyor. Survivor 2022 All-Star'dan elenen Atakan Işıktutan'ın sevgilisi ünlü isim çıktı.

2Ogedayın kankası Survivor Atakanın sevgilisi şaşırttı Ünlü isim pozlarıyla ilgi gördü

Işıktutan'ın aşkı Ceren Kaya olduğu ortaya çıktı.

3Ogedayın kankası Survivor Atakanın sevgilisi şaşırttı Ünlü isim pozlarıyla ilgi gördü

TV100'ün haberine göre; Ceren Kaya Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından oldukça söz ettiriyor.

4Ogedayın kankası Survivor Atakanın sevgilisi şaşırttı Ünlü isim pozlarıyla ilgi gördü

Kaya'nın pozlarına ise beğeni ve yorum yağıyor.

5Ogedayın kankası Survivor Atakanın sevgilisi şaşırttı Ünlü isim pozlarıyla ilgi gördü

Atakan Işıktutan ilk olarak 2019 yılında Survivor'a katılmıştı.

6Ogedayın kankası Survivor Atakanın sevgilisi şaşırttı Ünlü isim pozlarıyla ilgi gördü

Atakan Işıktutan ile Yunan yarışmacı Katerina Dalaka aşk yaşamıştı. Survivor izleyicilerinin aklında da böyle kaldı.

7Ogedayın kankası Survivor Atakanın sevgilisi şaşırttı Ünlü isim pozlarıyla ilgi gördü

Işıktutan, sürgün adasına gittiktenOgeday'la ilgili konuşan Atakan, "Tek bildiğim şey Ogeday'la büyüdüğüm. Aynı annenin elinden yemek yedik, aynı yerde yattık kalktık. Ömrümün sonuna kadar bunu unutamayacağım" dedi

8Ogedayın kankası Survivor Atakanın sevgilisi şaşırttı Ünlü isim pozlarıyla ilgi gördü

Konseydeki oylamada takım arkadaşı Ogeday, "Keşke sakatlık olmasaydı, ama parkura da bakmak gerekiyor" diyerek Atakan'ı eleme adayı olarak söyledi.

9Ogedayın kankası Survivor Atakanın sevgilisi şaşırttı Ünlü isim pozlarıyla ilgi gördü

Bu yaşananların ardından günün en çok merak edilen Atakan Işıktutan hakkında araştırma yapanlar sevgilisinin kim olduğunu görünce şaştı kaldı.

10Ogedayın kankası Survivor Atakanın sevgilisi şaşırttı Ünlü isim pozlarıyla ilgi gördü

İşte Survivor Atakan Işıktutan'ın sevgilisinin cesur pozları...

11Ogedayın kankası Survivor Atakanın sevgilisi şaşırttı Ünlü isim pozlarıyla ilgi gördü
12Ogedayın kankası Survivor Atakanın sevgilisi şaşırttı Ünlü isim pozlarıyla ilgi gördü
13Ogedayın kankası Survivor Atakanın sevgilisi şaşırttı Ünlü isim pozlarıyla ilgi gördü
14Ogedayın kankası Survivor Atakanın sevgilisi şaşırttı Ünlü isim pozlarıyla ilgi gördü
15Ogedayın kankası Survivor Atakanın sevgilisi şaşırttı Ünlü isim pozlarıyla ilgi gördü
16Ogedayın kankası Survivor Atakanın sevgilisi şaşırttı Ünlü isim pozlarıyla ilgi gördü
17Ogedayın kankası Survivor Atakanın sevgilisi şaşırttı Ünlü isim pozlarıyla ilgi gördü

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