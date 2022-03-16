• 16 Mart 2022 - 13:06 • Son Güncelleme:
Ogeday'ın kankası Survivor Atakan'ın sevgilisi şaşırttı! Ünlü isim pozlarıyla ilgi gördü
Survivor All Star 2022'ye yedek yarışmacı olarak katıldıktan sonra adaya veda eden Atakan Işıktutan'ın sevgilisi ünlü isim çıktı. Atakan'ın aşkı cesur pozlarıyla sosyal medyayı salladı.
• 16 Mart 2022 - 13:06 • Son Güncelleme:
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TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor, özellikle sosyal medyada adından bolca söz ettiriyor. Survivor 2022 All-Star'dan elenen Atakan Işıktutan'ın sevgilisi ünlü isim çıktı.
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Işıktutan, sürgün adasına gittiktenOgeday'la ilgili konuşan Atakan, "Tek bildiğim şey Ogeday'la büyüdüğüm. Aynı annenin elinden yemek yedik, aynı yerde yattık kalktık. Ömrümün sonuna kadar bunu unutamayacağım" dedi
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İşte Survivor Atakan Işıktutan'ın sevgilisinin cesur pozları...