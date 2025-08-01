ODTÜ ve Hacettepe öğrencileri yangına karşı 'pembe küre'yi geliştirdi! Dubai'de ilk 20'ye giren büyük proje
Kaynak : Ruken KADIOĞLU-Ali Oğulcan ARSLAN/ANKARA, (DHA)-
Orta Doğu Teknik Üniversiteli (ODTÜ) Ezgi Semerci ve Hacettepe Üniversiteli Bahadır Özten, orman yangınlarına karşı 'Pembe Küre' projesi geliştirdi. Hava araçlarıyla yanan alana bırakılan ve patlayarak köpüğe dönüşüp, yangının etrafında bariyer oluşturan pembe küreler, 'Dubai Future Foundation' (Dubai Gelecek Fonu) tarafından düzenlenen yarışmada ilk 20'de yer aldı. ODTÜ Endüstriyel Tasarım Bölümü’nden bu yıl mezun olan Ezgi Semerci, 'Biz aslında kalkan sistemi geliştirmiş olduk. Yangına karşı direkt müdahale etmiyoruz. Yangının ilerleyeceği noktalara bariyer görevi olarak koyuyoruz küreleri' dedi.
Pembe küreler patlayarak içindeki maddeler ile köpüğe dönüşüp, yangının etrafında bariyer oluşturuyor ve alevlerin ilerlemesini engelliyor. Yangını boğup, ilerlemesini durdurarak söndürmeyi hedefleyen proje, Dubai Future Foundation tarafından düzenlenen yarışmada ilk 20'ye girdi.
Ezgi Semerci, projenin çıkış noktasının son yıllarda artan orman yangınları karşısında yaşanan toplumsal çaresizlik olduğunu söyledi. Semerci, 1,5 yıllık çalışmayla sistemi geliştirdiklerini anlatarak "Biz aslında kalkan sistemi geliştirmiş olduk. Yangına karşı direkt müdahale etmiyoruz. Yangının ilerleyeceği noktalara bariyer görevi olarak koyuyoruz küreleri.
Bizim yapmamız gereken şey yangının ilerleyeceği noktalara bariyer görevi görecek sistem geliştirmekti. O yüzden de bariyer olarak 'Shield' ismini seçtik. Doğa bize mühendislik anlamında ilham kaynağı oldu. Yeni bir şey geliştirmek yerine aslında olan, var olan teknolojileri kendi projemize adapte etmeye çalıştık. Mesela akçaağaç tohumundan ilham aldık ve bu tohum aslında bizim küremizin uçaktan atıldıktan sonra hem dönerek yavaşça bir yol izlemesine hem de aynı zamanda aslında tam olarak isabet edilen noktaya düşmesini sağlamış oluyor.
Kozalaktan örnek aldık; kozalak nem ve sıcaklık etkisiyle kanatlarını açıyor. Biz bunu da kendi mekanizmamıza entegre ettik ve bu şekilde aslında insan müdahalesi olmadan projenin kendini aktive edebilmesini sağladık" ifadelerini kullandı.
Semerci, köpüğün renginin pembe olmasıyla ilgili "Ormanın yeşiliyle pembe çok daha görünür hale geliyor. Pilotların ve itfaiye ekiplerinin ve etraftaki insanların aslında burada gerçekten bir bariyer olduğunu fark etmesi, görmesi ve operasyonun kolaylaştırılması için bu rengi tercih ettik.
Bu sistemle, sorunu çözmeye çalışırken ekstra yeni bir çevre sorunu yaratmamalıyız. Bu yüzden aslında yangınlara ve alevlere karşı olabilecek bir GPS kullanmaya karar verdik. Bu şekilde de aslında sonrasında küre patladıktan sonra bunlar toplatılarak tekrardan geri dönüştürülerek, aynı şekilde kullanılabiliyor alüminyum sayesinde.
Su yüzde 90 oranında buharlaşıyor yangına müdahale ederken. Suyun bir kısmı da aslında ağaçların üzerinde takılı kaldığı için, hiçbir şekilde yangına ulaşabilen bir su kalmıyor ortada. Bu nedenle geliştirdik sistemi. Yangına direkt müdahale olarak değil, yangını boğarak yani etrafında bir bariyer oluşturarak çözmeyi hedefliyoruz bu sorunu" diye konuştu.