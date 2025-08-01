ODTÜ ve Hacettepe öğrencileri yangına karşı 'pembe küre'yi geliştirdi! Dubai'de ilk 20'ye giren büyük proje

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Bizim yapmamız gereken şey yangının ilerleyeceği noktalara bariyer görevi görecek sistem geliştirmekti. O yüzden de bariyer olarak 'Shield' ismini seçtik. Doğa bize mühendislik anlamında ilham kaynağı oldu. Yeni bir şey geliştirmek yerine aslında olan, var olan teknolojileri kendi projemize adapte etmeye çalıştık. Mesela akçaağaç tohumundan ilham aldık ve bu tohum aslında bizim küremizin uçaktan atıldıktan sonra hem dönerek yavaşça bir yol izlemesine hem de aynı zamanda aslında tam olarak isabet edilen noktaya düşmesini sağlamış oluyor.