Geri Dön
GAZETE VATAN ANA SAYFA
Magazin'O Ses Almanya'ya damga vuran Zeynep Avcı'dan sürpriz düet!
HaberlerMagazin Haberleri 'O Ses Almanya'ya damga vuran Zeynep Avcı'dan sürpriz düet!
• 27 Şubat 2022 - 09:27 • Son Güncelleme:

'O Ses Almanya'ya damga vuran Zeynep Avcı'dan sürpriz düet!

'O Ses Almanya' ('The Voice of Germany) yarışmasında sergilediği performansla adını duyuran Zeynep Avcı, Serdar Ortaç ile birlikte sahne aldı. Sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Avcı, hem katıldığı yarışmayla alakalı konuştu hem de yeni projesini açıkladı.

• 27 Şubat 2022 - 09:27 • Son Güncelleme:
1O Ses Almanyaya damga vuran Zeynep Avcıdan sürpriz düet
ABONE OL

Almanya’da yayınlanan 'The Voice of Germany' yarışmasında ilk turda söylediği ‘Yalan’ şarkısı ile büyük beğeni toplayan Türk yarışmacı Zeynep Avcı, geçtiğimiz akşam Serdar Ortaç'la birlikte sahne aldı. Avcı, sahne öncesi muhabirlerin sorularını yanıtladı.

2YARIŞMAYLA ALAKALI KONUŞTU

YARIŞMAYLA ALAKALI KONUŞTU

Katıldığı yarışmayla ilgili sorulara Avcı, "Benim için çok güzel geçti. Tabii ki böyle bir izdihamla karşılaşacağımı düşünmedim. Türkçe bilmeyenler için böyle duygusal anlamda yüreklere dokunabilmek ayrı bir keyif, ayrı bir gururdu benim için" yanıtını verdi.

3SILA İLE DÜET SÜRPRİZİ

SILA İLE DÜET SÜRPRİZİ

Zeynep Avcı, "Orada Sıla Hanım'ın konserine davet edildim, güzel bir düetimiz oldu. Buradan da onunla birlikte çalışacağımıza dair açıklamamızı yapabiliriz. Kendisinin bana vermiş olduğu ilk single çalışmam çok yakında piyasaya girecek. Onun mutluluğu ve hevesini yaşıyorum" sözleriyle, yeni projesini açıkladı.

4O Ses Almanyaya damga vuran Zeynep Avcıdan sürpriz düet

Basın mensuplarının, "Sıla'nın haricinde çalışmak istediğiniz başka bir sanatçı var mı?" sorusuna da cevap veren Zeynep Avcı, şu ifadeleri kullandı:

5TAN TAŞÇI KONSERİNE MİSAFİR OLMAK İSTERİM

"TAN TAŞÇI KONSERİNE MİSAFİR OLMAK İSTERİM"

"Sıla ve Sezen Aksu en değerli isimlerdi, benim için büyük bir şans oldu. O nedenle şu an sadece Sıla Hanım'la çalışmanın keyfini yaşıyorum. İlerleyen zamanlarda tabii ki de duygularına güvendiğim çok güzel isimler olacaktır. Mesela Tan Bey'in konserine misafir olmak isterim. Benim için çok özel, yüreğine çok saygı duyduğum bir isim. Benim için bütün şarkıları benim için ayrı güzel."

620 YILDIR HER ŞEYİ OKUDUM

"20 YILDIR HER ŞEYİ OKUDUM"

Batı müziği eğitimi aldığını dile getiren Avcı, "Sahne hayatım boyunca 20 yıldır her şeyi okudum, okumaya da gayret gösteriyorum ama gönlüm birazcık fantezi poptan yana diyebilirim. Araya biraz rock da katıyoruz. Hepsine biraz kendi duygumu katınca ortaya bir şeyler çıkıyor" şeklinde konuştu.

7O Ses Almanyaya damga vuran Zeynep Avcıdan sürpriz düet

Röportajın sonuna doğru ise uluslararası sürpriz gelebileceğini belirten Zeynep Avcı, "Yeni projeler için görüşmeler var" diyerek konuşmasını noktaladı.

8YALAN ŞARKISIYLA BÜYÜK SES GETİRDİ

'YALAN' ŞARKISIYLA BÜYÜK SES GETİRDİ

Almanya'da yaşayan Türk kökenli müzisyen Zeynep Avcı'nın, 'The Voice of Germany' yarışmasındaki sahne performansı hem Almanya'da hem Türkiye'de günlerce konuşulmuştu.

9KIYAMAMI SÖYLEDİ

'KIYAMAM'I SÖYLEDİ

İlk turda Tan Taşçı'nın 'Yalan' isimli şarkısını seslendiren Avcı, herkesi kendine hayran bırakmıştı. İkinci turda Zerrin Özer’in ‘Kıyamam’ adlı şarkısını seslendiren Avcı, ayakta alkışlanmış ve çeyrek finale kalmayı başarmıştı. Ancak Avcı, bu turda elenmişti.

Hüseyin Altun/Milliyet

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri
'O Ses Almanya'ya damga vuran Zeynep Avcı'dan sürpriz düet!

'O Ses Almanya'ya damga vuran Zeynep Avcı'dan sürpriz düet!

Survivor sürgün adasına kim gitti, Survivor'da eleme adayı kim oldu, Acun Ilıcalı açıkladı: Evrim, Hikmet, Yağmur ve Ardahan...

Survivor sürgün adasına kim gitti, Survivor'da eleme adayı kim oldu, Acun Ilıcalı açıkladı: Evrim, Hikmet, Yağmur ve Ardahan...

Kenan Doğulu'dan eşi Beren Saat'e: İlham kaynağım, dünyamın en güzel rengi ve en tatlı şansım

Kenan Doğulu'dan eşi Beren Saat'e: İlham kaynağım, dünyamın en güzel rengi ve en tatlı şansım

Nur Fettahoğlu ve Umut Evirgen'den samimi poz! Serenay Sarıkaya ile sarmaş dolaş görüntülenmişti...

Nur Fettahoğlu ve Umut Evirgen'den samimi poz! Serenay Sarıkaya ile sarmaş dolaş görüntülenmişti...