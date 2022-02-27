'O Ses Almanya'ya damga vuran Zeynep Avcı'dan sürpriz düet!
'O Ses Almanya' ('The Voice of Germany) yarışmasında sergilediği performansla adını duyuran Zeynep Avcı, Serdar Ortaç ile birlikte sahne aldı. Sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Avcı, hem katıldığı yarışmayla alakalı konuştu hem de yeni projesini açıkladı.
Almanya’da yayınlanan 'The Voice of Germany' yarışmasında ilk turda söylediği ‘Yalan’ şarkısı ile büyük beğeni toplayan Türk yarışmacı Zeynep Avcı, geçtiğimiz akşam Serdar Ortaç'la birlikte sahne aldı. Avcı, sahne öncesi muhabirlerin sorularını yanıtladı.
SILA İLE DÜET SÜRPRİZİ
Zeynep Avcı, "Orada Sıla Hanım'ın konserine davet edildim, güzel bir düetimiz oldu. Buradan da onunla birlikte çalışacağımıza dair açıklamamızı yapabiliriz. Kendisinin bana vermiş olduğu ilk single çalışmam çok yakında piyasaya girecek. Onun mutluluğu ve hevesini yaşıyorum" sözleriyle, yeni projesini açıkladı.
"TAN TAŞÇI KONSERİNE MİSAFİR OLMAK İSTERİM"
"Sıla ve Sezen Aksu en değerli isimlerdi, benim için büyük bir şans oldu. O nedenle şu an sadece Sıla Hanım'la çalışmanın keyfini yaşıyorum. İlerleyen zamanlarda tabii ki de duygularına güvendiğim çok güzel isimler olacaktır. Mesela Tan Bey'in konserine misafir olmak isterim. Benim için çok özel, yüreğine çok saygı duyduğum bir isim. Benim için bütün şarkıları benim için ayrı güzel."
"20 YILDIR HER ŞEYİ OKUDUM"
Batı müziği eğitimi aldığını dile getiren Avcı, "Sahne hayatım boyunca 20 yıldır her şeyi okudum, okumaya da gayret gösteriyorum ama gönlüm birazcık fantezi poptan yana diyebilirim. Araya biraz rock da katıyoruz. Hepsine biraz kendi duygumu katınca ortaya bir şeyler çıkıyor" şeklinde konuştu.
'KIYAMAM'I SÖYLEDİ
İlk turda Tan Taşçı'nın 'Yalan' isimli şarkısını seslendiren Avcı, herkesi kendine hayran bırakmıştı. İkinci turda Zerrin Özer’in ‘Kıyamam’ adlı şarkısını seslendiren Avcı, ayakta alkışlanmış ve çeyrek finale kalmayı başarmıştı. Ancak Avcı, bu turda elenmişti.
Hüseyin Altun/Milliyet