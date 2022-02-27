'O Ses Almanya'ya damga vuran Zeynep Avcı'dan sürpriz düet!

"TAN TAŞÇI KONSERİNE MİSAFİR OLMAK İSTERİM"

"Sıla ve Sezen Aksu en değerli isimlerdi, benim için büyük bir şans oldu. O nedenle şu an sadece Sıla Hanım'la çalışmanın keyfini yaşıyorum. İlerleyen zamanlarda tabii ki de duygularına güvendiğim çok güzel isimler olacaktır. Mesela Tan Bey'in konserine misafir olmak isterim. Benim için çok özel, yüreğine çok saygı duyduğum bir isim. Benim için bütün şarkıları benim için ayrı güzel."