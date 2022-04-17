Nurgül Yeşilçay: Durduk yere eski kocayla görüşmek manasız
Nurgül Yeşilçay, önceki gece Arnavutköy’de oğlu Osman Nejat Özer ve sevgilisi Necati Kocabay ile görüntülendi. Cem Özer’in, “Necati Bey, Nurgül’e çok iyi geliyor” açıklamasına Nurgül Yeşilçay’dan yanıt geldi. Nişanlısının Cem Özer’le tanışmak istediğini söyleyen oyuncu, “Fırsatımız olmadı, gerçi durduk yere görüşmenin de manası yok” dedi.
Nurgül Yeşilçay, önceki gece Arnavutköy’de bir mekanda oğlu Osman Nejat Özer ve yapımcı sevgilisi Necati Kocabay ile akşam yemeğindeydi. Oyuncu, çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtladı.
"O KADAR ABARTILACAK ŞEYLER DEĞİL"
“Diziniz erken final yaptı. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz?” sorusuna Nurgül Yeşilçay, "Olmayınca olmuyor. Bazen de olmaz, olmadı yani. O kadar abartılacak şeyler değil" cevabını verdi.
Geçtiğimiz günlerde geçirdiği kaza ile ilgili konuşan Yeşilçay, “Hala etkisi devam ediyor. Elektrik veriyorlar, iyi geliyor, can sıkıcı bir durum ama kalıcı olmayacak" ifadelerini kullandı.
"NECATİ DE CEM'LE TANIŞMAK İSTEDİ"
Yeşilçay'ın eski eşi Cem Özer, geçtiğimiz günlerde TV8'de yayınlanan '2. Sayfa' programına konuk olmuş, "Necati Bey ile tanışmadım henüz, tanışmayı istiyorum. Necati, Nurgül’e çok iyi geliyor" açıklamasıyla çok konuşulmuştu.
Ünlü oyuncu, "Bence de çok iyi geliyor. Necati de Cem'le tanışmak istedi ama fırsatımız olmadı. Gerçi durduk yere eski kocayla da görüşmenin pek bir manası olmadığını düşünüyorum. Her dakika görüşürsen eski koca olmaz" diyerek kahkaha attı.
"BENİ ORTADA BIRAKTILAR"
Tatil planı sorulan 46 yaşındaki güzel, "Ben hep tatildeyim ama Barcelona tatili çok güzel olur, ona hayır demem" açıklamasını yaptı. “Evlilik hazırlıkları nasıl gidiyor?” sorusunu ise "Evlilik hazırlıklarına üşeniyoruz. Üşenme aşamasını geçemedik. Bence çok zor bir şey. Herkes 'Biz hallederiz' dedi, hava attılar ama ortada bıraktılar beni" şeklinde cevapladı.
Düğünü mutlaka yapmak istediğini söyleyen oyuncu, tercihinin yurt dışı değil, Türkiye olacağını belirtti.