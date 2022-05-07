Nurdan Büyükak'tan aşk dolu evlilik yıldönümü mesajı! 'Çok aşığım sana'

"KABOTAJ BAYRAMINI DAHİ KAÇIRMAM"

14 Şubat Sevgililer Günü’nde Etiler'de bir mekanda baş başa yemek yiyen ikiliden Nurdan Beşen, eşi İbrahim Büyükak’ın romantik bir insan olduğunu söylemişti. Ünlü oyuncu ise “Kabotaj Bayramı’nı dahi kaçırmam. En azından denizimizle ilgili bir paylaşım yaparım” diyerek, özel günlere verdiği önemi eğlenceli bir dille ifade etmişti.