Nijerli genç Batmanlıların damadı oldu! Üniversitede tanışan çift törenle nişanlandı
Muğla'da üniversite okurken kütüphanede tanışan Gülbahar Aslan (27) ile Nijerli Facial Yacine (30), Batman'da düzenlenen törenle nişanlandı. Ailelerinin ilk başlarda şaşırdığını belirten Gülbahar Aslan, “Muğla'da Okul Öncesi Öğretmenliğini kazanarak gittim. O sene sınav haftasında kütüphaneye gittiğim esnada Faical ile tanıştım. O şekilde 2-3 yıl boyunca çok güzel yakın arkadaşlığımız oldu. Sonradan bu şekilde dönüştü. Sürekli bazı şeyleri paylaşıyoruz. İşleri, güçleri paylaşırken aslında birbirimize çok uygun olduğumuzu gördük'' dedi.
Bayram AYHAN/BATMAN, (DHA)-
• 03 Şubat 2025 - 12:24 • Son Güncelleme:
Bayram AYHAN/BATMAN, (DHA)-
• 03 Şubat 2025 - 12:24 • Son Güncelleme: