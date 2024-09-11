Nihal ve Bahar Candan'ın davasında flaş gelişme! Mal varlığı açıklaması herkesi şaşırttı
Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlarından Alisya Bahar Candan’ın 44 yıla kadar, Nihal Candan adıyla bilinen Gülnihal Çiçek’in ise 24 yıla kadar hapsi istenen 21 sanıklı davanın görülmesine devam edildi. 3. celsede savunma yapan Nihal Candan suçlamaları kabul etmeyerek iddianamede örgüt lideri olarak bahsedilen Onur Apaydın ile bir dönem sadece duygusal ilişkisinin olduğunu söyledi. Candan savunmasında “Ölümcül bir hastalık ile boğuşuyorum. Yemek yiyemiyorum. 28 kilodan bu hale geldim çok şükür. Mal varlığım bir iki çanta bir iki ayakkabı olabilir. Hukuk fakültesini bitirdim. Ancak bu olay nedeniyle mesleğimi yapamıyorum” dedi.
• 11 Eylül 2024 - 13:51 • Son Güncelleme:
• 11 Eylül 2024 - 13:51 • Son Güncelleme: