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MagazinNihal Candan, küvet pozlarıyla olay yarattı!
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• 13 Mart 2022 - 11:40 • Son Güncelleme:

Nihal Candan, küvet pozlarıyla olay yarattı!

Açıklamaları ve sosyal medya pozlarıyla adından sıkça söz ettiren Nihal Candan yine gündemde. 'İşte Benim Stilim' ve 'Survivor' yarışmalarıyla şöhrete kavuşan Nihal Candan, küvet pozlarıyla olay yarattı.

• 13 Mart 2022 - 11:40 • Son Güncelleme:
1Nihal Candan, küvet pozlarıyla olay yarattı
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Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan 26 yaşındaki Nihal Candan, bu kez cesur pozlarıyla dikkat çekti.

2POZLARI OLAY OLDU

POZLARI OLAY OLDU

Küvette çekilmiş pozlarını paylaşan Candan, sosyal medyayı salladı.

3Nihal Candan, küvet pozlarıyla olay yarattı

Nihal Candan'ın takipçileri, ''Bu kadarı fazla değil mi?'', ''Vücudunu sergilemeyi marifet mi sanıyorsun?", "Kusursuz bir vücuda sahipsin ve ''Komple soyun, rahatlarsın" şeklinde yorumlar yapıldı.

4ESTETİK İTİRAF GELDİ

ESTETİK İTİRAF GELDİ

Nihal Candan, geçtiğimiz aylarda estetik itirafında bulunmuştu:“Çok estetik yaptırdığımı düşünüyorlar. Göğüslerim kilo alıp vermekten deforme oldular. Yer çekimi diye bir şey var, maalesef göğüslerim estetik. Bir de badem göz ameliyatı oldum. Onun dışında hiçbir şey yok. Dudaklarım orijinal her sabah fırçalıyorum dudağımı...”

5Nihal Candan, küvet pozlarıyla olay yarattı

Geçtiğimiz günlerde göğüs dekolteli pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan Nihal Candan'a eleştiri yağdı.

6Nihal Candan, küvet pozlarıyla olay yarattı

Nihal Candan'ın paylaşımına ''Göstermezsem olmaz'', ''Vücudunu sergilemeyi marifet mi sanıyorsun?'', ''Komple soyun, rahatlarsın'' ve ''Hiç giyinmeseydin'' gibi birçok olumsuz yorum yapıldı.

7Nihal Candan, küvet pozlarıyla olay yarattı

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