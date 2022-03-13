Nihal Candan, küvet pozlarıyla olay yarattı!

ESTETİK İTİRAF GELDİ

Nihal Candan, geçtiğimiz aylarda estetik itirafında bulunmuştu:“Çok estetik yaptırdığımı düşünüyorlar. Göğüslerim kilo alıp vermekten deforme oldular. Yer çekimi diye bir şey var, maalesef göğüslerim estetik. Bir de badem göz ameliyatı oldum. Onun dışında hiçbir şey yok. Dudaklarım orijinal her sabah fırçalıyorum dudağımı...”