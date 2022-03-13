• 13 Mart 2022 - 11:40 • Son Güncelleme:
Nihal Candan, küvet pozlarıyla olay yarattı!
Açıklamaları ve sosyal medya pozlarıyla adından sıkça söz ettiren Nihal Candan yine gündemde. 'İşte Benim Stilim' ve 'Survivor' yarışmalarıyla şöhrete kavuşan Nihal Candan, küvet pozlarıyla olay yarattı.
• 13 Mart 2022 - 11:40 • Son Güncelleme:
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Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan 26 yaşındaki Nihal Candan, bu kez cesur pozlarıyla dikkat çekti.
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ESTETİK İTİRAF GELDİ
Nihal Candan, geçtiğimiz aylarda estetik itirafında bulunmuştu:“Çok estetik yaptırdığımı düşünüyorlar. Göğüslerim kilo alıp vermekten deforme oldular. Yer çekimi diye bir şey var, maalesef göğüslerim estetik. Bir de badem göz ameliyatı oldum. Onun dışında hiçbir şey yok. Dudaklarım orijinal her sabah fırçalıyorum dudağımı...”
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