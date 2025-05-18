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GündemNevşehir'de kadınların ekmek kapısı oldu! Bahçelerinde yetiştirdikleri ürünleri süsleyip satıyorlar
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Nevşehir'de kadınların ekmek kapısı oldu! Bahçelerinde yetiştirdikleri ürünleri süsleyip satıyorlar

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde yaşayan kadınlar, tarlalarından hasat ettikleri su kabaklarını süs eşyasına dönüştürüyor. ​​​​​​​Ürgüp İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce hazırlanan "Topraktan Vitrine Projesi" kapsamında, uzman öğreticilerden eğitim alan kadınlar, su kabaklarını oyma, boyama ve vernikleme gibi aşamalardan geçirerek dekoratif obje ve abajur ile hediyelik eşyalar yapıyor.

AA
• 18 Mayıs 2025 - 17:09 • Son Güncelleme:
AA
• 18 Mayıs 2025 - 17:09 • Son Güncelleme:
1Nevşehirde kadınların ekmek kapısı oldu Bahçelerinde yetiştirdikleri ürünleri süsleyip satıyorlar

Proje kapsamında hazırlanan ürünler, ilçeyi ziyaret eden turistlerin beğenisine sunulacak. Yörede yaşayan kadınların tarımsal üretimle sanatı buluşturduğu projeyle, kırsaldaki kadınların hem üretime katılması hem de el sanatlarıyla ekonomiye katkı sağlaması amaçlanıyor.

2Nevşehirde kadınların ekmek kapısı oldu Bahçelerinde yetiştirdikleri ürünleri süsleyip satıyorlar

İlçe Milli Eğitim Müdürü Savaş Özdemir, AA muhabirine, Halk Eğitimi Merkezinin atölyelerinde hafta boyunca kadınların su kabaklarını nakış nakış işleyerek nadide süs eşyaları ürettiklerini söyledi.

3Nevşehirde kadınların ekmek kapısı oldu Bahçelerinde yetiştirdikleri ürünleri süsleyip satıyorlar

Ürünlerin ülke genelindeki birçok mağazada talep göreceğine inandıklarını ve kadınların boş vakitlerini sanatsal faaliyetlerle değerlendirdiklerini ifade eden Özdemir, şöyle konuştu:

4Nevşehirde kadınların ekmek kapısı oldu Bahçelerinde yetiştirdikleri ürünleri süsleyip satıyorlar

"Doğanın mucizevi armağanı olduğunu düşündüğümüz su kabağını, el işçiliğiyle buluşturarak bambaşka bir değere dönüştürmeye çalışıyoruz. Önce tohumu ektik, ardından elde ettiğimiz su kabaklarının vitrine sunulmasını sağladık.

5Nevşehirde kadınların ekmek kapısı oldu Bahçelerinde yetiştirdikleri ürünleri süsleyip satıyorlar

Ürünlerimizi, Kapadokya turizmine kazandırıp bölgemizde iş imkanı sağlamak adına projemizi geliştirdik. Farklı fikirler ortaya çıkmasıyla kabaklarımızı işleyerek ve özellikle Kapadokya bölgesinin simgesini yansıtarak ürünler elde ettik. Genellikle balon, at, üzüm ve peribacası figürlerini kullanıyoruz."

6Nevşehirde kadınların ekmek kapısı oldu Bahçelerinde yetiştirdikleri ürünleri süsleyip satıyorlar

Usta öğretici Meryem Ilgın da şubatta 12 kursiyerle başladıkları proje kapsamında, beklentilerin üzerinde görsel güzelliği olan ürünler yaptıklarını söyledi.

7Nevşehirde kadınların ekmek kapısı oldu Bahçelerinde yetiştirdikleri ürünleri süsleyip satıyorlar

Kabağın yapısına göre uygulanacak işlemi seçtiklerini anlatan Ilgın, "Yapılarına göre işlenebiliyor veya boncuk takılarak süsleniyor. Başka kadınlardan da çok sayıda başvuru almaya başladık. Projemiz devam edecek." dedi.

8Nevşehirde kadınların ekmek kapısı oldu Bahçelerinde yetiştirdikleri ürünleri süsleyip satıyorlar

Kursiyerlerden Fatma Yalçın ise topraktan aldıkları kabağı el emeği ve hayal gücüyle sanat eserine dönüştürdüklerini ifade etti. Kursu tamamladıktan sonra kendi atölyesini kurmayı planladığını dile getiren Yalçın, "Daha önce kabağın işlendiğini bilmiyordum.

9Nevşehirde kadınların ekmek kapısı oldu Bahçelerinde yetiştirdikleri ürünleri süsleyip satıyorlar

Bu kursun açıldığını duyunca geldim ve benim için terapi gibi oldu. Çok memnunum ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kabak tohumlarını aldım ve tarlamda yetiştirdim. Arkadaşlarıma da tedarik ettim. Hediyelik eşya olarak üretmeyi düşünüyorum." diye konuştu.

10Nevşehirde kadınların ekmek kapısı oldu Bahçelerinde yetiştirdikleri ürünleri süsleyip satıyorlar

Emine Kale de su kabağının tarladan vitrine kadar süren yolculuğunu anlatarak, projenin özellikle çiftçi kadınların sosyal ve ekonomik anlamda güçlenmesini sağlayabileceğini kaydetti.