Nevşehir'de kadınların ekmek kapısı oldu! Bahçelerinde yetiştirdikleri ürünleri süsleyip satıyorlar
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde yaşayan kadınlar, tarlalarından hasat ettikleri su kabaklarını süs eşyasına dönüştürüyor. Ürgüp İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce hazırlanan "Topraktan Vitrine Projesi" kapsamında, uzman öğreticilerden eğitim alan kadınlar, su kabaklarını oyma, boyama ve vernikleme gibi aşamalardan geçirerek dekoratif obje ve abajur ile hediyelik eşyalar yapıyor.
AA
• 18 Mayıs 2025 - 17:09 • Son Güncelleme:
AA
• 18 Mayıs 2025 - 17:09 • Son Güncelleme: