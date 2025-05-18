Nevşehir'de kadınların ekmek kapısı oldu! Bahçelerinde yetiştirdikleri ürünleri süsleyip satıyorlar

Bu kursun açıldığını duyunca geldim ve benim için terapi gibi oldu. Çok memnunum ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kabak tohumlarını aldım ve tarlamda yetiştirdim. Arkadaşlarıma da tedarik ettim. Hediyelik eşya olarak üretmeyi düşünüyorum." diye konuştu.