Neslihan Atagül aşka geldi! "Olduğun her gün şölen senin!"
Son olarak 'Sefirin Kızı' dizisinde rol alan Neslihan Atagül, kendisi gibi oyuncu olan eşi Kadir Doğulu'nun doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı romantik bir paylaşımla kutladı. Birlikte çıktıkları tatilden fotoğrafları yayınlayan güzel oyuncunun aşk dolu notu dikkat çekti.
Neslihan Atagül ile kendisi gibi oyuncu olan eşi Kadir Doğulu, 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. Mutlu birlikteliklerini sürdüren çift, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor.
SEVGİLİLER GÜNÜ'NÜ BÖYLE KUTLADI
Güzel oyuncu, eşi Kadir Doğulu ile romantik pozlarını paylaşarak 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutlamayı da ihmal etmemişti. Sosyal medya hesabından Kadir Doğulu (39) ile çekilen karelerini art arda takipçilerinin beğenisine sunan Atagül, gönderisine "Sevgi'li K" mesajını yazmıştı.
'HAMİLELİK' CEVABI
Oyuncu çift, geçtiğimiz günlerde de Yasemin Sakallıoğlu’nun “Doğru Koca Nasıl Seçilir?” adlı tek kişilik gösterisini izlemeye gitmişti. Atagül’ün karnını okşayan Doğulu’ya “Neslihan Hanım’ın karnını okşadınız, bize bir mesaj mı bu? Hamile mi yoksa Neslihan Hanım?” sorusu yöneltildi.
Ünlü oyuncudan yanıt gecikmemişti. Kadir Doğulu, gülerek “Öyle bir şey olursa mutlulukla haber veririz” ifadelerini kullanmıştı.
'AYRILIK' DEDİKODULARI
Geçtiğimiz aylarda da ünlü çift hakkında "ayrılık" iddiaları ortaya atılmıştı. Kadir Doğulu, sık sık eşi Neslihan Atagül ile boşanacaklarına dair haberler çıkmasıyla ilgili, "Ya, haydi oradan!" diyerek, söylentileri yalanlamıştı.