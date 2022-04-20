Neslihan Atagül aşka geldi! "Olduğun her gün şölen senin!"

'HAMİLELİK' CEVABI

Oyuncu çift, geçtiğimiz günlerde de Yasemin Sakallıoğlu’nun “Doğru Koca Nasıl Seçilir?” adlı tek kişilik gösterisini izlemeye gitmişti. Atagül’ün karnını okşayan Doğulu’ya “Neslihan Hanım’ın karnını okşadınız, bize bir mesaj mı bu? Hamile mi yoksa Neslihan Hanım?” sorusu yöneltildi.