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MagazinNeslihan Atagül aşka geldi! "Olduğun her gün şölen senin!"
HaberlerMagazin Haberleri Neslihan Atagül aşka geldi! "Olduğun her gün şölen senin!"
• 20 Nisan 2022 - 09:30 • Son Güncelleme:

Neslihan Atagül aşka geldi! "Olduğun her gün şölen senin!"

Son olarak 'Sefirin Kızı' dizisinde rol alan Neslihan Atagül, kendisi gibi oyuncu olan eşi Kadir Doğulu'nun doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı romantik bir paylaşımla kutladı. Birlikte çıktıkları tatilden fotoğrafları yayınlayan güzel oyuncunun aşk dolu notu dikkat çekti.

• 20 Nisan 2022 - 09:30 • Son Güncelleme:
1Neslihan Atagül aşka geldi Olduğun her gün şölen senin
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Neslihan Atagül ile kendisi gibi oyuncu olan eşi Kadir Doğulu, 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. Mutlu birlikteliklerini sürdüren çift, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor.

2SEVGİLİLER GÜNÜNÜ BÖYLE KUTLADI

SEVGİLİLER GÜNÜ'NÜ BÖYLE KUTLADI

Güzel oyuncu, eşi Kadir Doğulu ile romantik pozlarını paylaşarak 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutlamayı da ihmal etmemişti. Sosyal medya hesabından Kadir Doğulu (39) ile çekilen karelerini art arda takipçilerinin beğenisine sunan Atagül, gönderisine "Sevgi'li K" mesajını yazmıştı.

3Neslihan Atagül aşka geldi Olduğun her gün şölen senin

Başarılı oyuncunun 1,5 milyon beğeni alan gönderisine eşi Doğulu da kayıtsız kalamamış, "Sevgili'm" yazıp, kalp emojileri ekleyerek Atagül'e yorum yapmıştı.

4HAMİLELİK CEVABI

'HAMİLELİK' CEVABI

Oyuncu çift, geçtiğimiz günlerde de Yasemin Sakallıoğlu’nun “Doğru Koca Nasıl Seçilir?” adlı tek kişilik gösterisini izlemeye gitmişti. Atagül’ün karnını okşayan Doğulu’ya “Neslihan Hanım’ın karnını okşadınız, bize bir mesaj mı bu? Hamile mi yoksa Neslihan Hanım?” sorusu yöneltildi.

5Neslihan Atagül aşka geldi Olduğun her gün şölen senin

Ünlü oyuncudan yanıt gecikmemişti. Kadir Doğulu, gülerek “Öyle bir şey olursa mutlulukla haber veririz” ifadelerini kullanmıştı.

6İYİ Kİ DOĞDUN SEVGİLİM

"İYİ Kİ DOĞDUN SEVGİLİM"

Tüm bu yaşananların ardından Kadir Doğulu, dün 40 yaşına bastı. Neslihan Atagül de eşinin doğum gününü sosyal medyadan yayınladığı karelerle kutladı.

7Neslihan Atagül aşka geldi Olduğun her gün şölen senin

Birlikte çekilen bir dizi fotoğraflarını paylaşan ünlü oyuncu, eşine, "İyi ki doğdun sevgilim. Doğduğun gün kutlu, olduğun her gün şölen senin! Seni çok seviyorum" şeklinde seslendi.

8İLLA AĞLATACAKSINIZ

"İLLA AĞLATACAKSINIZ!"

Şimdilerde ekranlardan uzak olan Kadir Doğulu ise, "Ben de seni çok seviyorum. İlla ağlatacaksınız bugün..." diyerek, duygulandığını ifade etti.

9Neslihan Atagül aşka geldi Olduğun her gün şölen senin

Çiftin gönderileri takipçilerinden oldukça ilgi gördü. Sosyal medya kullanıcıları Doğulu'ya kutlama mesajları yağdırdı.

10AYRILIK DEDİKODULARI

'AYRILIK' DEDİKODULARI

Geçtiğimiz aylarda da ünlü çift hakkında "ayrılık" iddiaları ortaya atılmıştı. Kadir Doğulu, sık sık eşi Neslihan Atagül ile boşanacaklarına dair haberler çıkmasıyla ilgili, "Ya, haydi oradan!" diyerek, söylentileri yalanlamıştı.

11Neslihan Atagül aşka geldi Olduğun her gün şölen senin

Doğulu, gazetecilerin "Eşiniz Neslihan Hanım'a ihanet ettiğiniz ve ayrılacağınız yönündeki haberler için neler söyleyeceksiniz?" sorusuna da yanıt vermişti.

12Neslihan Atagül aşka geldi Olduğun her gün şölen senin

Ünlü oyuncu, "Evet, ihanet ettim. Sabah kalktığım zaman sevgilimin yüzüne bakmadım, ihanet ettim!" diyerek, herkesi şaşırtmıştı. Doğulu, daha sonra sözlerine, "Bunlar bir iddia. Siz sorduğunuz için cevap vermeli miyim?" şeklinde devam etmişti.

13Neslihan Atagül aşka geldi Olduğun her gün şölen senin

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Neslihan Atagül aşka geldi! "Olduğun her gün şölen senin!"

Neslihan Atagül aşka geldi! "Olduğun her gün şölen senin!"