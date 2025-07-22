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Nesli tükenme tehlikesi altında: Sahilde ölmek üzereyken buldu, hayata döndürdü!

22.07.2025 - 10:51Güncellenme Tarihi:

Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Çevlik sahilinde görev yapan cankurtaran Serkan Dönmez, bitkin halde bulduğu, nesli tehlike altındaki bir yelkovan kuşunu hayata döndürdü.

1Nesli tükenme tehlikesi altında: Sahilde ölmek üzereyken buldu, hayata döndürdü!

Hatay'ın Samandağ ilçesinde Çevlik sahilinde görev yapan cankurtaran Serkan Dönmez tarafından bitkin halde bulunan nesli tehlike altındaki yelkovan kuşu koruma altına alındı.

2Nesli tükenme tehlikesi altında: Sahilde ölmek üzereyken buldu, hayata döndürdü!

Çevlik sahilinde görev yapan cankurtaran Serkan Dönmez, hareket etmekte zorlanan, nesli tehlike altındaki bir yelkovan kuşunu fark etti.

3Nesli tükenme tehlikesi altında: Sahilde ölmek üzereyken buldu, hayata döndürdü!

İlk bakışta bitkin düştüğünü ve susuz kaldığını anlayan Dönmez, yanına aldığı kuşa su içirdi.

4Nesli tükenme tehlikesi altında: Sahilde ölmek üzereyken buldu, hayata döndürdü!

Dönmez daha sonra kuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Dönmez, "Sadece insan değil, can taşıyan, nefes alan her varlığı kurtarmak görevimiz" dedi.