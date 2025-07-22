Nesli tükenme tehlikesi altında: Sahilde ölmek üzereyken buldu, hayata döndürdü!
22.07.2025 - 10:51Güncellenme Tarihi:
Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Çevlik sahilinde görev yapan cankurtaran Serkan Dönmez, bitkin halde bulduğu, nesli tehlike altındaki bir yelkovan kuşunu hayata döndürdü.
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde Çevlik sahilinde görev yapan cankurtaran Serkan Dönmez tarafından bitkin halde bulunan nesli tehlike altındaki yelkovan kuşu koruma altına alındı.
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Çevlik sahilinde görev yapan cankurtaran Serkan Dönmez, hareket etmekte zorlanan, nesli tehlike altındaki bir yelkovan kuşunu fark etti.
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İlk bakışta bitkin düştüğünü ve susuz kaldığını anlayan Dönmez, yanına aldığı kuşa su içirdi.
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Dönmez daha sonra kuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Dönmez, "Sadece insan değil, can taşıyan, nefes alan her varlığı kurtarmak görevimiz" dedi.