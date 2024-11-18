Nefes donduran soğuklar geliyor: La Nina'yı mumla aratacak! İstanbul dahil çok sayıda il için gün ve saat verildi

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor..



DİYARBAKIR °C, 14°C.



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor..



GAZİANTEP °C, 14°C.



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor..



SİİRT °C, 14°C.



Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.



ŞANLIURFA °C, 17°C.



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı