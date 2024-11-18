Nefes donduran soğuklar geliyor: La Nina'yı mumla aratacak! İstanbul dahil çok sayıda il için gün ve saat verildi
Hazır olun, bu kış çok çetin geçecek! Meteoroloji ve uzmanlar art arda duyurdu. İstanbul başta olmak üzere çok sayıda kent için uyarılar peş peşe geldi. Kar, fırtına, kuvvetli yağış geliyor. Bu hafta içinde sıcaklıklar aniden düşecek. Kar ve fırtına birlikte geliyor. Bugünden itibaren başlıyor. İşte MGM son dakika hava raporu detayları...
• 18 Kasım 2024 - 16:16 • Son Güncelleme:
• 18 Kasım 2024 - 16:16 • Son Güncelleme: