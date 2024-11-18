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Nefes donduran soğuklar geliyor: La Nina'yı mumla aratacak! İstanbul dahil çok sayıda il için gün ve saat verildi

Hazır olun, bu kış çok çetin geçecek! Meteoroloji ve uzmanlar art arda duyurdu. İstanbul başta olmak üzere çok sayıda kent için uyarılar peş peşe geldi. Kar, fırtına, kuvvetli yağış geliyor. Bu hafta içinde sıcaklıklar aniden düşecek. Kar ve fırtına birlikte geliyor. Bugünden itibaren başlıyor. İşte MGM son dakika hava raporu detayları...

• 18 Kasım 2024 - 16:16 • Son Güncelleme:
• 18 Kasım 2024 - 16:16 • Son Güncelleme:
1Nefes donduran soğuklar geliyor: La Ninayı mumla aratacak İstanbul dahil çok sayıda il için gün ve saat verildi

Kar yağışlı günler başlıyor. Hava sıcaklıkları düşecek. Meteoroloji ve uzmanlar vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Bu hafta başlıyor. Aşırı meteorolojik hadiseleri art arda yaşanacak.

2Nefes donduran soğuklar geliyor: La Ninayı mumla aratacak İstanbul dahil çok sayıda il için gün ve saat verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, dün yurdun doğusu için yağış uyarısında bulunmuş ve gece saatlerinden itibaren etkili olacağını belirtmişti. Bugün çok sayıda ilde sağanak yağış etkisini gösteriyor. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu. Şen, paylaşımında şu ifadelere yer verdi.

3Nefes donduran soğuklar geliyor: La Ninayı mumla aratacak İstanbul dahil çok sayıda il için gün ve saat verildi

Bugün Trakya ve Batı Ege dışında yağış var. Yağışlar, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneyi ile Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Batman, Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli yağmur, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yüksekleri karla karışık yağmur ve kar şeklinde.

4AŞIRI METEOROLOJİK HADİSELERİ ART ARDA GÖRECEĞİZ

"AŞIRI METEOROLOJİK HADİSELERİ ART ARDA GÖRECEĞİZ"

1. Bu hafta aşırı meteorolojik olayları art arda göreceğiz. Çarşambadan itibaren 3 gün Marmara, Ege, iç Anadolu'da LODOS çatı uçmalarına ağaç devrilmelerine neden olabilir. Perşembe ve cumartesi Marmara Akdeniz ve Ege de şiddetli yağmur su baskınlarına neden olabilir.

5Nefes donduran soğuklar geliyor: La Ninayı mumla aratacak İstanbul dahil çok sayıda il için gün ve saat verildi

2. Bu hafta Lodos ile birlikte çarşamba gününden itibaren kuzey de sıcaklıklar 20 dereceyi aşacak. Hafta sonu sıcaklık hızla düşecek ve İç Anadolu Karadeniz iç kesimleri Marmara'nın güney doğusunun yüksekleri ve Doğu Anadolu'da kar yağışı görülecek ve 2 gün sonra yurdu terk edecek.

6İSTANBULA ŞİDDETLİ YAĞIŞ GELİYOR

"İSTANBUL'A ŞİDDETLİ YAĞIŞ GELİYOR"

3. İstanbul bugün hafif yağmurlu 14 C, Perşembe lodos ile birlikte şiddetli yağmur geliyor. Sıcaklık 20 dereceyi geçebilir. Cumartesi de yağmur şiddetli, sıcaklık hafta sonu 10 dereceye düşer.

7METEOROLOJİDEN DE YENİ UYARI GELDİ

METEOROLOJİ'DEN DE YENİ UYARI GELDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Balıkesir, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Orta ve Doğu Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneyi ile Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Batman, Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

8Nefes donduran soğuklar geliyor: La Ninayı mumla aratacak İstanbul dahil çok sayıda il için gün ve saat verildi

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının güneydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney, Marmara'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

9KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneyi ile Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Batman, Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

10MARMARA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri ile Balıkesir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. .

BURSA °C, 15°C.

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.

EDİRNE °C, 14°C.

Parçalı bulutlu.

İSTANBUL °C, 14°C.

Parçalı ve çok bulutlu, Anadolu Yakası öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.

KOCAELİ °C, 15°C.

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

11EGE

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor..

A.KARAHİSAR °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.

DENİZLİ °C, 15°C.

Parçalı bulutlu.

İZMİR °C, 16°C.

Parçalı bulutlu.

MANİSA °C, 16°C.

Parçalı bulutlu.

12AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Isparta çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor. .

ADANA °C, 17°C.

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ANTALYA °C, 20°C.

Parçalı bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

HATAY °C, 18°C.

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

MERSİN °C, 19°C.

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

13İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor..

ANKARA °C, 12°C.

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.

ESKİŞEHİR °C, 12°C.

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.

KAYSERİ °C, 11°C.

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

KONYA °C, 12°C.

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.

14BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor..

BOLU °C, 11°C.

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.

DÜZCE °C, 14°C.

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.

KASTAMONU °C, 9°C.

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

ZONGULDAK °C, 13°C.

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

15ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor..

AMASYA °C, 16°C.

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

SAMSUN °C, 17°C.

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

TOKAT °C, 14°C.

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

TRABZON °C, 19°C.

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

16DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak kuzey ve doğu kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. .

ERZURUM °C, 8°C.

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı.

KARS °C, 8°C.

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı.

MALATYA °C, 11°C.

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor..

VAN °C, 10°C.

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

17GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor..

DİYARBAKIR °C, 14°C.

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor..

GAZİANTEP °C, 14°C.

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor..

SİİRT °C, 14°C.

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

ŞANLIURFA °C, 17°C.

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

1810 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

10 İL İÇİN SARI KODLU UYARI!

Sarı kodlu uyarı verilen iller şöyle; Hakkari, Siirt, Şırnak, Batman, Bitlis, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Elazığ, Tunceli

19Nefes donduran soğuklar geliyor: La Ninayı mumla aratacak İstanbul dahil çok sayıda il için gün ve saat verildi

Öte yandan Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), dünya genelinde hava sıcaklıklarını düşüren La Nina hava olayının bu kış yeniden etkisini göstereceğini duyurdu. Örgütün yayımladığı raporda Ekim 2024 ile Şubat 2025 arasında La Nina’nın gerçekleşme ihtimalinin yüzde 60 olduğu belirtildi.

20Nefes donduran soğuklar geliyor: La Ninayı mumla aratacak İstanbul dahil çok sayıda il için gün ve saat verildi

La Nina'nın Türkiye'ye etkisi ne olacak? Kar yağışı geçen yıla göre daha mı fazla görülecek? Merak edilen sorulara İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi ve İklim Uzmanı Prof. Dr. Barbaros Gönençgil yanıtladı.

21Nefes donduran soğuklar geliyor: La Ninayı mumla aratacak İstanbul dahil çok sayıda il için gün ve saat verildi

Geçtiğimiz yıl da La Nina’nın etkili olduğunu hatırlatarak sözlerine başlayan Prof. Dr. Gönençgil, “Ancak beklendiği gibi normalde soğuk olması gereken süreçler tam olarak gerçekleşmedi” diyor.Bunun biraz küresel süreçlerle biraz da mevcut ısınmanın etkileriyle ilgili olduğunun altını çizen Prof. Dr. Gönençgil, “Bu yıl da süreç basınç yapısı itibarıyla etkisini devam ettiriyor. Bu konuda bir uyarı var. Ancak bu etkinin ne kadar olacağıyla ilgili net bir bilgi yok. Dünya Meteoroloji Örgütü raporunda sadece birtakım süreçlerin daha soğuk ya da daha nemli geçeceği yönünde verilen olasılık yüzde 60’lar civarında” şeklinde konuşuyor.

22KASIMDA YAĞIŞLAR ARTACAK

KASIMDA YAĞIŞLAR ARTACAK

La Nina etkisinde önümüzdeki aylarda hava sıcaklıklarının nasıl seyredeceğini ise Prof. Dr. Gönençgil şöyle ifade ediyor:“Özellikle ekim ayında sıcaklıklar bir derece mevsim normallerinin üzerinde olacak ama yağışları mevsim normallerinde bekliyoruz. Kasımda sıcaklıkların mevsim normalleri üzerindeki seyirleri giderek azalacak. Yağışta da pek fazla değişiklik yok. Ancak kuzey bölgelerde yağış artışı söz konusu olabilir. Aralık ayında da yine yağışlar mevsim normallerinde seyredecek. Yine kuzey bölgelerde, Karadeniz sahillerinde coğrafi koşullara bağlı olarak riskli bir yükseliş olabilir. Sıcaklıklarda mevsim normallerine; soğuk dönem normallerine göre dönüş söz konusu.”

23KAR YAĞACAK MI

KAR YAĞACAK MI?

Peki bu kış aynı zamanda yer altı sularının beslenmesinde önemli bir faktör olan kar yağışı ne ölçüde görülecek? Cevabı merak edilen sorunun yanıtını Prof. Dr. Göneçgil’den öğreniyoruz:

24Nefes donduran soğuklar geliyor: La Ninayı mumla aratacak İstanbul dahil çok sayıda il için gün ve saat verildi

-“Kar yağışı açısından baktığımız zaman özellikle büyük kentlerde çok şanslı bir durum gözükmüyor yine. Özellikle ısı adasının etkisiyle birlikte kar yağması ya da karın uzun süre yerde kalması eskisi gibi değil; mevsim normallerinin altında olacak. Ancak yüksek kesimlerde yağmurdan çok kar görülme ihtimali biraz daha yüksek oranda olabilir.”

25ANİ YAĞIŞLARA DİKKAT

ANİ YAĞIŞLARA DİKKAT!

Bütün olarak bakıldığında ise aralık ayı sonuna kadar mevsim normallerinin çok da üstünde olmayan yağış ve sıcaklığın hakim olacağını öngören Prof. Dr. Gönençgil, son yıllarda sıkça görülen düzensiz yağışlar konusuna da değiniyor.

26Nefes donduran soğuklar geliyor: La Ninayı mumla aratacak İstanbul dahil çok sayıda il için gün ve saat verildi

Bu noktada, “Nispeten farklı yağışlar görülebilir. Özellikle yağmur olarak düşen yağış şiddetinin artışı, düzensizlikleri yerel koşulların da etkisiyle ortaya çıkıyor. Başta Karadeniz sahilleri olmak üzere anlık ortaya çıkan aşırı yağışların getireceği sel ve taşkın riskiyle karşı karşıya kalabiliriz” uyarısı yapıyor.