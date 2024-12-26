Narin ve Sıla’nın katilleri bugün mahkemeye çıkıyor... Kritik gün

YARGILAMASI KAPALI YAPILACAK





Tekirdağ Malkara’da yaşayan Bakiye Yeniçeri (29), 2 yaşındaki kızı Sıla’yı 2 Ağustos’ta devlet hastanesine götürdü. Annesi, Sıla bebeğin düştüğünü söyledi. Muayene edilen Sıla, evine gönderildi. Annesi, 8 Eylül akşamı baygın haldeki Sıla’yı yeniden hastaneye götürdü. Doktorlar, darp izlerini görünce durumu polise bildirdi. Durumu ağır olan Sıla, Tekirdağ Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Sıla’nın beyin kanaması geçirdiği belirlendi ve ameliyata alındı. Tekirdağ Adli Tıp Kurumu’nda yapılan incelemede minik kızın cinsel istismara uğradığı da belirlendi. Bakiye Yeniçeri’nin de aralarında olduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada Bakiye Yeniçeri, birlikte yaşadığı Sanlı Ö. (57), komşusu Kani A. (32) ile onun çocukları G.K. (14) ve K.A. (13) tutuklandı. Çocuk yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Sıla, 7 Ekim’de 1 aylık yaşam savaşını kaybetti.



Tutuklu sanıklardan Kani A., geçen günlerde tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.



Sıla bebek hakkındaki soruşturma Malkara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tamamlanıp davanın açılması amacıyla fezleke Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi. Başsavcılık, Bakiye Yeniçeri, Sanlı Ö., Kani A. ile G.K. ve K.A. için 2 ayrı iddianame hazırladı.