Narin Güran'ın amcası Salim Güran sanık kürsüsünde! Hakimden sert tepki: Sen çok akıllısın!
Türkiye'nin yakından takip ettiği Narin Güran cinayetinde hesap günü geldi. Anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar bugün ilk kez hakim karşısına getirildi. Duruşmada son söz, aracında Narin'in DNA'sı bulunan ve Nevzat Bahtiyar'ın "Narin'in cesedini ondan teslim aldım" dediği amca Salim Güran'ın ifadesine geçildi.
AA/DHA/İHA
• 07 Kasım 2024 - 19:09 • Son Güncelleme:
AA/DHA/İHA
• 07 Kasım 2024 - 19:09 • Son Güncelleme: