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Narin Güran'ın amcası Salim Güran sanık kürsüsünde! Hakimden sert tepki: Sen çok akıllısın!

Türkiye'nin yakından takip ettiği Narin Güran cinayetinde hesap günü geldi. Anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar bugün ilk kez hakim karşısına getirildi. Duruşmada son söz, aracında Narin'in DNA'sı bulunan ve Nevzat Bahtiyar'ın "Narin'in cesedini ondan teslim aldım" dediği amca Salim Güran'ın ifadesine geçildi.

AA/DHA/İHA
• 07 Kasım 2024 - 19:09 • Son Güncelleme:
AA/DHA/İHA
• 07 Kasım 2024 - 19:09 • Son Güncelleme:
1Narin Güranın amcası Salim Güran sanık kürsüsünde Hakimden sert tepki: Sen çok akıllısın

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında çuvalda, üstü 30, 25 ve 20 kilo ağırlığındaki 3 taşla kapatılıp çalılıklarla gizlenmiş cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin davanın ilk duruşması, bugün 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

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Soruşturma kapsamında, tutuklu 12 şüpheliden 4'ü hakkında, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar'ın HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre, olay anında aynı evde olduğunun tespit edildiği belirtilerek, 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

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Mahkeme Narin’in babası Arif Güran'ın ‘müşteki’, aralarında tutuklu sanıkların da bulunduğu 21 kişinin ise ‘tanık’ sıfatıyla katılması için ‘zorla getirme’ kararı çıkarıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Diyarbakır Barosu da ‘müşteki kurum’ sıfatıyla duruşmaya davet edildi.

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CNN TÜRK muhabiri Serdar Er, Narin Güran davasıyla ilgili bilgileri aktardı. Er, "İlk duruşmaya Nevzat Bahtiyar geldi. Bahtiyar Bitkin görünüyordu. Amca Salim Güran ise duruşmaya girdiğinde tıraş olmuş bir şekilde üzerinde siyah takım dikkat çekti.

5SALONA GİRİNCE AĞLADI

SALONA GİRİNCE AĞLADI

Biraz da zayıfladığı gözlerden kaçmadı. Anne ve abi Güran yakın sıralara oturdular. Amca çaprazlarında otururken karşılarında da Nevzat Bahtiyar vardı. İsimler farklı noktalara oturuldu.

6Narin Güranın amcası Salim Güran sanık kürsüsünde Hakimden sert tepki: Sen çok akıllısın

Baba Arif Güran mahkeme salonunda değildi. Salona çağrılması konuşuldu ve Arif Güran da salona dahil oldu. Arif Güran salona girdikten kısa süre sonra ağlamaya başladı. Abi Baran Güran'ın müşteki olması yönünde talep geldi ama tanık olduğu için müşteki sıfatıyla değerlendirilmeyecek." ifadelerini kullandı.

7Narin Güranın amcası Salim Güran sanık kürsüsünde Hakimden sert tepki: Sen çok akıllısın

Hakim baskı altında mısın diye sordu Nevzat Bahtiyar'a. Baskı altında değilim. Suçu kabul etmem için kimse bana teklifte bulunmadı. Cezaevinde kimse yanıma gelmedi dedi. İlk olarak Nevzat Bahtiyar'ın ifadesiyle başladı mahkeme.

8Narin Güranın amcası Salim Güran sanık kürsüsünde Hakimden sert tepki: Sen çok akıllısın

Koyu renk kazak giymiş haldeydi. Kimlik tespit yapıldı. Altı çocuğum var. Sıvacıyım, aylık gelirim 60 bin lira olduğunu bir kez daha tekrarladı. Şimdi ahır bölümü çıktı. Ahıra gittim diyor. Oradan sonra size söyleyecekleri bence kıymetli. Ahıra niye gitmiş? Ahırda niye buluşmuşlar?

9NARİN GÜRAN DAVASINDA İLK BİLHİLER GELMEYE BAŞLADI

NARİN GÜRAN DAVASINDA İLK BİLHİLER GELMEYE BAŞLADI

Nevzat Bahtiyar suçunu itiraf eden ve bu zamana kadar konuşan eldeki tek kişi. Daha önce salona gittim, eve gittim. Evin salonunda içeri girdim. Bir odaya götürdü beni. Oda da yerde Narin Güran'ın cansız bedeni vardı. Bir battaniye sarılı bir şekilde diye anlatmıştı.

10Narin Güranın amcası Salim Güran sanık kürsüsünde Hakimden sert tepki: Sen çok akıllısın

Narin Güran cinayetine ilişkin, tutuklu sanıklar annesi Yüksel, ağabeyi Enes ve amcası Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar’ın yargılandığı davanın ilk duruşmasında söz alan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, davaya katılma talebinin kabulüne karar verilmesini talep etti. Diyarbakır Barosu Başkanı Abdülkadir Güleç ise hazırlık soruşturmasında eksiklikler olduğunu belirterek, “Olayın başından itibaren Narin'in kaybolma ihtimali üzerinde duruldu. Sanıklara bu yolla imkan sağlandı. Dereye saklandığı için bütün deliller karanlıkta. Bu anlamda, daraltılmış baz çalışması önemli” dedi.

11Narin Güranın amcası Salim Güran sanık kürsüsünde Hakimden sert tepki: Sen çok akıllısın

Mahkemede ifade veren Nevzat Bahtiyar sıva işiyle uğraştığını, ayda 60 bin TL kazandığını, son verdiği beyanının doğru olduğunu söyledi. Bunun üzerine mahkeme başkanı, son beyanını okudu. Olay gününü anlatan Bahtiyar, “Yaya olarak Arif Güran’ın evine doğru gittim. Orada Salim Güran ile buluştum. Başka kimse yoktu. Salim Güran yukarıdaydı, ben ağaçları suluyordum” dedi.

12NEVZAT BAHTİYARDAN KORKUNÇ İTİRAF BABA FENALAŞTI

NEVZAT BAHTİYAR'DAN KORKUNÇ İTİRAF! BABA FENALAŞTI

Mahkeme başkanı, güvenlik kamerası saati ve baz kayıtlarını belirterek, "Peki hangi ara ilişkiye girdiler" diye sordu. Bahtiyar, "Salim bana ‘Narin’i götür bir yere at’ dedi. ‘Parça parça halinde suya at kimse görmesin’ dedi. Beni tehdit ettikten sonra yapmak zorunda kaldım.

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‘Oğlun Muhammed’in kafasına sıkarım, sonra senin kafana sıkarım’ dedi. Battaniyeyi Salim getirdi. Evden dışarı çıktı, battaniyeyi getirdi. Narin yerde yatıyordu. Battaniyeye sardıktan sonra benim evin ahırına getirdim. O sırada kimseyi görmedim. Sonra kırmızı arabama götürdüm.

14‘NARİN’İ ARABAYA KOYDUĞUMDA YÜKSEL GÜRAN AĞLIYORDU’

‘NARİN’İ ARABAYA KOYDUĞUMDA YÜKSEL GÜRAN AĞLIYORDU’

Narin’i arabaya koyduğumda yukarıya baktım, Yüksel ağlıyordu. Narin'i battaniyeye sardıktan sonra ben aşağı indim. Salim arabasıyla aşağı doğru geldi. Ben ilk olarak ahıra gittim. Orada torbaya koydum. Narin’in üzerinde siyah tişört vardı. Çantasını hatırlamıyorum.

15Narin Güranın amcası Salim Güran sanık kürsüsünde Hakimden sert tepki: Sen çok akıllısın

Battaniyeyi, Salim Güran geldi, benden aldı. Eşim ve annem evdeydi, dışarıda değildi. Çuvalı arabanın arka tarafında, paspas kısmına koydum. Ben köyden çıktıktan sonra Salim de arkamdan geldi. Ben cesedi arabama torbayla koyduktan sonra battaniyeyi benden aldı. Cesedi arabamın arka paspas kısmına koydum. Salim bana ‘Cesedi göle götür, parça parça haline getir’ dedi. Ben de oraya götürdüm, cesedi parçalamadım. Oraya bıraktım. Cesedi oraya bıraktığımı kimseye söylemedim. Battaniyede ıslaklık olduğunu hatırlamıyorum” dedi.

16AĞLAYARAK BEDDUA EDEN BABA ARİF GÜRAN, DIŞARIYA ÇIKARILDI

AĞLAYARAK BEDDUA EDEN BABA ARİF GÜRAN, DIŞARIYA ÇIKARILDI

Bahtiyar’ın mahkemedeki ifade işlemleri devam ederken gözyaşlarını tutamayan Narin Güran’ın babası Arif Güran, beddua etmeye başladı. Bunun üzerine mahkeme başkanı, Güran’ın sakinleşmesi için salondan çıkmasını istedi. Arif Güran, dışarıya çıkarıldı.

17Narin Güranın amcası Salim Güran sanık kürsüsünde Hakimden sert tepki: Sen çok akıllısın

İfadesine devam eden Bahtiyar, “Salim ile bu olaydan sonra görüşmedim. Narin’i arabaya koyduğum zaman başımı kaldırdım. Yüksel tepeye gelmişti, beni izliyordu” dedi.Mahkeme Başkanı, Nevzat Bahtiyar’a “Narin’i nasıl öldürmüş olabilir?” diye sordu. Bunun üzerine Bahtiyar, “Boğarak. Narin'in boğularak öldürüldüğünü düşünüyorum. Vücudunda herhangi bir kan görmedim. Cesedi vicdanım el vermediği için parçalamadım. Cesedin üstüne sadece, su alıp götürmesin diye 1 taş bırakmıştım. Kendi inisiyatifimle o taşı bıraktım. Yüksel veya Enes ile de bu olaydan sonra konuşmadım. Dereye götürdüğümü Salim ile Yüksel biliyordu” dedi.

18‘GÜRAN AİLESİYLE BİR HUSUMETİM YOK’

‘GÜRAN AİLESİYLE BİR HUSUMETİM YOK’

Bu sırada Arif Güran, tekrar mahkeme salonuna geldi. Mahkeme Başkanı, Bahtiyar’a “Cesedi bıraktıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam ediyorsun. İlk defa hayatında bir ceset gördün, daha sonra hiçbir şey olmamış gibi evine peynir almaya mı gittin, öyle mi?” diye sordu.Bahtiyar, “Evet” dedi.Mahkeme Başkanı, “Neden itirafta bulundun” diye sordu, Bahtiyar bu soruya cevap veremedi. İfadesine devam eden Nevzat Bahtiyar, “Güran ailesiyle bir husumetim yok” dedi.

19Narin Güranın amcası Salim Güran sanık kürsüsünde Hakimden sert tepki: Sen çok akıllısın

Savcı baz bilgilerini sorarak, “Salim Güran’ın seni silahla korkuttuğunu söyledin. Baz bilgilerine göre 4’ünüz de aynı yerdesiniz. Silahla nasıl tehdit etti? Salim seni silahla o 8 dakikada mi tehdit etti?” sorusu üzerine Bahtiyar, “Yanındaki silahla yaptı. Salim silahını yanında taşıyor. Silahı çıkardı. ‘Bunu yok etmezsen senin oğlunun kafasına sıkarım, sonra da senin kafana sıkarım dedi" diyen Bahtiyar, mahkeme başkanının “Salim Güran’ın olay günü elbisesi ne renkti?” sorusuna da “Hatırlamıyorum” diye cevap verdi.Savcının, “Salim Güran’ın 17.46'da senden gelen 41 saniyelik görüşmeniz var, ne konuştunuz?” sorusuna da “Ben Salim’i aramadım” diyerek konuşmayı inkar etti. “Dereye Narin’i kucağında götürdüğünü söyledin. 25 kilo bir kız. Tek başına mıydın? İpi nerede buldun?” sorusu üzerine de “Çantanın ipini kullandım, tek başımaydım” yanıtını verdi.

20SORULARIN ÇOĞUNA ‘HATIRLAMIYORUM’ YANITINI VERDİ

SORULARIN ÇOĞUNA ‘HATIRLAMIYORUM’ YANITINI VERDİ

Önceki dönem baro başkanı Nahit Eren, Bahtiyar’a “Salim Güran’ı ne zamandan beri tanıyorsun” diye sordu.Bahtiyar, “Çocukluktan beri birlikteyiz. 30 yıl var. Vaktimiz oldukça ben onu o beni arar kahveye giderdik. Köyde görüşürdük” dedi.Bahtiyar, Eren’in sorduğu soruların çoğuna ‘Hatırlamıyorum’ yanıtını verdi. Eren’in, ‘Olay günü 15.08 geçe Salim Güran’ın aradığını söyledin, o cümleleri hatırlıyor musun?’ sorusuna, “Hayır, hatırlamıyorum. Ona ‘Suyumuz yok’ demiştim” dedi. Belediyede su arızasının olmadığına dair tutanağın olduğunu söylemesi üzerine de “Bilgim yok” dedi.Eren’in “Sen gittiğin zaman debisi nasıldı derenin?” sorusuna, “Orası su altında değildi. Ayaklarım su içine girdi” dedi.

21Narin Güranın amcası Salim Güran sanık kürsüsünde Hakimden sert tepki: Sen çok akıllısın

“38 dakika orada kalmışsın. O sürede ne yaptın? Elbiselerini, pantolonunu, ayakkabını çıkardın mı” sorusuna da “Hayır, hiç suya girmedim. Cesedi bırakırken suyun içindeydim suyun yüksekliği 40-50 santimetre yüksekti. Çalıları koymadım. 1 taş koydum. Su o kadar yüksek değildi. Ayakkabı ve pantolonla suya girdim sonra girmedim” ifadelerini kullandı.

22SENİ ALLAH’A HAVALE EDİYORUM

'SENİ ALLAH’A HAVALE EDİYORUM'

Bu sırada ağlamaya devam eden Arif Güran, Nevzat Bahtiyar’a ‘Allah belanı versin, seni Allah’a havale ediyorum” dedi.Daha sonra Eren’in “Otopsi işlemine başlamadan önce torbanın içinde kanca çıktı. Senin böyle bir kancan var mı?’ diye sordu. Bahtiyar, “Hayır hatırlamıyorum. İçinde bir şey varsa bilemem” yanıtını verdi.Baro avukatlarından Aydın Özdemir, “Narin’i siz mi boğdunuz” diye sordu.Bahtiyar, “Salim boğdu, kendisi bana Narin'i boğduğunu söyledi” dedi.“Kardeşini kim tehdit etti?” sorusuna, “Bilmiyorum. Salim'in amcası Ali Rıza Güran, Hacı Hasan'a söylemiş, ‘Nevzat’a bir miktar para ve arazi verelim, onun evini köye getirelim’ demiş. Kimse benimle kekeme diye dalga geçmedi” ifadelerini kullandı.Baba Arif Güran, bu sırada tekrar Bahtiyar’a, “Seni Allah’a havale ediyorum, kızımın saçının teline kurban ol sen” dedi.

23ENES GÜRAN’A: SALİM’İN KIZLARI İLE İLİŞKİN VAR MI

ENES GÜRAN’A: SALİM’İN KIZLARI İLE İLİŞKİN VAR MI?

Ağabey Enes Güran savunma yaptı. Hakim, Enes Güran’a “Nevzat’ın da dediği gibi annen ile Selim’in arasında bir şey var mı?” diye sordu. Enes, “Böyle bir soru bana sorulur mu Hakim Bey?” Mahkeme Başkanı, “Haklısın, özür dilerim…” dedi. Hakim, “Senin hoş olmayan bir görüntü içerisinde olduğun iddia ediliyor” sorusuna ise “Hayır” yanıtını şu sözlerle verdi. “Kesinlikle öyle bir şey yok.”Enes’e ikinci soru ise Salim’in kızlarıyla aranda sorun yaşayıp yaşamadığı ve onlarla ilişkisi olup olmadığı oldu. Enes ise iki soruya da tekrardan “hayır” diyerek karşılık verdi.

24Narin Güranın amcası Salim Güran sanık kürsüsünde Hakimden sert tepki: Sen çok akıllısın

Sabah'ta yer alan habere göre; Nevzat mahkemede cinsel ilişki itirafında bulundu. Buna göre Nevzat duruşmada, "Amca bana dedi ki anne ile cinsel ilişkiye girerken Narin gördü. Bu yüzden öldürdüğünü söyledi. 'Narin'in boğdum' dedi. Cesedi ahırdaki torbaya ben koydum. Amcası benden Narin'in cesedini parçalamamı istedi. Vicdanım el vermedi.

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'O BENİM ANNEM'

CNN TÜRK muhabiri Serdar Er, Enes Güran'ın ifadelerini aktardı: Hakimin 'Çelişen ifadelerin var' sorusuna Enes Güran, 'Hatırlamadığım şeyler var. Olayın şokundan, sayın hakim.' yanıtını verdi. 'Senin hoş olmayan bir görüntü içerisinde olduğun iddia ediliyor.' sözlerine Enes, 'Hayır, kesinlikle öyle bir şey yok.' derken hakimin, 'Salim’in kızlarıyla aranda sorun var mı? Onlarla bir ilişkiye girdin mi?' sorusuna hayır yanıtını verdi. Enes Güran, hakimin annesi ve amcasıyla ilgili ilişki iddialarına 'Sayın hakim, o benim annem, bu şekilde sormanız çok kötü.' yanıtını verdi. Daha sonra hakim, 'Haklısın, özür dilerim. Gerçeği ortaya çıkarmaya çalışıyorum.' dedi.

26MAHKEMEDE TARTIŞMA: BABAMIN OĞLU DEĞİLSİN

MAHKEMEDE TARTIŞMA: BABAMIN OĞLU DEĞİLSİN

Telefonun 19:11'e kadar kapalı, evden telefonun olmadan neden çıktın ve Narin'i sadece annen mi arıyor? sorularına Enes, 'Evet' diyor. Enes'in avukatı bu soruların ardından iddianamedeki bazı yerleri kabul etmediklerini belirtiyor. Enes Güran'ın avukatıyla savcı arasında baz kayıtları üzerinden tartışma çıkıyor. Tartışmaya mahkeme başkanı da müdahale ediyor. Diyarbakır Baro avukatları, Enes'e sorulan soruların kesildiğini ve zaman kazanmaya çalıştığı için tepki gösteriyor. Mahkeme başkanı tartışmanın ardından sert konuşuyor ve Enes'e yönelerek 'Ben Diyarbakır'lı değilim. Babamın oğlu değilsin. Sana da Nevzat'a da eşit davranılıyor.' diyor.Ayrıca Enes, Diyarbakır Barosu avukatlarının sorusu üzerine kolunu nasıl ısırdığını tarif etti.

27ANNE HAKİM KARŞISINDA: NAMUSUMA LEKE SÜRDÜLER, BENİ ASIN

ANNE HAKİM KARŞISINDA: NAMUSUMA LEKE SÜRDÜLER, BENİ ASIN

Duruşma anne Yüksel Güran'ın ifadesinin alınmasıyla devam etti. Hakimin "Nevzat Bahtiyar’ın eşinin ifadesine göre, akşam 19.00 civarında gidip 'kim kızımı götürdüyse bari mezarı olsun' demişsiniz. Doğru mu?" sorusuna Yüksel Güran, "Hayır, doğru değil. Narin’in kaybolacağı aklımızın ucuna bile gelmemişti. Ben öğlen oraya gitmediğini bilmiyordum. Narin’in camiden sonra bir yere gitmediğini düşünmemiştim. Hediye’yi aradım, kızların daha gelmediğini söyledi. Aklıma halası geldi, onun kapısını çaldım. Caminin inşaat olması nedeniyle çok korktum, kafasını bir yere mi vurdu diye. Daha sonra Narin’i akşam 18.00 sıralarında gördüklerini söyleyince rahatladım. Her tarafı aramaya başladık. Nevzat’ın eşi de benimle birlikte Narin’i aramaya başladı. Bütün köy Narin’i arıyorduk. Sonra kim jandarmayı aradı bilmiyorum. Sonra dünya başımıza yıkıldı." cevabını verdi.

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Hakimin "Yani Narin’i sen öldürmedin mi?" sorusuna Yüksel Güran, "Yemin ederim öldürmedim, ben kızımı nasıl öldüreyim." cevabını verdi. "Salim mi öldürdü?" sorusuna ise Yüksel Güran "Hiç aklıma gelmedi." cevabını verdi. Yüksel Güran "Narin'i Nevzat mı öldürdü?" sorusunu ise "Belli olmuyor mu?" diyerek cevapladı. Anne Yüksel Güran Nevzat Bahtiyar’ı göstererek, "Namusuma leke sürdüler. Beni burada asın. Bunun yüzüne bakın. Beni artık öldürün," dedi. Bu sözlerin ardından baba Arif Güran ağlayarak salondan çıktı.

29AMCA SALİM GÜRAN SANIK KÜRSÜSÜNDE

AMCA SALİM GÜRAN SANIK KÜRSÜSÜNDE

Nevzat Bahtiyar, Enes Güran ve Yüksel Güran'ın ardından amca Salim Güran'ın ifadesine geçildi. Amca Salim Güran ifadesinde "Evliyim. 7 çocuğum var. Hem çiftçi hem de muhtarım. Aylık kazancım 50 bin TL" dedi.

30Narin Güranın amcası Salim Güran sanık kürsüsünde Hakimden sert tepki: Sen çok akıllısın

Cinayet günü olan 21 Ağustos'u anlatan amca Salim Güran şöyle devam etti: "Sabah erken uyandım tarlaya gittim. Saat 10-11 gibi eve geldim. Çocuklara size elbise alayım dedim. Diyarbakır'a elbise almaya gittik. Elbise aldıktan sonra tekrar yukarı çıktım bir elektrikçi arkadaş arızadan bahsetti, arabası ile gittik. O sırada (isim anlaşılamadı) direğin üstüne gitti. Hasan ot topluyordu. Saat 18'e kadar tarladaydım. O sırada şüpheli bir araç bizim olduğumuz tarafa doğru geliyordu. O sırada Nevzat bahçenin içindeydi."

31NEVZAT BANA SELAM BİLE VERMİYORDU

"NEVZAT BANA SELAM BİLE VERMİYORDU"

"Ne selam verdim ne de konuştum. 2 aydır konuşmuyorduk. Arif'in parasını vermiyordu. Yolun kenarından geçiyor. Bana selam vermiyor ben de ona selam vermiyordum. Ben Nevzat'a "Arif'in parasını öde" dedim. Sana sıva işi bulacağım dedim."

32HAKİM: NARİNİN KAYBOLDUĞUNU NE ZAMAN ÖĞRENDİN

HAKİM: NARİN'İN KAYBOLDUĞUNU NE ZAMAN ÖĞRENDİN?

Hakim: Olay günü tarladasın, Narin'in kaybolduğunu ne zaman öğrendin?
Salim Güran: Saat 18:30 gibi. O sırada tarladaydım. Telefon geldi kızım Gizem aradı "Narin kaybolmuş" dedi. Arabayı park ettim köy halkı herkes orada baktım olay ciddi. Şakir başcavuşu 20:18'de aradım.

33BENDE UNUTKANLIK VAR O YÜZDEN İNDİRDİM

"BENDE UNUTKANLIK VAR O YÜZDEN İNDİRDİM"

Hakim: Ses kaydı alan programı telefonuna neden indirdin?
Salim Güran: Toplantı için, bende unutkanlık var o yüzden indirdim.
Hakim: Narin kaybolduktan sonra o program sana lazım neden sildin?
Salim Güran: Ben silmedim.

34HAKİM: SEN ÇOK ZEKİSİN

HAKİM: SEN ÇOK ZEKİSİN!

Hakim: Narin kaybolduğu gece saat 12'de silmişsin.
Salim Güran: Ben o programdan anlamıyorum.
Hakim: Sen de çok zekisin, sen bu salondaki herkesi suya götürüp susuz getirirsin. Asıl o tarihte işine yarayacak o programı sildin.
Salim Güran: Ben silmedim.
Hakim: O programı devre dışı bırakman çok şüpheli bir hareket.

35Narin Güranın amcası Salim Güran sanık kürsüsünde Hakimden sert tepki: Sen çok akıllısın

Hakim: Sen bilerek ve isteyerek devre dışı bırakmazsan, silinmez.
Salim Güran: Ben silmedim.
Hakim: Telefon mesajlarını silmişsin. Neden?
Salim Güran: Eskort mesajlarını silmiştim.
Hakim: Ama silmen gerekeni silmemişsin WhatsApp'ta eskort mesajları duruyor diğer mesajları silmişsin.
Salim: Silmemiş miyim?

36HAKİM AMCA SALİM GÜRANA SORDU: NARİNİ KİM ÖLDÜRDÜ

HAKİM AMCA SALİM GÜRAN'A SORDU: NARİN'İ KİM ÖLDÜRDÜ?

Hakim: Narin'i kim öldürdü?
Salim Güran: Kim öldürmüş bilmiyorum. Üfürükçü getirdiler onların evinin etrafında üfürükçü Nevzat'ın evinin orayı gösterdi. Üvey annemin etrafında dolaştırıyorlar ben de üvey annemden dahi şüphelendim.Hakim: Nevzat'tan neden şüphelenmedin?
Salim Güran: Şüphelenmedim, Kimseyle husumetimiz yok. Nevzat ile küçük bir husumet vardı. Arif sorun yok dediği için benim için sorun yok.

37Narin Güranın amcası Salim Güran sanık kürsüsünde Hakimden sert tepki: Sen çok akıllısın

Hakim: Neden akrabalarınızın ifadesini değiştirdiniz?
Salim Güran: Jandarma gözaltına aldığında döverek öyle söyletti ben öyle söylemedim.
Hakim: Jandarma tutanağında sen yanlış yönlendirmişsin.
Salim Güran: Ben kimim ki koskoca devleti yönlendireyim.
Hakim: Jandarmayı şüpheli yerlere götürmüşsün çingenelerin oraya.
Salim Güran: En son ben duyuyorum o gitmiş bu gitmiş ama benim haberim yok 2 tane çingeneyi gördüklerini söylüyorlar.

38Narin Güranın amcası Salim Güran sanık kürsüsünde Hakimden sert tepki: Sen çok akıllısın

Hakim: HTS analiz raporuna göre sen 15:25'te Arif Güran'ın evindesin.
Salim Güran: Ben o sırada evdeydim.
Hakim: Sen o saatte tarlada olduğunu söyledin.
Salim Güran: Ben o sırada evdeyim.
Hakim: 15:38 Nevzat ile konuşmuşsun.
Salim: Hatırlamıyorum.

39BEN MELEK GİBİ NARİNİ NEDEN ÖLDÜREYİM

"BEN MELEK GİBİ NARİN'İ NEDEN ÖLDÜREYİM"

Hakim: Enes ile kızın arasında ilişki var mı?
Salim: Kesinlikle hayır benim de ilişkim yok. Abime böyle namussuzluk yapmam Nevzat erkek gibi söyle bana bakarak Narin'i öldürdüğünü söyle!
Hakim: O öldürmediğini söylüyor.

Salim: Çıksın söylesin.
Hakim: Sence neden böyle seni suçluyor?
Salim: Ben tutuklanınca kendini kurtarmak için tv'de duyduklarını söylüyor ben melek gibi Narin'i neden öldüreyim?
Hakim: Mesajlarını neden sildin?

40WHATSAPP MESAJLARINI NEDEN SİLDİN

"WHATSAPP MESAJLARINI NEDEN SİLDİN?"

Salim: Keleş mermisi için WhatsApp mesajlarını sildim.
Hakim: Baz kayıtlarını kabul etmiyor musun?
Salim: Kabul etmiyorum.
Hakim: Tanıklara yönlendirme yaptın mı?
Salim: Kesinlikle öyle yönlendirme yapmadım.
Hakim: 17:46'da Nevzat ile konuşman var.
Salim: Aramadım.
Hakim: Bak bu dosyada olan ciddi deliller. Seni aramış.
Salim: Kesinlikle aramamıştır.
Hakim: Sen Nevzat'a talimat gönderdin mi?
Salim; Kesinlikle hayır.

41Narin Güranın amcası Salim Güran sanık kürsüsünde Hakimden sert tepki: Sen çok akıllısın

Hakim: Fırsatını bulduğun kısa vakitte 22:47'de oraya Narin'in naaşının olduğu yere gitmişsin.
Salim: Kesinlikle hayır.
Hakim: Oraya sen gitmişsin şimdi Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı sana kumpas mı kuruyor?
Salim: Bilmiyorum onlara sormak lazım.