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Narin Güran'ı Salim mi, Nevzat mı öldürdü? Anneden şoke eden sözler: Namusuma leke sürdüler

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında çuval içinde cesedi bulunan Narin Güran cinayetinde ilk duruşma yapıldı. Narin’i öldürmekle suçlanan Narin’in annesi Yüksel Güran, amcası Salim Güran, ağabeyi Enes Güran ve cesedi saklayan Nevzat Bahtiyar, ilk kez hâkim karşısında ifade verdi. Mahkeme salonuna ilk giren Nevzat Bahtiyar oldu. Bahtiyar, 'Susma hakkımı kullanmak istiyorum. Son ifadem geçerlidir' dedi. Amca Salim Güran'ın takım elbiseli hali dikkat çekerken Baba Arif Güran salona girince ağlamaya başladı. Öte yandan Nevzat mahkemede cinsel ilişki itirafında bulundu. Duruşmada anne Yüksel Güran'ın ifadesinde Narin'i 'Salim mi yoksa Nevzat mı öldürdü' sorusuna yanıt verdi İşte duruşmadan dakika dakika gelişmeler...

AA/DHA/İHA
• 07 Kasım 2024 - 10:03 • Son Güncelleme:
AA/DHA/İHA
• 07 Kasım 2024 - 10:03 • Son Güncelleme:
1Narin Güranı Salim mi, Nevzat mı öldürdü Anneden şoke eden sözler: Namusuma leke sürdüler

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında çuvalda, üstü 30, 25 ve 20 kilo ağırlığındaki 3 taşla kapatılıp çalılıklarla gizlenmiş cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin davanın ilk duruşması, bugün 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

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Soruşturma kapsamında, tutuklu 12 şüpheliden 4'ü hakkında, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar'ın HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre, olay anında aynı evde olduğunun tespit edildiği belirtilerek, 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

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Mahkeme Narin’in babası Arif Güran'ın ‘müşteki’, aralarında tutuklu sanıkların da bulunduğu 21 kişinin ise ‘tanık’ sıfatıyla katılması için ‘zorla getirme’ kararı çıkarıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Diyarbakır Barosu da ‘müşteki kurum’ sıfatıyla duruşmaya davet edildi.

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CNN TÜRK muhabiri Serdar Er, Narin Güran davasıyla ilgili bilgileri aktardı. Er, "İlk duruşmaya Nevzat Bahtiyar geldi. Bahtiyar Bitkin görünüyordu. Amca Salim Güran ise duruşmaya girdiğinde tıraş olmuş bir şekilde üzerinde siyah takım dikkat çekti.

5SALONA GİRİNCE AĞLADI

SALONA GİRİNCE AĞLADI

Biraz da zayıfladığı gözlerden kaçmadı. Anne ve abi Güran yakın sıralara oturdular. Amca çaprazlarında otururken karşılarında da Nevzat Bahtiyar vardı. İsimler farklı noktalara oturuldu.

6Narin Güranı Salim mi, Nevzat mı öldürdü Anneden şoke eden sözler: Namusuma leke sürdüler

Baba Arif Güran mahkeme salonunda değildi. Salona çağrılması konuşuldu ve Arif Güran da salona dahil oldu. Arif Güran salona girdikten kısa süre sonra ağlamaya başladı. Abi Baran Güran'ın müşteki olması yönünde talep geldi ama tanık olduğu için müşteki sıfatıyla değerlendirilmeyecek." ifadelerini kullandı.

7Narin Güranı Salim mi, Nevzat mı öldürdü Anneden şoke eden sözler: Namusuma leke sürdüler

Hakim baskı altında mısın diye sordu Nevzat Bahtiyar'a. Baskı altında değilim. Suçu kabul etmem için kimse bana teklifte bulunmadı. Cezaevinde kimse yanıma gelmedi dedi. İlk olarak Nevzat Bahtiyar'ın ifadesiyle başladı mahkeme.

8Narin Güranı Salim mi, Nevzat mı öldürdü Anneden şoke eden sözler: Namusuma leke sürdüler

Koyu renk kazak giymiş haldeydi. Kimlik tespit yapıldı. Altı çocuğum var. Sıvacıyım, aylık gelirim 60 bin lira olduğunu bir kez daha tekrarladı. Şimdi ahır bölümü çıktı. Ahıra gittim diyor. Oradan sonra size söyleyecekleri bence kıymetli. Ahıra niye gitmiş? Ahırda niye buluşmuşlar?

9NARİN GÜRAN DAVASINDA İLK BİLHİLER GELMEYE BAŞLADI

NARİN GÜRAN DAVASINDA İLK BİLHİLER GELMEYE BAŞLADI

Nevzat Bahtiyar suçunu itiraf eden ve bu zamana kadar konuşan eldeki tek kişi. Daha önce salona gittim, eve gittim. Evin salonunda içeri girdim. Bir odaya götürdü beni. Oda da yerde Narin Güran'ın cansız bedeni vardı. Bir battaniye sarılı bir şekilde diye anlatmıştı.

10Narin Güranı Salim mi, Nevzat mı öldürdü Anneden şoke eden sözler: Namusuma leke sürdüler

Narin Güran cinayetine ilişkin, tutuklu sanıklar annesi Yüksel, ağabeyi Enes ve amcası Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar’ın yargılandığı davanın ilk duruşmasında söz alan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, davaya katılma talebinin kabulüne karar verilmesini talep etti. Diyarbakır Barosu Başkanı Abdülkadir Güleç ise hazırlık soruşturmasında eksiklikler olduğunu belirterek, “Olayın başından itibaren Narin'in kaybolma ihtimali üzerinde duruldu. Sanıklara bu yolla imkan sağlandı. Dereye saklandığı için bütün deliller karanlıkta. Bu anlamda, daraltılmış baz çalışması önemli” dedi.

11Narin Güranı Salim mi, Nevzat mı öldürdü Anneden şoke eden sözler: Namusuma leke sürdüler

Mahkemede ifade veren Nevzat Bahtiyar sıva işiyle uğraştığını, ayda 60 bin TL kazandığını, son verdiği beyanının doğru olduğunu söyledi. Bunun üzerine mahkeme başkanı, son beyanını okudu. Olay gününü anlatan Bahtiyar, “Yaya olarak Arif Güran’ın evine doğru gittim. Orada Salim Güran ile buluştum. Başka kimse yoktu. Salim Güran yukarıdaydı, ben ağaçları suluyordum” dedi.

12NEVZAT BAHTİYARDAN KORKUNÇ İTİRAF BABA FENALAŞTI

NEVZAT BAHTİYAR'DAN KORKUNÇ İTİRAF! BABA FENALAŞTI

Mahkeme başkanı, güvenlik kamerası saati ve baz kayıtlarını belirterek, "Peki hangi ara ilişkiye girdiler" diye sordu. Bahtiyar, "Salim bana ‘Narin’i götür bir yere at’ dedi. ‘Parça parça halinde suya at kimse görmesin’ dedi. Beni tehdit ettikten sonra yapmak zorunda kaldım.

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‘Oğlun Muhammed’in kafasına sıkarım, sonra senin kafana sıkarım’ dedi. Battaniyeyi Salim getirdi. Evden dışarı çıktı, battaniyeyi getirdi. Narin yerde yatıyordu. Battaniyeye sardıktan sonra benim evin ahırına getirdim. O sırada kimseyi görmedim. Sonra kırmızı arabama götürdüm.

14‘NARİN’İ ARABAYA KOYDUĞUMDA YÜKSEL GÜRAN AĞLIYORDU’

‘NARİN’İ ARABAYA KOYDUĞUMDA YÜKSEL GÜRAN AĞLIYORDU’

Narin’i arabaya koyduğumda yukarıya baktım, Yüksel ağlıyordu. Narin'i battaniyeye sardıktan sonra ben aşağı indim. Salim arabasıyla aşağı doğru geldi. Ben ilk olarak ahıra gittim. Orada torbaya koydum. Narin’in üzerinde siyah tişört vardı. Çantasını hatırlamıyorum.

15Narin Güranı Salim mi, Nevzat mı öldürdü Anneden şoke eden sözler: Namusuma leke sürdüler

Battaniyeyi, Salim Güran geldi, benden aldı. Eşim ve annem evdeydi, dışarıda değildi. Çuvalı arabanın arka tarafında, paspas kısmına koydum. Ben köyden çıktıktan sonra Salim de arkamdan geldi. Ben cesedi arabama torbayla koyduktan sonra battaniyeyi benden aldı. Cesedi arabamın arka paspas kısmına koydum. Salim bana ‘Cesedi göle götür, parça parça haline getir’ dedi. Ben de oraya götürdüm, cesedi parçalamadım. Oraya bıraktım. Cesedi oraya bıraktığımı kimseye söylemedim. Battaniyede ıslaklık olduğunu hatırlamıyorum” dedi.

16AĞLAYARAK BEDDUA EDEN BABA ARİF GÜRAN, DIŞARIYA ÇIKARILDI

AĞLAYARAK BEDDUA EDEN BABA ARİF GÜRAN, DIŞARIYA ÇIKARILDI

Bahtiyar’ın mahkemedeki ifade işlemleri devam ederken gözyaşlarını tutamayan Narin Güran’ın babası Arif Güran, beddua etmeye başladı. Bunun üzerine mahkeme başkanı, Güran’ın sakinleşmesi için salondan çıkmasını istedi. Arif Güran, dışarıya çıkarıldı.

17Narin Güranı Salim mi, Nevzat mı öldürdü Anneden şoke eden sözler: Namusuma leke sürdüler

İfadesine devam eden Bahtiyar, “Salim ile bu olaydan sonra görüşmedim. Narin’i arabaya koyduğum zaman başımı kaldırdım. Yüksel tepeye gelmişti, beni izliyordu” dedi.Mahkeme Başkanı, Nevzat Bahtiyar’a “Narin’i nasıl öldürmüş olabilir?” diye sordu. Bunun üzerine Bahtiyar, “Boğarak. Narin'in boğularak öldürüldüğünü düşünüyorum. Vücudunda herhangi bir kan görmedim. Cesedi vicdanım el vermediği için parçalamadım. Cesedin üstüne sadece, su alıp götürmesin diye 1 taş bırakmıştım. Kendi inisiyatifimle o taşı bıraktım. Yüksel veya Enes ile de bu olaydan sonra konuşmadım. Dereye götürdüğümü Salim ile Yüksel biliyordu” dedi.

18‘GÜRAN AİLESİYLE BİR HUSUMETİM YOK’

‘GÜRAN AİLESİYLE BİR HUSUMETİM YOK’

Bu sırada Arif Güran, tekrar mahkeme salonuna geldi. Mahkeme Başkanı, Bahtiyar’a “Cesedi bıraktıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam ediyorsun. İlk defa hayatında bir ceset gördün, daha sonra hiçbir şey olmamış gibi evine peynir almaya mı gittin, öyle mi?” diye sordu.Bahtiyar, “Evet” dedi.Mahkeme Başkanı, “Neden itirafta bulundun” diye sordu, Bahtiyar bu soruya cevap veremedi. İfadesine devam eden Nevzat Bahtiyar, “Güran ailesiyle bir husumetim yok” dedi.

19Narin Güranı Salim mi, Nevzat mı öldürdü Anneden şoke eden sözler: Namusuma leke sürdüler

Savcı baz bilgilerini sorarak, “Salim Güran’ın seni silahla korkuttuğunu söyledin. Baz bilgilerine göre 4’ünüz de aynı yerdesiniz. Silahla nasıl tehdit etti? Salim seni silahla o 8 dakikada mi tehdit etti?” sorusu üzerine Bahtiyar, “Yanındaki silahla yaptı. Salim silahını yanında taşıyor. Silahı çıkardı. ‘Bunu yok etmezsen senin oğlunun kafasına sıkarım, sonra da senin kafana sıkarım dedi" diyen Bahtiyar, mahkeme başkanının “Salim Güran’ın olay günü elbisesi ne renkti?” sorusuna da “Hatırlamıyorum” diye cevap verdi.Savcının, “Salim Güran’ın 17.46'da senden gelen 41 saniyelik görüşmeniz var, ne konuştunuz?” sorusuna da “Ben Salim’i aramadım” diyerek konuşmayı inkar etti. “Dereye Narin’i kucağında götürdüğünü söyledin. 25 kilo bir kız. Tek başına mıydın? İpi nerede buldun?” sorusu üzerine de “Çantanın ipini kullandım, tek başımaydım” yanıtını verdi.

20SORULARIN ÇOĞUNA ‘HATIRLAMIYORUM’ YANITINI VERDİ

SORULARIN ÇOĞUNA ‘HATIRLAMIYORUM’ YANITINI VERDİ

Önceki dönem baro başkanı Nahit Eren, Bahtiyar’a “Salim Güran’ı ne zamandan beri tanıyorsun” diye sordu.Bahtiyar, “Çocukluktan beri birlikteyiz. 30 yıl var. Vaktimiz oldukça ben onu o beni arar kahveye giderdik. Köyde görüşürdük” dedi.Bahtiyar, Eren’in sorduğu soruların çoğuna ‘Hatırlamıyorum’ yanıtını verdi. Eren’in, ‘Olay günü 15.08 geçe Salim Güran’ın aradığını söyledin, o cümleleri hatırlıyor musun?’ sorusuna, “Hayır, hatırlamıyorum. Ona ‘Suyumuz yok’ demiştim” dedi. Belediyede su arızasının olmadığına dair tutanağın olduğunu söylemesi üzerine de “Bilgim yok” dedi.Eren’in “Sen gittiğin zaman debisi nasıldı derenin?” sorusuna, “Orası su altında değildi. Ayaklarım su içine girdi” dedi.

21Narin Güranı Salim mi, Nevzat mı öldürdü Anneden şoke eden sözler: Namusuma leke sürdüler

“38 dakika orada kalmışsın. O sürede ne yaptın? Elbiselerini, pantolonunu, ayakkabını çıkardın mı” sorusuna da “Hayır, hiç suya girmedim. Cesedi bırakırken suyun içindeydim suyun yüksekliği 40-50 santimetre yüksekti. Çalıları koymadım. 1 taş koydum. Su o kadar yüksek değildi. Ayakkabı ve pantolonla suya girdim sonra girmedim” ifadelerini kullandı.

22SENİ ALLAH’A HAVALE EDİYORUM

'SENİ ALLAH’A HAVALE EDİYORUM'

Bu sırada ağlamaya devam eden Arif Güran, Nevzat Bahtiyar’a ‘Allah belanı versin, seni Allah’a havale ediyorum” dedi.Daha sonra Eren’in “Otopsi işlemine başlamadan önce torbanın içinde kanca çıktı. Senin böyle bir kancan var mı?’ diye sordu. Bahtiyar, “Hayır hatırlamıyorum. İçinde bir şey varsa bilemem” yanıtını verdi.Baro avukatlarından Aydın Özdemir, “Narin’i siz mi boğdunuz” diye sordu.Bahtiyar, “Salim boğdu, kendisi bana Narin'i boğduğunu söyledi” dedi.“Kardeşini kim tehdit etti?” sorusuna, “Bilmiyorum. Salim'in amcası Ali Rıza Güran, Hacı Hasan'a söylemiş, ‘Nevzat’a bir miktar para ve arazi verelim, onun evini köye getirelim’ demiş. Kimse benimle kekeme diye dalga geçmedi” ifadelerini kullandı.Baba Arif Güran, bu sırada tekrar Bahtiyar’a, “Seni Allah’a havale ediyorum, kızımın saçının teline kurban ol sen” dedi.

23ENES GÜRAN’A: SALİM’İN KIZLARI İLE İLİŞKİN VAR MI

ENES GÜRAN’A: SALİM’İN KIZLARI İLE İLİŞKİN VAR MI?

Ağabey Enes Güran savunma yaptı. Hakim, Enes Güran’a “Nevzat’ın da dediği gibi annen ile Selim’in arasında bir şey var mı?” diye sordu. Enes, “Böyle bir soru bana sorulur mu Hakim Bey?” Mahkeme Başkanı, “Haklısın, özür dilerim…” dedi. Hakim, “Senin hoş olmayan bir görüntü içerisinde olduğun iddia ediliyor” sorusuna ise “Hayır” yanıtını şu sözlerle verdi. “Kesinlikle öyle bir şey yok.”Enes’e ikinci soru ise Salim’in kızlarıyla aranda sorun yaşayıp yaşamadığı ve onlarla ilişkisi olup olmadığı oldu. Enes ise iki soruya da tekrardan “hayır” diyerek karşılık verdi.

24Narin Güranı Salim mi, Nevzat mı öldürdü Anneden şoke eden sözler: Namusuma leke sürdüler

Sabah'ta yer alan habere göre; Nevzat mahkemede cinsel ilişki itirafında bulundu. Buna göre Nevzat duruşmada, "Amca bana dedi ki anne ile cinsel ilişkiye girerken Narin gördü. Bu yüzden öldürdüğünü söyledi. 'Narin'in boğdum' dedi. Cesedi ahırdaki torbaya ben koydum. Amcası benden Narin'in cesedini parçalamamı istedi. Vicdanım el vermedi.

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'O BENİM ANNEM'

CNN TÜRK muhabiri Serdar Er, Enes Güran'ın ifadelerini aktardı: Hakimin 'Çelişen ifadelerin var' sorusuna Enes Güran, 'Hatırlamadığım şeyler var. Olayın şokundan, sayın hakim.' yanıtını verdi. 'Senin hoş olmayan bir görüntü içerisinde olduğun iddia ediliyor.' sözlerine Enes, 'Hayır, kesinlikle öyle bir şey yok.' derken hakimin, 'Salim’in kızlarıyla aranda sorun var mı? Onlarla bir ilişkiye girdin mi?' sorusuna hayır yanıtını verdi. Enes Güran, hakimin annesi ve amcasıyla ilgili ilişki iddialarına 'Sayın hakim, o benim annem, bu şekilde sormanız çok kötü.' yanıtını verdi. Daha sonra hakim, 'Haklısın, özür dilerim. Gerçeği ortaya çıkarmaya çalışıyorum.' dedi.

26MAHKEMEDE TARTIŞMA: BABAMIN OĞLU DEĞİLSİN

MAHKEMEDE TARTIŞMA: BABAMIN OĞLU DEĞİLSİN

Telefonun 19:11'e kadar kapalı, evden telefonun olmadan neden çıktın ve Narin'i sadece annen mi arıyor? sorularına Enes, 'Evet' diyor. Enes'in avukatı bu soruların ardından iddianamedeki bazı yerleri kabul etmediklerini belirtiyor. Enes Güran'ın avukatıyla savcı arasında baz kayıtları üzerinden tartışma çıkıyor. Tartışmaya mahkeme başkanı da müdahale ediyor. Diyarbakır Baro avukatları, Enes'e sorulan soruların kesildiğini ve zaman kazanmaya çalıştığı için tepki gösteriyor. Mahkeme başkanı tartışmanın ardından sert konuşuyor ve Enes'e yönelerek 'Ben Diyarbakır'lı değilim. Babamın oğlu değilsin. Sana da Nevzat'a da eşit davranılıyor.' diyor.Ayrıca Enes, Diyarbakır Barosu avukatlarının sorusu üzerine kolunu nasıl ısırdığını tarif etti.

27ANNE HAKİM KARŞISINDA: NAMUSUMA LEKE SÜRDÜLER, BENİ ASIN

ANNE HAKİM KARŞISINDA: NAMUSUMA LEKE SÜRDÜLER, BENİ ASIN

Duruşma anne Yüksel Güran'ın ifadesinin alınmasıyla devam etti. Hakimin "Nevzat Bahtiyar’ın eşinin ifadesine göre, akşam 19.00 civarında gidip 'kim kızımı götürdüyse bari mezarı olsun' demişsiniz. Doğru mu?" sorusuna Yüksel Güran, "Hayır, doğru değil. Narin’in kaybolacağı aklımızın ucuna bile gelmemişti. Ben öğlen oraya gitmediğini bilmiyordum. Narin’in camiden sonra bir yere gitmediğini düşünmemiştim. Hediye’yi aradım, kızların daha gelmediğini söyledi. Aklıma halası geldi, onun kapısını çaldım. Caminin inşaat olması nedeniyle çok korktum, kafasını bir yere mi vurdu diye. Daha sonra Narin’i akşam 18.00 sıralarında gördüklerini söyleyince rahatladım. Her tarafı aramaya başladık. Nevzat’ın eşi de benimle birlikte Narin’i aramaya başladı. Bütün köy Narin’i arıyorduk. Sonra kim jandarmayı aradı bilmiyorum. Sonra dünya başımıza yıkıldı." cevabını verdi.

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Hakimin "Yani Narin’i sen öldürmedin mi?" sorusuna Yüksel Güran, "Yemin ederim öldürmedim, ben kızımı nasıl öldüreyim." cevabını verdi. "Salim mi öldürdü?" sorusuna ise Yüksel Güran "Hiç aklıma gelmedi." cevabını verdi. Yüksel Güran "Narin'i Nevzat mı öldürdü?" sorusunu ise "Belli olmuyor mu?" diyerek cevapladı. Anne Yüksel Güran Nevzat Bahtiyar’ı göstererek, "Namusuma leke sürdüler. Beni burada asın. Bunun yüzüne bakın. Beni artık öldürün," dedi. Bu sözlerin ardından baba Arif Güran ağlayarak salondan çıktı.