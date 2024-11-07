Narin Güran'ı Salim mi, Nevzat mı öldürdü? Anneden şoke eden sözler: Namusuma leke sürdüler

ENES GÜRAN’A: SALİM’İN KIZLARI İLE İLİŞKİN VAR MI?

Ağabey Enes Güran savunma yaptı. Hakim, Enes Güran’a “Nevzat’ın da dediği gibi annen ile Selim’in arasında bir şey var mı?” diye sordu. Enes, “Böyle bir soru bana sorulur mu Hakim Bey?” Mahkeme Başkanı, “Haklısın, özür dilerim…” dedi. Hakim, “Senin hoş olmayan bir görüntü içerisinde olduğun iddia ediliyor” sorusuna ise “Hayır” yanıtını şu sözlerle verdi. “Kesinlikle öyle bir şey yok.”Enes’e ikinci soru ise Salim’in kızlarıyla aranda sorun yaşayıp yaşamadığı ve onlarla ilişkisi olup olmadığı oldu. Enes ise iki soruya da tekrardan “hayır” diyerek karşılık verdi.