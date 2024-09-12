Narin Güran cinayetini WhatsApp’taki 'sır' çözecek!

Pegasus sızmıştı

WhatsApp, dünya genelinde herhangi bir devlet kurumunun kullanıcı verileriyle ilgili talepte bulunması durumunda kullanıcılarına ait mesajların içeriğinin hemen “açıklanmadığını” belirterek uzun bir sürecin olduğunu ifade ediyor. WhatsApp’ta “Kolluk Kuvvetleri Taleplerine Yanıt Ekibi” (LERT) adlı özel ve eğitimli bir ekip bulunuyor. LERT, talep ister acil bir durumla ilgili olarak gönderilmiş ister kolluk kuvvetleri veya devlet kurumları tarafından yasal bir süreç kapsamında iletilmiş olsun, her bir talebi gözden geçirip değerlendiriyor.