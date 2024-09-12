Narin Güran cinayetini WhatsApp’taki 'sır' çözecek!

FBI eş zamanlı ulaştı
“Şifreli” mesajlaşma uygulamasıyla öne çıkan Whatsapp’ın, iş, Amerikan istihbarat servislerine geldiğinde gizliliğin önemini hiçe saydığı ortaya çıktı. Rolling Stones dergisinin sayfalarına taşıdığı FBI belgeleri, FBI’ın arama emriyle, Facebook’un WhatsApp ve Apple’ın iMessage hizmetlerinden nasıl veri topladığını gözler önüne seriyor. 7 Ocak 2021 tarihli FBI belgesine göre, ajanlar, en büyük 9 mesajlaşma uygulamasına bir panel yardımı ile eş zamanlı olarak ulaşıyor ve istediği her veriyi elde edebiliyor. Bunlara silinmiş veriler de dahil. Forbes dergisi de FBI’ın silinmiş WhatsApp mesajları işleyerek kendi amaçları doğrultusunda kullandığını dile getirmişti.