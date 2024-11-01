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GündemNarin Güran cinayetinde iş birliğini ispat eden en önemli delil! CNN Türk İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ anlattı
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Narin Güran cinayetinde iş birliğini ispat eden en önemli delil! CNN Türk İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ anlattı

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan, 8 Eylül'de cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Narin cinayetinde itirafçı olan Nevzat Bahtiyar'ın jandarma ile beraber yaptığı keşif görüntüleri de ortaya çıkmıştı. O görüntüler sonrası soruşturmada son durum ne? CNN Türk İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ yeni gelişmeleri aktardı.

• 01 Kasım 2024 - 13:23 • Son Güncelleme:
• 01 Kasım 2024 - 13:23 • Son Güncelleme:
1Narin Güran cinayetinde iş birliğini ispat eden en önemli delil CNN Türk İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ anlattı

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan, 8 Eylül'de cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Narin cinayetinde itirafçı olan Nevzat Bahtiyar'ın jandarma ile beraber yaptığı keşif görüntüleri de ortaya çıkmıştı. O görüntüler sonrası soruşturmada son durum ne? CNN Türk İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ yeni gelişmeleri aktardı.

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Nihat Uludağ'ın açıklamaları şöyle:

Amca Salim Güran daha önceki ifadesinde, 'Ben dereyatığına hiç gitmedim' demişti. Dosyaya amca Salim Güran'ın, Narin'in kaybolduğu günün gecesinde dere yatağına gittiği görülüyor. Nevzat Bahtiyar ifadesinde, Narin'in cenazesinin üzerine bir taş koyduğunu söylemişti.

3ÇUVALIN ÜZERİNDE 3 TAŞ

ÇUVALIN ÜZERİNDE 3 TAŞ

Olay günü yapılan incelemelerde Narin cenazesinin üzerinde 3 taş bulundu. Narin'in bulunduğu yerde çatılar da bulunmuştu. Savcılık olayla ilgili Nevzat Bahtiyar'dan sonra da olay yerine birileri gittiği, olay yerine müdahale ettiğini tespitinde bulunmuştu.

4Narin Güran cinayetinde iş birliğini ispat eden en önemli delil CNN Türk İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ anlattı

Salim Güran'a 'sen mi gittin?' diye sorulmuştu. Salim Güran 'Hayır' demişti. Hatta bazı sinyal raporlarında gittiği tespit edilmişti, Nevzat Bahtiyar bunu da yalanlamıştı.

5AMCA SALİM GÜRAN, NARİNİN CESEDİNİN YANINDA

AMCA SALİM GÜRAN, NARİN'İN CESEDİNİN YANINDA

Ama Salim Güran'ın o gece dere yatağına 22.36'da gittiği ve orada yaklaşık 20 dakika kalarak kamera kayıtlarıyla da tespit edildi. Bu görüntüler soruşturma dosyasında yer aldı.

6İŞ BİRLİĞİNİ İSPAT EDEN EN ÖNEMLİ DELİL

İŞ BİRLİĞİNİ İSPAT EDEN EN ÖNEMLİ DELİL

Aile cinayete karışmadığını söylüyordu hep. Katilin Nevzat Bahtiyar olduğunu söylüyorlardı. Cinayetteki iş birliğini ispat eden en önemli delillerden bir tanesi bu.

7Narin Güran cinayetinde iş birliğini ispat eden en önemli delil CNN Türk İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ anlattı

Olay yerine amca, Narin'in öldürüldüğü günün akşamında tekrar olay yerine gittiği, cesedin üzerine 2 taş daha koyduğu, üzerine çalılar da koyduğu, doğal bitki örtüsü gibi göstermeye çalıştığı ortaya çıktı. Çuvalın üzerinin 3 taş ile kapatılması, Narin'in daha geç bulunmasına neden oldu.

8OLAY ANINDA KİM NEREDEYDİ

OLAY ANINDA KİM NEREDEYDİ?

Dakika dakika baz sinyal kayıtlarına göre kim nerede? Enes Güran 14.30'da evde. 15.51'de evin müştemilata geçiyor. 15.57'de Salim Güran'ın evine geçiyor. Enes ifadesinde olay anında evde olduğunu söylüyordu.

9Narin Güran cinayetinde iş birliğini ispat eden en önemli delil CNN Türk İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ anlattı

Nevzat Bahtiyar 15.08'de Salim Güran'ı aradı. 15.10'da Narin'in evi ile Salim'in evi arasındaydı. Nevzat Bahtiyar 15.27'de Narin'in evinin içindeki bir noktada. 15.35'e kadar burada kaldı.

10Narin Güran cinayetinde iş birliğini ispat eden en önemli delil CNN Türk İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ anlattı