Narin Güran cinayetinde iş birliğini ispat eden en önemli delil! CNN Türk İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ anlattı

Olay yerine amca, Narin'in öldürüldüğü günün akşamında tekrar olay yerine gittiği, cesedin üzerine 2 taş daha koyduğu, üzerine çalılar da koyduğu, doğal bitki örtüsü gibi göstermeye çalıştığı ortaya çıktı. Çuvalın üzerinin 3 taş ile kapatılması, Narin'in daha geç bulunmasına neden oldu.