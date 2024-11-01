Narin Güran cinayetinde iş birliğini ispat eden en önemli delil! CNN Türk İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ anlattı
Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan, 8 Eylül'de cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Narin cinayetinde itirafçı olan Nevzat Bahtiyar'ın jandarma ile beraber yaptığı keşif görüntüleri de ortaya çıkmıştı. O görüntüler sonrası soruşturmada son durum ne? CNN Türk İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ yeni gelişmeleri aktardı.
• 01 Kasım 2024 - 13:23 • Son Güncelleme:
• 01 Kasım 2024 - 13:23 • Son Güncelleme: