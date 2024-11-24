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GündemNarin Güran cinayeti davasında mahkemeden yeni hamle! Ulusal Kriminal Büro çözecek
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Narin Güran cinayeti davasında mahkemeden yeni hamle! Ulusal Kriminal Büro çözecek

Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran (8) cinayetinde tutuklu sanıklar anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Mahkeme ise cinayeti aydınlatmak için yeni bir hamle yaptı. Dara-2 Askeri Üssü'nün kamera kayıtları Ulusal Kriminal Büro'ya yollandı. Amca Salim Güran'ın avukatı konuştu.

• 24 Kasım 2024 - 15:45 • Son Güncelleme:
• 24 Kasım 2024 - 15:45 • Son Güncelleme:
1Narin Güran cinayeti davasında mahkemeden yeni hamle Ulusal Kriminal Büro çözecek

Diyarbakır'da yaşayan 8 yaşındaki Narin Güran, 21 Ağustos günü Kur'an kursuna gitmek için evinden ayrıldı. Bir daha da kendisinden haber alınamadı.

2Narin Güran cinayeti davasında mahkemeden yeni hamle Ulusal Kriminal Büro çözecek

Sabah'ta yer alan habere göre; tam 19 gün devam eden arama çalışmalarının ardından küçük kızın cansız bedenine ulaşıldı. Çuval içerisinde Eğertutmaz Deresi'ne gömülmüş halde bulunan Narin'in cinayete kurban gittiği anlaşıldı.

3ANNE, AĞABEY, AMCA VE İTİRAFÇI NEVZAT TUTUKLANDI

ANNE, AĞABEY, AMCA VE İTİRAFÇI NEVZAT TUTUKLANDI

Yürütülen soruşturmanın her adımında kan donduran detaylara ulaşıldı. İlk olarak Narin'in DNA'sı aracında bulunan amca Salim Güran, tutuklandı. Ardından çelişkili ifadeler verdiği belirlenen anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar tutuklandı.

4DÖRDÜNÜN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENİYOR

DÖRDÜNÜN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENİYOR

İtirafçı olan Bahtiyar, cinayeti Salim Güran'ın işlediğini ve Narin'i kendisinin dereye gömdüğünü anlattı. Narin cinayeti soruşturmasında aralarında aile üyelerinin de olduğu 12 kişi tutuklanırken, anne, ağabey, amca ve Bahtiyar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

5Narin Güran cinayeti davasında mahkemeden yeni hamle Ulusal Kriminal Büro çözecek

Hazırlanan iddianamede aile üyelerinin HTS kayıtları incelemesi de yer aldı. Buna göre anne, amca, ağabey ve Nevzat Bahtiyar'ın cinayet saati olarak değerlendirilen 15.11 ile 15.40 saatleri arasında bir arada oldukları anlaşıldı.

6Narin Güran cinayeti davasında mahkemeden yeni hamle Ulusal Kriminal Büro çözecek

4 Kasım'da gerçekleştirilen ilk duruşmada sanıklar cinayet suçlamasını reddederken, mahkemenin 26 Aralık'a ertelenmesi kararlaştırıldı. Mahkeme ise cinayeti aydınlatacak yeni delillere ulaşmak için inceleme başlattı.

7Narin Güran cinayeti davasında mahkemeden yeni hamle Ulusal Kriminal Büro çözecek
8Narin Güran cinayeti davasında mahkemeden yeni hamle Ulusal Kriminal Büro çözecek

Bu kapsamda aralarında Dara-2 Askeri Üs Bölgesi'ne ait Şahin Gözü kamerasına ait kayıtların Ulusal Kriminal Büro'ya gönderilerek incelenmesi kararlaştırıldı.

9Narin Güran cinayeti davasında mahkemeden yeni hamle Ulusal Kriminal Büro çözecek

Salim Güran'ın avukatı Onur Akdağ Ulusal Kriminal Büro'da cevaplarının aranacağı ipuçlarını tek tek sıraladı:1-Maktül Narin'in okul kamerasında görüldükten sonra kendi evinin bulunduğu patikaya doğru yol aldığı bilinmekle, Katılan Arif Güran'ın evine veya ahırına gidip gitmediği ya da patika yolu üzerinde bulunan sanık Nevzat Bahtiyar'ın evine doğru gidip gitmediği veya Sanık Nevzat Bahtiyar'ın patika yol üzerinde Narin'i karşılayıp karşılamadığı hususlarının araştırılmasına, inceleme yapılırken Narin'in en son okul kamerasına yansıyan görüntüsünde siyah kıyafetli olduğunun anlaşılması karşısında; özellikle siyah kıyafetleri bir kız çocuğunun tespit edilip edilemediği dikkatlice incelenmesine, ayrıca inceleme yapılırken güncel saat olan 15:10 ile 15:30 arasının değerlendirilmesine,

10Narin Güran cinayeti davasında mahkemeden yeni hamle Ulusal Kriminal Büro çözecek

2-Sanık Nevzat'ın aşamalardaki beyanları dikkate alınarak Arif Güran'ın evine gidip gitmediği, evden çıkıp çıkmadığı, kendi evine ya da ahırına bir şey taşıyarak gidip gitmediği, ahırına ya da evine girip girmediği, daha sonra Kırmızı renkli bir araba ile kendi evinden ya da ahırında ayrılıp ayrılmadığı hususlarının incelenmesine, bu hususların ya da başkaca hususların tespiti halinde özellikle saat diliminin belirtilmesine,

11Narin Güran cinayeti davasında mahkemeden yeni hamle Ulusal Kriminal Büro çözecek

3-Olay yeri olarak iddia edilen yerler özellikle incelenerek; Kırmızı renkli bir arabanın tespit edilip edilmediği, yine Beyaz renkli bir arabanın tespit edilip edilmediği, arabaların bir araya gelip gelmediği ya da peşi sıra hareket edip etmedikleri hususlarının incelenmesine, bu hususların tespiti halinde saat diliminin ne olduğu, araçların nerede bir araya geldikleri, birlikte ya da ayrı ayrı hangi yöne ya da hangi istikamete hareket ettiklerinin belirtilmesine,

12Narin Güran cinayeti davasında mahkemeden yeni hamle Ulusal Kriminal Büro çözecek

4-Olay yeri olarak iddia edilen Arif Güran'ın evinde veya ahırında bir insan hareketliliğinin olup olmadığı, ev, ahır veya evin etrafında yer alan bahçelere giriş-çıkış yapan insanların bulunup bulunmadığı, bu alanlara herhangi bir arabanın gelip gelmediğinin belirtilmesi