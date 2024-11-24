Narin Güran cinayeti davasında mahkemeden yeni hamle! Ulusal Kriminal Büro çözecek

3-Olay yeri olarak iddia edilen yerler özellikle incelenerek; Kırmızı renkli bir arabanın tespit edilip edilmediği, yine Beyaz renkli bir arabanın tespit edilip edilmediği, arabaların bir araya gelip gelmediği ya da peşi sıra hareket edip etmedikleri hususlarının incelenmesine, bu hususların tespiti halinde saat diliminin ne olduğu, araçların nerede bir araya geldikleri, birlikte ya da ayrı ayrı hangi yöne ya da hangi istikamete hareket ettiklerinin belirtilmesine,