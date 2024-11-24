Narin Güran cinayeti davasında mahkemeden yeni hamle! Ulusal Kriminal Büro çözecek
Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran (8) cinayetinde tutuklu sanıklar anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Mahkeme ise cinayeti aydınlatmak için yeni bir hamle yaptı. Dara-2 Askeri Üssü'nün kamera kayıtları Ulusal Kriminal Büro'ya yollandı. Amca Salim Güran'ın avukatı konuştu.
• 24 Kasım 2024 - 15:45 • Son Güncelleme:
• 24 Kasım 2024 - 15:45 • Son Güncelleme: