Nagihan'dan Hikmet'e övgü dolu sözler! 'Hikmetle bir adaya gözüm kapalı giderim'
'Survivor All Star', dün akşam 23'üncü bölümüyle ekranlara geldi. Haftanın son dokunulmazlık oyununun oynandığı yeni bölümde ada konseyi yapıldı. Ünlüler takımında mücadele eden Nagihan Karadere'nin, gönüllüler takımında yer alan Hikmet Tuğsuz'a sözleri konseye damga vurdu.
Bu yıl 'All Star' konseptiyle ekranlara gelen Survivor, 14 Şubat Pazartesi akşamı 23'üncü bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Ünlüler ve gönüllüler, son dokunulmazlık için zorlu parkurda kıyasıya mücadele etti. Haftanın son dokunulmazlık oyununu kazanan gönüllüler takımı oldu.
TAKIMDAKİ ERKEKLERDEN ŞİKAYETÇİ
Son iki eleme adayının belli olduğu konseye Nagihan'ın sözleri damga vurdu. Başarılı yarışmacı, bayrak yarışına çıkamadığı için üzüldüğünü söylerken, takımlarındaki erkeklerin de atışlarda sıkıntı yaşadığını söyledi.
Ardından ada hayatında erkeklerin pek çalışmadığını söyleyen Nagihan, gönüllüler takımından Hikmet'i öve öve bitiremedi. "Hikmet'i keşke bizim takıma alsak. Ben istiyorum" diyen Nagihan, ateş yakmak için bile arkadaşlarına rica ettiklerini anlattı.
"HİKMET'LE BİR ADAYA GÖZÜ KAPALI GİDERİM"
Nagihan, "Beyler sizle bir sorunumuz yok ama karşı tarafta Hikmet aşırı yetenekli olduğu için biz de erkeklerin bir şeyler yapmasını istiyoruz, balık tutsunlar. Karnımızı doyurabilmemiz için veya mental olarak bu gerekli. Hikmet'le ben bir adaya giderim gözü kapalı. 'Aç mı kalacağım, yağmur mu yağar?' diye düşünmem. Çok yetenekli, çok başarılı. Keşke bizim takımda olsa. Hikmet'i istiyorum" dedi.