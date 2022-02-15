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MagazinNagihan'dan Hikmet'e övgü dolu sözler! 'Hikmetle bir adaya gözüm kapalı giderim'
HaberlerMagazin Haberleri Nagihan'dan Hikmet'e övgü dolu sözler! 'Hikmetle bir adaya gözüm kapalı giderim'
• 15 Şubat 2022 - 09:40 • Son Güncelleme:

Nagihan'dan Hikmet'e övgü dolu sözler! 'Hikmetle bir adaya gözüm kapalı giderim'

'Survivor All Star', dün akşam 23'üncü bölümüyle ekranlara geldi. Haftanın son dokunulmazlık oyununun oynandığı yeni bölümde ada konseyi yapıldı. Ünlüler takımında mücadele eden Nagihan Karadere'nin, gönüllüler takımında yer alan Hikmet Tuğsuz'a sözleri konseye damga vurdu.

• 15 Şubat 2022 - 09:40 • Son Güncelleme:
1Nagihandan Hikmete övgü dolu sözler Hikmetle bir adaya gözüm kapalı giderim
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Bu yıl 'All Star' konseptiyle ekranlara gelen Survivor, 14 Şubat Pazartesi akşamı 23'üncü bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Ünlüler ve gönüllüler, son dokunulmazlık için zorlu parkurda kıyasıya mücadele etti. Haftanın son dokunulmazlık oyununu kazanan gönüllüler takımı oldu.

2ÜÇÜNCÜ ELEME ADAYI AŞKIM OLDU

ÜÇÜNCÜ ELEME ADAYI AŞKIM OLDU

Aralarından bir kişiyi sürgün adasına yollayan ünlüler takımında adı en çok yazılan Aşkım Burçe Tunay, Evrim Keklik ve Atakan Işıktutan'ın ardından haftanın üçüncü eleme adayı oldu.

3İŞTE POTADAKİ SON İSİM

İŞTE POTADAKİ SON İSİM

Survivor'da ilk üç eleme adayı ünlülerden olunca, kural gereği dördüncü eleme adayı gönüllülerden çıktı. Son eleme adayını performans birincisi Berkan belirledi. Berkan'ın adını söylediği Ezgi, haftanın dördüncü eleme adayı oldu.

4TAKIMDAKİ ERKEKLERDEN ŞİKAYETÇİ

TAKIMDAKİ ERKEKLERDEN ŞİKAYETÇİ

Son iki eleme adayının belli olduğu konseye Nagihan'ın sözleri damga vurdu. Başarılı yarışmacı, bayrak yarışına çıkamadığı için üzüldüğünü söylerken, takımlarındaki erkeklerin de atışlarda sıkıntı yaşadığını söyledi.

5Nagihandan Hikmete övgü dolu sözler Hikmetle bir adaya gözüm kapalı giderim

Ardından ada hayatında erkeklerin pek çalışmadığını söyleyen Nagihan, gönüllüler takımından Hikmet'i öve öve bitiremedi. "Hikmet'i keşke bizim takıma alsak. Ben istiyorum" diyen Nagihan, ateş yakmak için bile arkadaşlarına rica ettiklerini anlattı.

6HİKMETLE BİR ADAYA GÖZÜ KAPALI GİDERİM

"HİKMET'LE BİR ADAYA GÖZÜ KAPALI GİDERİM"

Nagihan, "Beyler sizle bir sorunumuz yok ama karşı tarafta Hikmet aşırı yetenekli olduğu için biz de erkeklerin bir şeyler yapmasını istiyoruz, balık tutsunlar. Karnımızı doyurabilmemiz için veya mental olarak bu gerekli. Hikmet'le ben bir adaya giderim gözü kapalı. 'Aç mı kalacağım, yağmur mu yağar?' diye düşünmem. Çok yetenekli, çok başarılı. Keşke bizim takımda olsa. Hikmet'i istiyorum" dedi.

7Nagihandan Hikmete övgü dolu sözler Hikmetle bir adaya gözüm kapalı giderim

Bunun üzerine Avatar Atakan da Acun Ilıcalı'ya, "Acun abi biz haftaya Nagihan'la Hikmet'i sürgün adasına yollayalım. Orada bu konuyu çözsünler" şeklinde konuştu.

8KENDİMİZE ADA YAPARIZ

"KENDİMİZE ADA YAPARIZ"

Söze giren Nagihan Karadere, "Niye sürgüne gidelim, başka ada yaparız kendimize değil mi Hikmet? Yarışlara oradan gider geliriz" ifadelerini kullandı.

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