Avukat Cansen ErdoÄŸan, TÃ¼rk Medeni Kanunuâ€™nun 175. Maddesi'ne atÄ±fta bulunarak, yoksulluk nafakasÄ± ile ilgili, ,"Nafaka takdirinin amacÄ±, aile birliÄŸi resmen sona erse de eÅŸlerin yokluÄŸa ve de yoksulluÄŸa dÃ¼ÅŸmesini Ã¶nlemektir. BoÅŸanma davasÄ±nÄ±n devamÄ± sÄ±rasÄ±nda verilen tedbir nafakasÄ±nÄ±n aksine, yoksulluk nafakasÄ± takdirine, hÃ¢kim kendiliÄŸinden karar veremez. Bunun iÃ§in taraflarÄ±n talebi ve birtakÄ±m ÅŸartlarÄ±n varlÄ±ÄŸÄ± gerekmektedir. Yoksulluk nafakasÄ± talep edebilmenin ilk ÅŸartÄ±, boÅŸanma yÃ¼zÃ¼nden yoksulluÄŸa dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ olmaktÄ±r. YargÄ±tay, yoksulluk kavramÄ±nÄ± her somut olaya gÃ¶re farklÄ± deÄŸerlendirmiÅŸtir. Ancak YargÄ±tay Hukuk Genel Kuruluâ€™nun yerleÅŸmiÅŸ iÃ§tihatlarÄ±nda; yeme, giyinme, barÄ±nma, saÄŸlÄ±k, ulaÅŸÄ±m, kÃ¼ltÃ¼r, eÄŸitim gibi bireyin maddi varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± geliÅŸtirmek iÃ§in zorunlu ve gerekli gÃ¶rÃ¼len harcamalarÄ± karÅŸÄ±layacak dÃ¼zeyde geliri olmayanlarÄ±n yoksul olarak kabul edilmesi gerektiÄŸi hÃ¼kmÃ¼ne varmÄ±ÅŸtÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.