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Nafaka ile ilgili emsal karar! Ä°ÅŸinden istifa eden kadÄ±nÄ±n talebi reddedildi 

YargÄ±tay dikkat Ã§eken bir karara imza attÄ±. BoÅŸanma sÃ¼recine kadar dÃ¼zenli olarak Ã§alÄ±ÅŸan kadÄ±nÄ±n, dava sÃ¼recinde kendi isteÄŸi ile iÅŸten ayrÄ±lmasÄ± sebebiyle nafaka talebi reddedildi. Avukat Cansen ErdoÄŸan kararÄ± deÄŸerlendirdi.

Özlem Atila / gazetevatan.com
â€¢ 25 Eylül 2024 - 07:15 â€¢ Son GÃ¼ncelleme:
Özlem Atila / gazetevatan.com
â€¢ 25 Eylül 2024 - 07:15 â€¢ Son GÃ¼ncelleme:
1Nafaka ile ilgili emsal kararÂ Ä°ÅŸinden istifa eden kadÄ±nÄ±n talebi reddedildi

Nafaka Ã¶zellikle Ã§alÄ±ÅŸmayan ve boÅŸanma sÃ¼recinde olan eÅŸler iÃ§in bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem taÅŸÄ±yor. Nafaka Ã¶demesi her ne kadar kadÄ±nlarla Ã¶zdeÅŸleÅŸtirilse ve Ã§oÄŸunlukla kadÄ±nlar alsa da erkekler iÃ§in de aynÄ± hak sÃ¶z konusu. Nafaka TÃ¼rk hukukuna gÃ¶re; eÅŸlerden birinin diÄŸer eÅŸe Ã¶dediÄŸi dÃ¼zenli maddi yardÄ±m olarak tanÄ±mlanÄ±yor. Yoksulluk nafakasÄ±, boÅŸanma kararÄ± verildikten sonra yoksulluÄŸa dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ ve geÃ§inme imkanÄ± zor olan ya da hiÃ§ olmayan taraf iÃ§in Ã¶deniyor.

2Nafaka ile ilgili emsal kararÂ Ä°ÅŸinden istifa eden kadÄ±nÄ±n talebi reddedildi

Avukat Cansen ErdoÄŸan, TÃ¼rk Medeni Kanunuâ€™nun 175. Maddesi'ne atÄ±fta bulunarak, yoksulluk nafakasÄ± ile ilgili, ,"Nafaka takdirinin amacÄ±, aile birliÄŸi resmen sona erse de eÅŸlerin yokluÄŸa ve de yoksulluÄŸa dÃ¼ÅŸmesini Ã¶nlemektir. BoÅŸanma davasÄ±nÄ±n devamÄ± sÄ±rasÄ±nda verilen tedbir nafakasÄ±nÄ±n aksine, yoksulluk nafakasÄ± takdirine, hÃ¢kim kendiliÄŸinden karar veremez. Bunun iÃ§in taraflarÄ±n talebi ve birtakÄ±m ÅŸartlarÄ±n varlÄ±ÄŸÄ± gerekmektedir. Yoksulluk nafakasÄ± talep edebilmenin ilk ÅŸartÄ±, boÅŸanma yÃ¼zÃ¼nden yoksulluÄŸa dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ olmaktÄ±r. YargÄ±tay, yoksulluk kavramÄ±nÄ± her somut olaya gÃ¶re farklÄ± deÄŸerlendirmiÅŸtir. Ancak YargÄ±tay Hukuk Genel Kuruluâ€™nun yerleÅŸmiÅŸ iÃ§tihatlarÄ±nda; yeme, giyinme, barÄ±nma, saÄŸlÄ±k, ulaÅŸÄ±m, kÃ¼ltÃ¼r, eÄŸitim gibi bireyin maddi varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± geliÅŸtirmek iÃ§in zorunlu ve gerekli gÃ¶rÃ¼len harcamalarÄ± karÅŸÄ±layacak dÃ¼zeyde geliri olmayanlarÄ±n yoksul olarak kabul edilmesi gerektiÄŸi hÃ¼kmÃ¼ne varmÄ±ÅŸtÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.

3AÄžIR KUSUR VARSA NAFAKA TALEBÄ° REDDEDÄ°LÄ°R

AÄžIR KUSUR VARSA NAFAKA TALEBÄ° REDDEDÄ°LÄ°R

"BoÅŸanma davasÄ±nda taraflarÄ±n eÅŸit kusurlu olmasÄ± ya da nafaka borÃ§lusunun hiÃ§ kusurunun olmamasÄ± durumunda bile hakim yoksulluk nafakasÄ±na hÃ¼kmedebilir." diyen ErdoÄŸan sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

Yoksulluk nafakasÄ± talep eden taraf, diÄŸer taraftan daha aÄŸÄ±r kusurlu ise nafaka talebi reddedilir. Talep eden taraf daha aÄŸÄ±r kusurlu deÄŸilse, yani karÅŸÄ± tarafla aynÄ± kusur derecesine sahip veya daha az kusurlu ise lehine yoksulluk nafakasÄ±na hÃ¼kmedilir.

4Ã‡ALIÅžANLAR DA NAFAKA TALEP EDEBÄ°LÄ°R

Ã‡ALIÅžANLAR DA NAFAKA TALEP EDEBÄ°LÄ°R

BirÃ§ok kiÅŸi Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n hangi koÅŸullarda nafaka alÄ±p alamayacaÄŸÄ±nÄ± merak ediyor. Avukat Cansen ErdoÄŸan Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n nafaka talep edilmesine engel olmadÄ±ÄŸÄ±na vurgu yaparak ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Yoksulluk nafakasÄ±, aslÄ±nda evlilik devam ettiÄŸi sÃ¼rece sÃ¶z konusu olan karÅŸÄ±lÄ±klÄ± bakÄ±m ve geÃ§indirme Ã¶devinin devam ettirilmesi amacÄ±nÄ± taÅŸÄ±maktadÄ±r. Bu sebeple de yoksulluk nafakasÄ± istenebilmesi iÃ§in istemde bulunan tarafÄ±n boÅŸanma yÃ¼zÃ¼nden yoksulluÄŸa dÃ¼ÅŸme tehlikesiyle karÅŸÄ±laÅŸmÄ±ÅŸ bulunmasÄ± ÅŸarttÄ±r. GeÃ§imini kendi mali kaynaklarÄ± ve Ã§alÄ±ÅŸma gÃ¼cÃ¼yle saÄŸlama imkÃ¢nÄ±ndan yoksun olan taraf diÄŸer koÅŸullarÄ± da varsa yoksulluk nafakasÄ± talep edebilecektir. Buradan da anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¼zere, nafaka talep eden kiÅŸinin Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor olmasÄ±, bu nafakayÄ± talep etmesine engel deÄŸildir."

5Ä°STÄ°FA EDEN NAFAKA ALAMAZ

Ä°STÄ°FA EDEN NAFAKA ALAMAZ!

Peki Ã§alÄ±ÅŸan nafaka Ã¶demesi almak iÃ§in iÅŸten ayrÄ±lÄ±rsa ne olur? YargÄ±tay emsal niteliÄŸinde bir karara imza attÄ±. Karara konu olan davadaÂ  mahkemece davacÄ± kadÄ±n yararÄ±na aylÄ±k 700,00 TL yoksulluk nafakasÄ±na hÃ¼kmediliyor. DavalÄ± erkek asgari Ã¼cret dÃ¼zeyinde gelirinin olduÄŸunu kanÄ±tlÄ±yor. Nafaka talebinde bulunan kadÄ±nÄ±n SGK dÃ¶kÃ¼mÃ¼ incelendiÄŸinde, dÃ¼zenli sayÄ±labilecek dÃ¼zende sigortalÄ± olarak Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ancak yargÄ±lama sÄ±rasÄ±nda iÅŸinden istifa ettiÄŸi ortaya Ã§Ä±kÄ±yor. MahkemeÂ asgari Ã¼cret karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor iken kendi isteÄŸi ile Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iÅŸ yerinden istifa eden davacÄ± kadÄ±n yararÄ±na TÃ¼rk Medeni Kanununun 175. maddesi koÅŸullarÄ±nÄ±n gerÃ§ekleÅŸmediÄŸine hÃ¼kmediyor ve davacÄ± kadÄ±nÄ±n yoksulluk nafakasÄ± talebinin reddine karar veriliyor.Â

6HER OLAY Ä°Ã‡Ä°N FARKLI DEÄžERLENDÄ°RÄ°LMELÄ°

HER OLAY Ä°Ã‡Ä°N FARKLI DEÄžERLENDÄ°RÄ°LMELÄ°

KararÄ± deÄŸerlendiren Avukat Cansen ErdoÄŸan ÅŸu ifadeleri kullanÄ±yor:

YargÄ±tay'Ä±n bu kararÄ±, bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda hakka ve hakkaniyete uygun gÃ¶zÃ¼kmektedir. Lakin herhangi bir hak zayiatÄ±na sebep olmamak aÃ§Ä±sÄ±ndan, her olaya gÃ¶re ayrÄ± deÄŸerlendirmek, ispat olgusunun tamamen gerÃ§ekleÅŸmiÅŸ olmasÄ±na dikkat etmek gerekecektir.