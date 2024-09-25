Nafaka Ã¶zellikle Ã§alÄ±ÅŸmayan ve boÅŸanma sÃ¼recinde olan eÅŸler iÃ§in bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem taÅŸÄ±yor. Nafaka Ã¶demesi her ne kadar kadÄ±nlarla Ã¶zdeÅŸleÅŸtirilse ve Ã§oÄŸunlukla kadÄ±nlar alsa da erkekler iÃ§in de aynÄ± hak sÃ¶z konusu. Nafaka TÃ¼rk hukukuna gÃ¶re; eÅŸlerden birinin diÄŸer eÅŸe Ã¶dediÄŸi dÃ¼zenli maddi yardÄ±m olarak tanÄ±mlanÄ±yor. Yoksulluk nafakasÄ±, boÅŸanma kararÄ± verildikten sonra yoksulluÄŸa dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ ve geÃ§inme imkanÄ± zor olan ya da hiÃ§ olmayan taraf iÃ§in Ã¶deniyor.