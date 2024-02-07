Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
GündemNaci Görür Tunceli için ne dedi? Tunceli deprem bölgesi mi, Tunceli depremi nereleri etkiler, Elazığ’ı, Diyarbakır’ı etkiler mi? Naci Görür Tunceli deprem açıklaması
HaberlerGündem Haberleri Naci Görür Tunceli için ne dedi? Tunceli deprem bölgesi mi, Tunceli depremi nereleri etkiler, Elazığ’ı, Diyarbakır’ı etkiler mi? Naci Görür Tunceli deprem açıklaması
ABONE OL

Naci Görür Tunceli için ne dedi? Tunceli deprem bölgesi mi, Tunceli depremi nereleri etkiler, Elazığ’ı, Diyarbakır’ı etkiler mi? Naci Görür Tunceli deprem açıklaması

Prof. Dr. Naci Görür, Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum programına konuk oldu. Depremin 1'inci yılında deprem gerçeğini bir kez daha hatırlatan Görür, 'Bağırıyorum 'Tunceli’ye dikkat edin' diye. Bunu söylerken de laf olsun diye değil' dedi. Peki, Tunceli'de deprem olsa hangi iller etkilenir, Tunceli depremi nereleri etkiler, Elazığ’ı, Diyarbakır’ı etkiler mi? Tunceli'de deprem ne zaman olacak?

• 07 Şubat 2024 - 12:00 • Son Güncelleme:
• 07 Şubat 2024 - 12:00 • Son Güncelleme:
1Naci Görür Tunceli için ne dedi Tunceli deprem bölgesi mi, Tunceli depremi nereleri etkiler, Elazığ’ı, Diyarbakır’ı etkiler mi Naci Görür Tunceli deprem açıklaması

Tunceli depremi ne zaman olacak, Naci Görür Tunceli için ne dedi? Naci Görür’ün Tunceli deprem açıklaması sonrası araştırmalar arttı. Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum programına konuk olan Görür, "Tunceli'ye dikkat edin" uyarısında bulunarak, beklenen İstanbul depreminde riskli ilçeleri belirtti ve İzmir'e dikkat çekti. Söz konusu açıklamanın ardından vatandaşlar Tunceli depremi nereleri etkiler, Tunceli depremi Diyarbakır’ı, Elazığ’ı etkiler mi? İşte Tunceli deprem fay hattı ve Tunceli deprem riski haritası…

2Naci Görür Tunceli için ne dedi, Naci Görür Tunceli deprem açıklaması nedir

Naci Görür Tunceli için ne dedi, Naci Görür Tunceli deprem açıklaması nedir?

Prof. Dr. Görür, 2010 veya 2011 yılında bir proje hazırladıklarını ve bu projede Doğu Anadolu Fayı'nın incelendiğini belirtti.

3Naci Görür Tunceli için ne dedi Tunceli deprem bölgesi mi, Tunceli depremi nereleri etkiler, Elazığ’ı, Diyarbakır’ı etkiler mi Naci Görür Tunceli deprem açıklaması

Görür, "Doğu Anadolu Fayı uyanmak üzere. Kuzey Anadolu Fayı 1939'dan 1999'a kadar 7'nin üzerinde deprem üreterek boydan boya kırıldı ve İstanbul'un kapılarına dayandı. Şimdi İstanbul'da deprem bekliyoruz. Bu fay uyanırsa aynen Kuzey Anadolu Fayı gibi davranıp Kuzey'den Güney'e kırarsa bizi helak eder" uyarısında bulundu.

4Naci Görür Tunceli için ne dedi Tunceli deprem bölgesi mi, Tunceli depremi nereleri etkiler, Elazığ’ı, Diyarbakır’ı etkiler mi Naci Görür Tunceli deprem açıklaması

Görür, "Bağırıyorum Tunceli’ye dikkat edin diye" diyerek, bu uyarılarının bilimsel verilere dayandığını belirtti."Sadece Tunceli demiyorum, Adıyaman’la Hakkâri arası bütün yerleşim alanları için de dikkatli olunması gerektiğini söylüyorum" diye de ekledi."Depremi tahmin etmiyoruz" diyen yer bilimci, bu uyarıları yaparken çok ayrıntılı araştırmalardan verilerden değil, Türkiye’nin jeolojik çatısını oluşturan fayları ve levha sınırlarının davranışlarını bildiği için tecrübe ile öngörüde bulunduğunu belirtti.

5Tunceli’de deprem ne zaman olacak

Tunceli’de deprem ne zaman olacak?

Tunceli Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunmaktadır. Pülümür ilçesi birinci derece, Ovacık ilçesi ve Akpazar bucağı ikinci derece ve diğer bölgeleri ise 3. derece deprem bölgesinde yer almaktadır.Tunceli ili, çevresindeki iki ana fay kolundan ve ara faylardan dolayı, zaman içinde, ilçeleri veya komşu illerde yaşanan önemli depremler dolaysıyla deprem riski yüksek illerden birisi konumundadır.

6Tunceli depremi nereleri etkiler

Tunceli depremi nereleri etkiler?

Maraş merkezli depremlerin ardından yaptığı açıklamada Munzur Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Aylan Sancar, Tunceli bölgesinde geçen fay zonları üzerinde yaptıkları araştırmalarda diri olan 3 ayrı fay zonunun yakın zamanda 7'den büyük deprem üretebileceğini ileri sürmüştü.

7Naci Görür Tunceli için ne dedi Tunceli deprem bölgesi mi, Tunceli depremi nereleri etkiler, Elazığ’ı, Diyarbakır’ı etkiler mi Naci Görür Tunceli deprem açıklaması

Sancar, Tunceli ve civar illerde 3 ayrı fay zonu üzerinde uzun bir süredir araştırmalar yaptıklarını belirterek,"Yaptığımız çalışmaların ilki Bingöl'ün Yedisu İlçesi ile Erzincan'ın Üzümlü İlçesi arasında yer alan, yaklaşık 75 kilometre uzunluğundaki Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun Erzincan'ın Üzümlü ile Bingöl'ün Yedisu ilçesi arasında kalan kısmı Tunceli'nin Pülümür İlçesi'nin bir kısmını da içersine alıyor. Deprem potansiyeli olduğu bütün uzmanlar tarafından kabul edilen bir fay hattıdır." ifadesini kullandı.

8Naci Görür Tunceli için ne dedi Tunceli deprem bölgesi mi, Tunceli depremi nereleri etkiler, Elazığ’ı, Diyarbakır’ı etkiler mi Naci Görür Tunceli deprem açıklaması

Aylan Sancar, Tunceli’de meydana gelebilecek deprem fay hattına dikkat çekerek, “Yedisu fayı için deprem riski yüksek durumda. Elde edilen veriler üzerinde en son 1784 yılında deprem olan Yedisu segmentinin çok yakın bir zamanda yaklaşık olarak 7.2 büyüklüğünde deprem üreteceğini ortaya koymaktadır. Bu fay hattının Tunceli merkeze uzaklılığı yaklaşık 70 kilometre Pülümür'e olan uzaklılığı 30 kilometre. Bu fay hattı üzerinde meydana gelecek bir deprem ilimiz içinde ciddi bir tehlike yaratacak ve çok ciddi bir hasara neden olabilir." dedi. Yedisu Fayı kırılırsa sismik boşluk konumundadır. Gümüşhane, Zonguldak, Trabzon, Rize etkilenir.

9Tunceli deprem risk haritası

Tunceli deprem risk haritası