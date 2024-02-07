Naci Görür Tunceli için ne dedi? Tunceli deprem bölgesi mi, Tunceli depremi nereleri etkiler, Elazığ’ı, Diyarbakır’ı etkiler mi? Naci Görür Tunceli deprem açıklaması
Prof. Dr. Naci Görür, Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum programına konuk oldu. Depremin 1'inci yılında deprem gerçeğini bir kez daha hatırlatan Görür, 'Bağırıyorum 'Tunceli’ye dikkat edin' diye. Bunu söylerken de laf olsun diye değil' dedi. Peki, Tunceli'de deprem olsa hangi iller etkilenir, Tunceli depremi nereleri etkiler, Elazığ’ı, Diyarbakır’ı etkiler mi? Tunceli'de deprem ne zaman olacak?
• 07 Şubat 2024 - 12:00 • Son Güncelleme:
• 07 Şubat 2024 - 12:00 • Son Güncelleme: