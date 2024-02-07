Naci Görür Tunceli için ne dedi? Tunceli deprem bölgesi mi, Tunceli depremi nereleri etkiler, Elazığ’ı, Diyarbakır’ı etkiler mi? Naci Görür Tunceli deprem açıklaması

Aylan Sancar, Tunceli’de meydana gelebilecek deprem fay hattına dikkat çekerek, “Yedisu fayı için deprem riski yüksek durumda. Elde edilen veriler üzerinde en son 1784 yılında deprem olan Yedisu segmentinin çok yakın bir zamanda yaklaşık olarak 7.2 büyüklüğünde deprem üreteceğini ortaya koymaktadır. Bu fay hattının Tunceli merkeze uzaklılığı yaklaşık 70 kilometre Pülümür'e olan uzaklılığı 30 kilometre. Bu fay hattı üzerinde meydana gelecek bir deprem ilimiz içinde ciddi bir tehlike yaratacak ve çok ciddi bir hasara neden olabilir." dedi. Yedisu Fayı kırılırsa sismik boşluk konumundadır. Gümüşhane, Zonguldak, Trabzon, Rize etkilenir.