Müzik öğretmeni hayalini gerçekleştirdi: Kendi teknesiyle Van Gölü'ne açıldı, ama farklı bir görev için!

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Daha sonra kendi imkanlarım ile teknenin bütün teknik ve fiziki malzemelerini sipariş edip, getirttirdim. Tekne toplamda bana 400 bin TL'ye mal oldu. Okulun dışında boş zamanlarımda hep atölye de teknenin yapım aşamasına geçtim. Mühendisler tarafından da testleri yapıldı ve mavi sulara teknemizi bıraktık" dedi.