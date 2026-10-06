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GündemMuş'ta tarımda alternatif ürün yüz güldürdü: Bulanık tarlalarından bereket fışkırdı!
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Muş'ta tarımda alternatif ürün yüz güldürdü: Bulanık tarlalarından bereket fışkırdı!

06.10.2026 - 07:45Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Sıradere köyünde çerezlik ayçiçeği hasadı gerçekleştirildi.

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1Muş'ta tarımda alternatif ürün yüz güldürdü: Bulanık tarlalarından bereket fışkırdı!

Bulanık ilçesinde alternatif ürünlerin yaygınlaştırılması ve tarımsal üretimin çeşitlendirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında ekimi yapılan çerezlik ayçiçeğinde hasat dönemine gelindi. Sıradere köyündeki hasat sırasında Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, ayçiçeği üreticisi ve aynı zamanda Ziraat Odası Başkanı Nevzat Taşdemir'den ürünün verimi ve üretim süreci hakkında bilgi aldı. Koşansu, Bulanık'ta farklı tarımsal ürünlerin yetiştirilmesinin sevindirici olduğunu belirterek, alternatif ürünlerin ilçedeki tarımsal üretime katkı sunmasının önemli olduğunu ifade etti.

2Muş'ta tarımda alternatif ürün yüz güldürdü: Bulanık tarlalarından bereket fışkırdı!

Bulanık İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Sezer Ekinci ise ilçe genelinde bu yıl yaklaşık bin 800 dönüm alanda çerezlik ayçiçeği ekimi gerçekleştirildiğini söyledi. Ayçiçeğinin bu yıl üreticilerin yüzünü güldürdüğünü belirten Ekinci, alternatif ürünlerin yaygınlaştırılmasıyla ilçedeki tarımsal üretimin çeşitlendirilmesine katkı sağlanmasının hedeflendiğini kaydetti.

3Muş'ta tarımda alternatif ürün yüz güldürdü: Bulanık tarlalarından bereket fışkırdı!

Bulanık ilçesine bağlı Sıradere köyünde gerçekleştirilen hasatla birlikte çerezlik ayçiçeğinde sezonun verimli geçmesi temenni edildi.

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