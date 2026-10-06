Muş'ta tarımda alternatif ürün yüz güldürdü: Bulanık tarlalarından bereket fışkırdı!

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Bulanık ilçesinde alternatif ürünlerin yaygınlaştırılması ve tarımsal üretimin çeşitlendirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında ekimi yapılan çerezlik ayçiçeğinde hasat dönemine gelindi. Sıradere köyündeki hasat sırasında Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, ayçiçeği üreticisi ve aynı zamanda Ziraat Odası Başkanı Nevzat Taşdemir'den ürünün verimi ve üretim süreci hakkında bilgi aldı. Koşansu, Bulanık'ta farklı tarımsal ürünlerin yetiştirilmesinin sevindirici olduğunu belirterek, alternatif ürünlerin ilçedeki tarımsal üretime katkı sunmasının önemli olduğunu ifade etti.