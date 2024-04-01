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Gündem Muhtarlık sonuçları açıklandı mı, 31 Mart 2024 YSK muhtarlık seçim sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? Mahalle muhtarları sorgulama
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Muhtarlık sonuçları açıklandı mı, 31 Mart 2024 YSK muhtarlık seçim sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? Mahalle muhtarları sorgulama

Türkiye, 31 Mart sandıklara gitti. 2024 Mahalli İdareler Seçimi ile; belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar için oy kullanan seçmen oy sonuçlarının belli olmasının ardından mahallerinde kimin muhtar olarak seçildiğini sorgulamaya başladı. Peki, Muhtar sonuçları nasıl öğrenilir, ne zaman açıklanacak? Muhtarlık seçim sonuçları nereden öğrenilir? İşte muhtar sonuçları sorgulama…

• 01 Nisan 2024 - 12:30 • Son Güncelleme:
• 01 Nisan 2024 - 12:30 • Son Güncelleme:
1 Muhtarlık sonuçları açıklandı mı, 31 Mart 2024 YSK muhtarlık seçim sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir Mahalle muhtarları sorgulama

Muhtarlık sonuçları nasıl öğrenilir, ne zaman açıklanacak, muhtarlık seçim sonuçları nereden bakılır? Muhtarlık sonuçları sorgulama ile ilgili aramalar günün ilk ışıklarıyla birlikte sorgulanmaya başlandı. 31 Mart Yerel Seçimleri sona erdi, seçim sonuçları belli oldu. Muhtar seçim sonuçları için de yapılan aramalar arttı. İl il seçim sonuçları dışında vatandaşlar mahallelerinde seçilen muhtarların kim olduğuna yönelik sık sık YSK muhtarlık seçim sonuçları sayfasını kontrol ediyor. Peki, Muhtarlık seçim sonuçları açıklandı mı, mahalle muhtarı seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

2 MUHTAR SEÇİM SONNUÇLARI NASIL, NEREDEN ÖĞRENİLİR

MUHTAR SEÇİM SONNUÇLARI NASIL, NEREDEN ÖĞRENİLİR?

31 Mart günü sandığa giden 61 milyondan fazla seçmen ıslak imzalı sayım döküm cetvelleri, sandık sonuç tutanakları, il ve ilçe birleştirme tutanaklarını YSK'nın internet adresinden görüntüleyebilecek.

3 Muhtarlık sonuçları açıklandı mı, 31 Mart 2024 YSK muhtarlık seçim sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir Mahalle muhtarları sorgulama

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre her seçmenin oy kullandığı sandığa dair sonuçlar görüntülenebiliyor. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlandığı takdirde YSK.gov.tr ya da aşağıdaki ekrandan sandık sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

4 Muhtarlık sonuçları açıklandı mı, 31 Mart 2024 YSK muhtarlık seçim sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir Mahalle muhtarları sorgulama

SANDIK SONUÇ SAYFASI (MUHTARLIK SEÇİM SONUÇLARI)...

5 MUHTAR MAZBATASI NASIL ALINIR

MUHTAR MAZBATASI NASIL ALINIR?

Oyların sınıflanması yapıldıktan sonra seçim komisyonu tarafından bir mazbata yapılarak yerin en büyük mülkiye memurluğuna verilir. Bu mazbatada:

6 Muhtarlık sonuçları açıklandı mı, 31 Mart 2024 YSK muhtarlık seçim sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir Mahalle muhtarları sorgulama

Seçimin başlama ve bitme tarihi,

Sandığın ne zaman ve kimlerin önünde açıldığı,

Oy pusulalarının kaç tane çıktığı ve seçim defterindeki adların kaç tanesinin karşısına imza veya işaret konulmuş ve kaç adın karşısı boş kalmış olduğu,

7 Muhtarlık sonuçları açıklandı mı, 31 Mart 2024 YSK muhtarlık seçim sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir Mahalle muhtarları sorgulama

Oy pusulalarından kaç tanesi ne sebeple geçer sayılmadığı,

Geçer sayılan oy pusulalarının sınıflanması sonucunda hangi adların en çoktan en aza doğru kaç oy kazandığı (muhtarlık için ayrı, ihtiyar kurulu üyeliği için ayrı)

8 Muhtarlık sonuçları açıklandı mı, 31 Mart 2024 YSK muhtarlık seçim sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir Mahalle muhtarları sorgulama

Muhtarlığa, asıl ve yedek üyeliklere kimlerin ayrıldığı,

Seçimin kanuna aykırı yapıldığı mahalle halkından biri tarafından haber verilir veya ileri sürülürse bunun neden ibaret olduğu, gösterilir.