Muhtarlık sonuçları açıklandı mı, 31 Mart 2024 YSK muhtarlık seçim sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? Mahalle muhtarları sorgulama
Türkiye, 31 Mart sandıklara gitti. 2024 Mahalli İdareler Seçimi ile; belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar için oy kullanan seçmen oy sonuçlarının belli olmasının ardından mahallerinde kimin muhtar olarak seçildiğini sorgulamaya başladı. Peki, Muhtar sonuçları nasıl öğrenilir, ne zaman açıklanacak? Muhtarlık seçim sonuçları nereden öğrenilir? İşte muhtar sonuçları sorgulama…
• 01 Nisan 2024 - 12:30 • Son Güncelleme:
• 01 Nisan 2024 - 12:30 • Son Güncelleme: