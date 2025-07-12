Mühendisliği bırakan kadın girişimci eşinin memleketine fabrika kurdu! 200 ton üretiyor, 81 ile satış yapıyor

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Özge Gündoğdu Salih, AA muhabirine, eşinin 4 kuşaktır zeytincilikle uğraşan bir ailenin tek çocuğu olduğunu söyledi.Hatay'a yerleştikten sonra eşiyle bu işi beşinci kuşak olarak devam ettirme kararı aldıklarını anlatan Salih, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir mühendis olarak 'o da üretim, bu da üretim' diyerek değişikliklerden de hoşlandığım için 'deneyelim bakalım' dedim. Eşimin ailesi çok geleneksel yöntemlerle zeytincilik yapan bir aileydi. Zeytinyağı üretimi vardı ama çok eski, tarihi eser gibi bir fabrikada ve modernleştirilemeyen bir tesisti, o yüzden sürdürülebilir değildi. Biz eşimle geldik, markalaşmadan başladık. Baktık bu tesiste olmayacak çünkü markalaşma demek kalite standardı demek. Kalite standardı için de modern bir tesise ihtiyaç var."Salih, TKDK teşvikiyle bu tesisi oluşturduklarını ve çalışmaya başladıklarını belirtti.Fabrikada ilk üretimi 2020'de yaptıklarını kaydeden Salih, sezonda günlük 80 ton zeytin işleme kapasitesine sahip tesiste dolum, ambalajlama ve stoklama alanlarının bulunduğunu ifade etti.Özge Gündoğdu Salih, kendi çiftliklerinde yetişen zeytinlerden yıllık ortalama 20 ton yağ elde ettiklerini ve bu ürünü "Antioch" adını verdikleri markayla e-ticaret yoluyla Türkiye'nin birçok yerine gönderdiklerini belirtti.