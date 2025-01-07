Muğla'nın tarihi tokmakları yerini zillere bıraktı! Binlercesinden geriye 30 adet kaldı
MUĞLA'nın kentsel SİT alanı içinde olan binalarında bulunan ve 165 yıl önce Rum ustalar tarafından yapılan 4 bin kapı tokmağından geriye 30 tane kaldı. Türkiye Yazarlar Birliği Muğla İl Temsilcisi Prof. Dr. Namık Açıkgöz, "Muğla'da mimari zihniyet değiştiği için kapı tokmaklarının sayısı hızla azaldı. Artık yerini ziller aldı" dedi.
Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) -
• 07 Ocak 2025 - 11:44 • Son Güncelleme:
Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) -
• 07 Ocak 2025 - 11:44 • Son Güncelleme: