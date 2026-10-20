Muğla'da soda kapakları kalemliğe, kabuklar tabloya dönüştü!

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Etkinliklerde geri dönüşüm çalışmalarının yanı sıra farklı el sanatlarına da yer verildi. Ebru sanatı yapan özel bireyler, çalışmalarının üzerine karbon kâğıdı kullanarak çeşitli sözler aktardı. Çerçevelenerek panoya dönüştürülen eserlerle katılımcılar, sanatsal üretim sürecine dahil oldu. Denizden toplanan taşlar ve deniz kabukları da el sanatları çalışmalarında kullanıldı. Taş boyama etkinliğine katılan özel bireyler, ağaç dalları, taşlar ve deniz kabuklarından çeşitli figürler hazırlayarak panolar oluşturdu.