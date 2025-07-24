Muğla'da sıcağa çare bulundu! Doğal serinleme yöntemi; kar helvası
Kaynak : İHA
Muğla'da sıcaklarda bunalan vatandaşlar serinlemek için bin bir türlü yöntem ararken en çok kullanılan yöntem doğal kar helvası yemek. Çarşıda pazarda satılan kar helvası, yöre halkı tarafından dondurmaya göre daha çok tercih ediliyor. 14 yıldır kar helvası satan Süleyman Çırpı, kışın dağlardan toplanarak kuyularda saklanan karın yaz aylarında geleneksel yöntemlerle şerbetlenerek satışa sunulduğunu belirtti.
Muğla'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, sıcaktan bunalan vatandaşlar kar helvasıyla serinliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarına göre sıcaklıkların 41 dereceyi bulduğu Muğla'da vatandaşlar, geleneksel serinleme yöntemi kar helvasına yoğun ilgi gösteriyor.
Özellikle Menteşe ilçesindeki Perşembe Pazarı'nda satışa sunulan kar helvası, sıcak havadan etkilenen vatandaşların uğrak noktası oldu.
Doğallığıyla dikkat çeken kar helvası; vişne, karadut, üzüm pekmezi ve özel iksir şerbeti olmak üzere dört farklı tatla sunuluyor. 14 yıldır kar helvası satan Süleyman Çırpı, kışın dağlardan toplanarak kuyularda saklanan karın yaz aylarında geleneksel yöntemlerle şerbetlenerek satışa sunulduğunu belirtti.
Çırpı, "Kar, doğal kardır. Kışın kar kuyularına basılır. Şerbetlerimizin hepsi el yapımı. En güzeli de insanların bir bardak kar helvası aldıktan sonra gözlerindeki mutluluğu görmek. Özellikle çocukların yüzündeki o neşeyi görmek bana büyük onur veriyor" dedi.
Süleyman Çırpı, önümüzdeki günlerde sıcaklıkların 44-45 dereceye kadar yükselebileceğini hatırlatarak, serinlemek isteyen vatandaşların kar helvasına olan ilgisinin geçtiğimiz haftalara kıyasla ciddi şekilde arttığını söyledi.
Kar helvasının kökeninin Osmanlı saray mutfağına dayandığını belirten Çırpı, elektrik ve soğutucuların olmadığı dönemde saray halkının hem tatlı hem de serinletici bir alternatif olarak bu lezzeti tercih ettiğini söyleyerek, "Bu bir kültürdür. Osmanlı döneminde dondurma yoktu. Elektrik, buzdolabı da yoktu. Saraylarda bu kar tatlısı tüketilirdi. Biz de bu kültürü yaşatmaya çalışıyoruz" dedi.