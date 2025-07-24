Muğla'da sıcağa çare bulundu! Doğal serinleme yöntemi; kar helvası

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Kar helvasının kökeninin Osmanlı saray mutfağına dayandığını belirten Çırpı, elektrik ve soğutucuların olmadığı dönemde saray halkının hem tatlı hem de serinletici bir alternatif olarak bu lezzeti tercih ettiğini söyleyerek, "Bu bir kültürdür. Osmanlı döneminde dondurma yoktu. Elektrik, buzdolabı da yoktu. Saraylarda bu kar tatlısı tüketilirdi. Biz de bu kültürü yaşatmaya çalışıyoruz" dedi.