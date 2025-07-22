Muğla'da ölümün sebebi korkunç: Tekne kaptanı oğlunu sudan baygın çıkardı

8

Bölge halkı tarafından tanınan ve sevilen bir isim olan Arda Deniz Onat için sosyal medyada çok sayıda taziye mesajı paylaşıldı. Bozburun'da yıllardır teknede çalıştığı belirtilen gencin, Bozburun mahallesinde toprağa verileceği öğrenildi.