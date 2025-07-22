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Muğla'da ölümün sebebi korkunç: Tekne kaptanı oğlunu sudan baygın çıkardı

22.07.2025 - 08:40Güncellenme Tarihi:

Muğla'da kendi teknesinde müşterileri ile tartışan 24 yaşındaki Arda Deniz Onay, 'Niye küfür ediyorsunuz?' deyince vahşice öldürüldü. Tekne kaptanı baba, oğlunu sudan baygın çıkardı.

1Muğla'da ölümün sebebi korkunç: Tekne kaptanı oğlunu sudan baygın çıkardı

Sabah'ta yer alan habere göre olay Marmaris Bozburun Mahallesi'nde Kocabahçe Koyu'nda demirli olan 'E. Arda Deniz' isimli teknede yaşandı. İsveçli 3 kadın müşteri kiraladıkları tekneye iddiaya göre Türk erkek arkadaşlarını da çağırdı.

2Muğla'da ölümün sebebi korkunç: Tekne kaptanı oğlunu sudan baygın çıkardı

Antalya'dan Bozburun'a gelen 3 genç, 2 odalı teknede gece kalmak istedi. Ancak tekne personeli Arda Deniz Onat ve kaptan olan babası Kenan Onat, 2 odalı teknede 6 kişinin kalamayacağını söyledi.

3Muğla'da ölümün sebebi korkunç: Tekne kaptanı oğlunu sudan baygın çıkardı

Bunun üzerine tartışma çıktı. Antalya'dan gelen 3 genç, Arda ve babasına küfür etti. Bunun üzerine 'niye küfür ediyorsunuz' diyen Arda'nın kafasına demirle vurup, darp ettiler. Arda başına aldığı darbe sonucu denize düştü.

4Muğla'da ölümün sebebi korkunç: Tekne kaptanı oğlunu sudan baygın çıkardı

Arda Deniz Onat denize düştüğü yerden kaptan olan babası tarafından baygın halde çıkarılarak lastik botla Germe Limanı'nda bekleyen sağlık ekiplerine ulaştırıldı.

5Muğla'da ölümün sebebi korkunç: Tekne kaptanı oğlunu sudan baygın çıkardı

Ancak sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen Onat, hayatını kaybetti. Kavgada yaralanan 3 kişi ise Marmaris Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

6Muğla'da ölümün sebebi korkunç: Tekne kaptanı oğlunu sudan baygın çıkardı

Olayla ilgili Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Kavgaya karıştığı belirlenen Sinan Yetkin, Selim Yetkin ve Coşkun Volkan Canfedai hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alındı.

7Muğla'da ölümün sebebi korkunç: Tekne kaptanı oğlunu sudan baygın çıkardı

Şüpheliler, Sahil Güvenlik ekipleri eşliğinde adliyeye sevk edildi. Vatandaşların, şüphelilere saldırıp tepki gösterdiği öğrenildi.

8Muğla'da ölümün sebebi korkunç: Tekne kaptanı oğlunu sudan baygın çıkardı

Bölge halkı tarafından tanınan ve sevilen bir isim olan Arda Deniz Onat için sosyal medyada çok sayıda taziye mesajı paylaşıldı. Bozburun'da yıllardır teknede çalıştığı belirtilen gencin, Bozburun mahallesinde toprağa verileceği öğrenildi.