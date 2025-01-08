Muğla'da Herakleia Antik Kenti'ndeki kazılarda eserlerin üzerinde pati izlerine rastlandı

Bireylerin öbür dünyada da köpekleriyle birlikte olmayı tercih etmeleri, köpeklerin ne kadar değerli olduğunu ve onlarla kurdukları bağın ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Yine kazılarda Roma hamamındaki pek çok kiremit tuğlanın üzerinde köpeklere ait pati izlerine rastladık." ifadelerini kullandı.