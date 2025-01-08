Muğla'da Herakleia Antik Kenti'ndeki kazılarda eserlerin üzerinde pati izlerine rastlandı
Muğla'nın Milas ilçesindeki Herakleia Antik Kenti'ndeki kazılarda gün ışığına çıkarılan eserlerden bazılarının üzerinde pati izlerine rastlandı. Latmos ve Herakleia Kazısı Başkanı Prof. Dr. Zeliha Gider Büyüközer, 'Bu, Herakleialıların evcil hayvanlarına verdiği önemin bir yansıması. Bireylerin öbür dünyada da köpekleriyle birlikte olmayı tercih etmeleri, köpeklerin ne kadar değerli olduğunu ve onlarla kurdukları bağın ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor' dedi.
AA
• 08 Ocak 2025 - 13:58 • Son Güncelleme:
AA
• 08 Ocak 2025 - 13:58 • Son Güncelleme: