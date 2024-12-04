Muğla bacası iki asırdan beri poyraz, rüzgar ve fırtınaya direniyor
Muğla’nın yapı sektöründe "Muğla Bacası" olarak adlandırılan ve 28 alaturka kiremitten yapılan bacalar, yaklaşık iki asırdır poyraz rüzgarlarına karşı kullanılırken, üstün dayanıklılığıyla dikkat çekiyor. Yapım teknikleri ve işlevselliğiyle hayranlık uyandıran bu bacalar, özellikle sert kış mevsimlerinde "Deli Mehmet" olarak adlandırılan poyraz rüzgarlarına karşı evleri koruyor ve karbonmonoksit zehirlenmelerini bertaraf ediyor.
İHA
• 04 Aralık 2024 - 16:49 • Son Güncelleme:
İHA
• 04 Aralık 2024 - 16:49 • Son Güncelleme: