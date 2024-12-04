Muğla bacası iki asırdan beri poyraz, rüzgar ve fırtınaya direniyor

“KÜLTÜREL MİRAS KORUNUYOR”

Günümüzde başta Muğla merkez olmak üzere Milas, Yatağan, Ula, Köyceğiz ve Ortaca gibi ilçelerde yaygın olarak kullanılan bu bacalar, yalnızca bir yapı unsuru değil, aynı zamanda bölgenin kültürel ve mimari mirasının önemli bir parçası olarak kabul ediliyor.