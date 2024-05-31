Müge Anlı'ya üvey kızlarını aramaya çıktı! Kızların ifadesi iğrenç olayı ortaya çıkardı
Muğla'daki iğrenç olay Türkiye'nin gündemine oturdu. Üvey kızlarını bulmak için canlı yayına çıkan Selahattin Yalnız'ın üvey kızlarını yıllardır istismar ettiği ortaya çıktı. Programın sunucusu Müge Anlı, "Sen utanmadan nasıl benim stüdyoma geldin? Terbiyesiz adam. Senin bu kızlara yaptığının bütün videoları elimde" diyerek tepki gösterdi. Programı ihbar kabul eden ekipler, Selahattin Yalnız'ı canlı yayında gözaltına alındı.
• 31 Mayıs 2024 - 12:41 • Son Güncelleme:
• 31 Mayıs 2024 - 12:41 • Son Güncelleme: