Müge Anlı'ya üvey kızlarını aramaya çıktı! Kızların ifadesi iğrenç olayı ortaya çıkardı

İĞRENÇ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Yıllardır üvey babaları tarafından cinsel istismara maruz kaldıklarını söyleyen 24 yaşındaki F.T.B, "14 yaşından beri bu adam bize tecavüz ediyor. Bize satırla saldırıyordu, bizi dövüyordu. Bize 'Sizin derinizi yüzerim, dördünüz de benim karım olacaksınız' diyordu. Bunlar annemin gözünün önünde yapılıyordu. Sen de korkundan susuyordun. Ondan korkma." diye konuştu.