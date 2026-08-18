Mudurnu’da asırlık gelenek: Örencik köyünde Hacet Bayramı coşkusu

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Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Örencik köyü sakinleri tarafından geleneksel olarak düzenlenen Hacet Bayramı, Abant Gölü Milli Parkı mevkiindeki Örencik Yaylası'nda büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Köy Muhtarı İdris Balta'nın öncülüğünde organize edilen etkinlikte, vatandaşlar Abant'ın bol oksijenli havasında hem piknik yaptı hem de çeşitli etkinliklerle unutulmaz bir gün yaşadı.