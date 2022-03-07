Geri Dön
GAZETE VATAN ANA SAYFA
MagazinMuazzez Abacı'nın menajerinden Alzheimer iddialarına cevap: Şu anda Amerika'da bulunan...
HaberlerMagazin Haberleri Muazzez Abacı'nın menajerinden Alzheimer iddialarına cevap: Şu anda Amerika'da bulunan...
• 07 Mart 2022 - 12:52 • Son Güncelleme:

Muazzez Abacı'nın menajerinden Alzheimer iddialarına cevap: Şu anda Amerika'da bulunan...

Türk sanat müziğinin yaşayan efsanelerinden Muazzez Abacı'ya (74) Alzheimer başlangıcı teşhisi konulduğu iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Bir süredir sahnelerden uzak olan Abacı'nın menajeri, konuyla ilgili sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

• 07 Mart 2022 - 12:52 • Son Güncelleme:
1Muazzez Abacının menajerinden Alzheimer iddialarına cevap: Şu anda Amerikada bulunan...
ABONE OL

Türk sanat müziğinin yaşayan efsanesi Muazzez Abacı ile ilgili dün bir iddia ortaya atılmıştı. Onur Akay, 74 yaşındaki Abacı'ya; Alzheimer başlangıcı teşhisi konulduğu iddia etmişti. Çıkan haberlerin ardından ünlü şarkıcının menajeri Taner Budak, söylentileri yalanladı.

2MENAJERİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Konuyla alakalı Instagram hesabından açıklama yapan Budak, "Şu anda Amerika'da bulunan sayın Muazzez Abacı'nın sağlık durumu hakkında bir internet sitesinde çıkan haberin aslı yoktur" dedi.

3Muazzez Abacının menajerinden Alzheimer iddialarına cevap: Şu anda Amerikada bulunan...

Taner Budak, sözlerine, "Sayın Muazzez Abacı'nın sağlık durumu gayet iyi olup, en yakın zamanda Türkiye'ye dönerek, sahne çalışmalarına devam edecektir. Bu haberi yapan internet sitesi hakkında sanatçının avukatı gerekli yargı işlemlerine başlayacaktır. Bu süreçte bilgi almak için arayan siyaset, sanat ve medya dünyasından dostlarımıza ve kamuoyuna teşekkürlerimizi sunarız. Saygılarımla..." diye devam etti.

440 YIL SONRA AYNI SAHNEDE

40 YIL SONRA AYNI SAHNEDE

Öte yandan Muazzez Abacı, son olarak Poll Production organizasyonu Paraf sponsorluğunda Harbiye Açıkhava’da Mustafa Keser ile birlikte sevenleriyle buluşmuştu.

5Muazzez Abacının menajerinden Alzheimer iddialarına cevap: Şu anda Amerikada bulunan...

‘Bana Her Şey Seni Hatırlatıyor’ ve ‘Tutku’ gibi parçalarda düet yapan ikiliden Abacı, “Mustafa’yı dinlerken mest oldum” derken, Keser ise, “40 yıl önce fuarda kendisine keman çalarak eşlik etmiştim” şeklinde konuşmuştu. (Milliyet)

6Muazzez Abacının menajerinden Alzheimer iddialarına cevap: Şu anda Amerikada bulunan...

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri
Hande Erçel, Kerem Bürsin'i tamamen sildi! Flaş hamle...

Hande Erçel, Kerem Bürsin'i tamamen sildi! Flaş hamle...

Evan Rachel Wood'tan olay sözler: Tacizleri ben uyurken de devam ediyordu

Evan Rachel Wood'tan olay sözler: Tacizleri ben uyurken de devam ediyordu

Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu dekoltesiyle adından söz ettirdi! 'Silikonun patlayacak!'

Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu dekoltesiyle adından söz ettirdi! 'Silikonun patlayacak!'

Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan hakkında ilk kez konuştu: Affediyorum!

Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan hakkında ilk kez konuştu: Affediyorum!