• 07 Mart 2022 - 12:52 • Son Güncelleme:
Muazzez Abacı'nın menajerinden Alzheimer iddialarına cevap: Şu anda Amerika'da bulunan...
Türk sanat müziğinin yaşayan efsanelerinden Muazzez Abacı'ya (74) Alzheimer başlangıcı teşhisi konulduğu iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Bir süredir sahnelerden uzak olan Abacı'nın menajeri, konuyla ilgili sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.
• 07 Mart 2022 - 12:52 • Son Güncelleme:
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Türk sanat müziğinin yaşayan efsanesi Muazzez Abacı ile ilgili dün bir iddia ortaya atılmıştı. Onur Akay, 74 yaşındaki Abacı'ya; Alzheimer başlangıcı teşhisi konulduğu iddia etmişti. Çıkan haberlerin ardından ünlü şarkıcının menajeri Taner Budak, söylentileri yalanladı.
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Taner Budak, sözlerine, "Sayın Muazzez Abacı'nın sağlık durumu gayet iyi olup, en yakın zamanda Türkiye'ye dönerek, sahne çalışmalarına devam edecektir. Bu haberi yapan internet sitesi hakkında sanatçının avukatı gerekli yargı işlemlerine başlayacaktır. Bu süreçte bilgi almak için arayan siyaset, sanat ve medya dünyasından dostlarımıza ve kamuoyuna teşekkürlerimizi sunarız. Saygılarımla..." diye devam etti.
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