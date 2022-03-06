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MagazinMuazzez Abacı’dan kötü haber geldi!
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• 06 Mart 2022 - 14:35 • Son Güncelleme:

Muazzez Abacı’dan kötü haber geldi!

Türk sanat müziğinin yaşayan efsanesi Muazzez Abacı’dan kötü bir haber geldi. Muazzez Abacı’ya Alzheimer başlangıcı teşhisi konuldu.

• 06 Mart 2022 - 14:35 • Son Güncelleme:
1Muazzez Abacı’dan kötü haber geldi
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Sanat dünyasının sevilen ismi Muazzez Abacı’ya Alzheimer başlangıcı teşhisi konuldu. Kötü haberi ses sanatçısı ve yazar Onur Akay duyurdu.

2Muazzez Abacı’dan kötü haber geldi

Onur Akay, “Türk sanat müziğinin yaşayan efsanesi Muazzez Abacı’ya Alzheimer başlangıcı teşhisi konuldu.

3Muazzez Abacı’dan kötü haber geldi

Amerika’da olan sanatçımızın bu önemli rahatsızlığını bana söylediler. Çok çok üzüldüm. Benim en sevdiğim büyük sanatçımıza acil şifalar diliyorum."

4ALZHEİMER HASTALIĞI NEDİR

ALZHEİMER HASTALIĞI NEDİR?

Alzheimer hastalığı, günlük yaşamsal aktivitelerde azalma ve bilişsel yeteneklerde bozulma ile karakterize, nöropsikiyatrik semptomların ve davranış değişikliklerinin eşlik ettiği nörodejeneratif bir hastalıktır.

5Muazzez Abacı’dan kötü haber geldi

Demansın en sık görülen tipidir. Bu hastalığı ilk olarak Alois Alzheimer tanımlamıştır. 65 yaş üzerindeki grubun %2-4’ünde, 85 yaş üzerinde ise %20 oranında görülmektedir.

6ALZHEİMER BELİRTİLERİ NELER

ALZHEİMER BELİRTİLERİ NELER?

Alzheimer’la ilgili ilk sinyallerin, günlük yaşamın bir parçası olan işlerde kendini gösterdiği beliren uzmanlar, eskiden pişirilen yemeklerin ve düzenli işlerin yapılamaması, yemeğe tuz yerine şeker konması, bilinen yolların karıştırılması, mevsime uygun giyinilmemesi gibi davranışlar sergileyen kişilerin kısa sürede uzmana danışmasını öneriyor.

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