• 06 Mart 2022 - 14:35 • Son Güncelleme:
Muazzez Abacı’dan kötü haber geldi!
Türk sanat müziğinin yaşayan efsanesi Muazzez Abacı’dan kötü bir haber geldi. Muazzez Abacı’ya Alzheimer başlangıcı teşhisi konuldu.
• 06 Mart 2022 - 14:35 • Son Güncelleme:
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Sanat dünyasının sevilen ismi Muazzez Abacı’ya Alzheimer başlangıcı teşhisi konuldu. Kötü haberi ses sanatçısı ve yazar Onur Akay duyurdu.
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ALZHEİMER HASTALIĞI NEDİR?
Alzheimer hastalığı, günlük yaşamsal aktivitelerde azalma ve bilişsel yeteneklerde bozulma ile karakterize, nöropsikiyatrik semptomların ve davranış değişikliklerinin eşlik ettiği nörodejeneratif bir hastalıktır.
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ALZHEİMER BELİRTİLERİ NELER?
Alzheimer’la ilgili ilk sinyallerin, günlük yaşamın bir parçası olan işlerde kendini gösterdiği beliren uzmanlar, eskiden pişirilen yemeklerin ve düzenli işlerin yapılamaması, yemeğe tuz yerine şeker konması, bilinen yolların karıştırılması, mevsime uygun giyinilmemesi gibi davranışlar sergileyen kişilerin kısa sürede uzmana danışmasını öneriyor.