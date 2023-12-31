MPİ SONUÇ || Milli Piyango online sorgulama ekranı: Milli piyango açıklanan sonuçlar nereden kontrol edilir? Yılbaşı bileti sonuçları…
2024 Milli Piyango Yılbaşı Sonuçları için heyecanlı bekletiş sona erdi. 400 milyon TL'lik büyük ikramiyenin dağıtılacağı çekişte kazanan numaralar açıklanıyor. 40 milyon, 4 milyon, 1 milyon ve 750 bin TL gibi ikramiyelerin dağıtıldığı yılbaşı çekilişinde ikramiye kazanan numaralar noter huzurunda belli oluyor. Bilet alan vatandaşlar biletlerine ikramiye isabet edip etmediğini sorgulamaya başladı. İşte MPİ sonuç ile Milli Piyango online sorgulama ekranı
• 31 Aralık 2023 - 21:24 • Son Güncelleme:
• 31 Aralık 2023 - 21:24 • Son Güncelleme: