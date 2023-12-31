MPİ SONUÇ || Milli Piyango online sorgulama ekranı: Milli piyango açıklanan sonuçlar nereden kontrol edilir? Yılbaşı bileti sonuçları…

2024 Milli Piyango Yılbaşı Çekiliş Sonuçlarında kazandıran numaralar belli olmaya başladı. Yılbaşı çekilişi için Milli Piyango Bileti satın alan vatandaşlar kendilerine "400 Milyon TL'lik büyük ikramiye çıkıp çıkmayacağını merak ediliyor. Kazanan numaralar anlık olarak Milli Piyango Yılbaşı sonuçları sorgulama ekranı üzerinden takip edilebiliyor. 2024 Mili Piyango Yılbaşı Çekiliş Sonuçları tam listesiyle tüm sonuçları sorgulanabilecek. İşte Milli Piyango online sorgulama ekranı ve MPİ 2024 Yılbaşı Çekiliş Sonuçlarına göre kazanan numaralar sıralı tam liste...