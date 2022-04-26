Moskova Londra'yı Satan-2 ile 5 dakikada vurabilir! Putin 'Durdurulamaz' dedi ABD tek tek avlayacak...

Ukrayna'yı işgal eden, Finlandiya ve İsveç'i tehdit eden Rusya ile Batı tarihinin en gergin dönemini yaşıyor.Moskova'dan gelen son hamle ise bu gerginliğin daha da artacağına işaret ediyor. Zira Rusya'nın sonbaharda ABD'yi vurabilecek kapasitedeki nükleer füzelerini test edeceği belirtiliyor.