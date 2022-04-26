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DünyaMoskova Londra'yı Satan-2 ile 5 dakikada vurabilir! Putin 'Durdurulamaz' dedi ABD tek tek avlayacak...
HaberlerDünya Haberleri Moskova Londra'yı Satan-2 ile 5 dakikada vurabilir! Putin 'Durdurulamaz' dedi ABD tek tek avlayacak...
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Moskova Londra'yı Satan-2 ile 5 dakikada vurabilir! Putin 'Durdurulamaz' dedi ABD tek tek avlayacak...

Ukrayna savaşı devam ederken Batı ve ABD'yi dünya savaşı ile korkutan Moskova gerilimi zirveye çıkaracak adımlar atıyor. Moskova'nın Nükleer başlık taşıyabilen Satan 2 füzesinin sonbaharda konuşlandıracağı açıklandı. İngiliz basını ise ABD'nin bu füzeler nasıl durduracağını sayfalarına taşıdı.

• 26 Nisan 2022 - 10:45 • Son Güncelleme:
• 26 Nisan 2022 - 10:45 • Son Güncelleme:
1Moskova Londrayı Satan-2 ile 5 dakikada vurabilir Putin Durdurulamaz dedi ABD tek tek avlayacak...

Ukrayna'yı işgal eden, Finlandiya ve İsveç'i tehdit eden Rusya ile Batı tarihinin en gergin dönemini yaşıyor.Moskova'dan gelen son hamle ise bu gerginliğin daha da artacağına işaret ediyor. Zira Rusya'nın sonbaharda ABD'yi vurabilecek kapasitedeki nükleer füzelerini test edeceği belirtiliyor.

2Moskova Londrayı Satan-2 ile 5 dakikada vurabilir Putin Durdurulamaz dedi ABD tek tek avlayacak...

Roscosmos uzay ajansı başkanı Dmitry Rogozin Satan 2 adı verilen füzelerin Moskova'nın yaklaşık 3 bin kilometre doğusundaki Krasnoyarsk bölgesindeki Sibirya kasabası Uzhur'da konuşlandırılacağını söyledi.

3TÜM BAŞKENTLER MENZİLİ İÇİNDE

TÜM BAŞKENTLER MENZİLİ İÇİNDE

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gözü gibi koruduğu 'Satan 2' füzeleri Rusya'nın başkenti Moskova'dan fırlatıldığında İngiltere'nin başkenti Londra'ya ulaşabilecek menzile de sahip.

4Moskova Londrayı Satan-2 ile 5 dakikada vurabilir Putin Durdurulamaz dedi ABD tek tek avlayacak...

Başka bir deyişle Rusya, caydırıcı güç çerçevesinde söz konusu füzeyle Avrupa'nın tüm başkentlerini vurma kapasitesine ulaşıyor. ABD basınına göre, füzenin menzili içerisinde ABD'de de yer alıyor.

5Moskova Londrayı Satan-2 ile 5 dakikada vurabilir Putin Durdurulamaz dedi ABD tek tek avlayacak...

Satan 2'nin ABD'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya'nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerine attığı atom bombalarından 2000 kat daha güçlü olduğu belirtiliyor. Füzenin en az 10 nükleer başlığa ev sahipliği yapabileceği de gelen bilgiler arasında.

6ABD SATAN 2Yİ NASIL DURDURACAK

ABD SATAN 2'Yİ NASIL DURDURACAK?

İngiliz Express gazetesinde yer alan habere göre, ABD'nin Soğuk Savaş döneminde start verdiği ve yaklaşık 200 milyar dolara mal olan savunma sistemi Rus füzelerini durdurabilir.

7Moskova Londrayı Satan-2 ile 5 dakikada vurabilir Putin Durdurulamaz dedi ABD tek tek avlayacak...

'ABD'nin 200 milyar dolarlık projesi Putin'in füzelerini yeryüzünden silebilir' başlıklı habere göre, sistem üç ana unsurdan oluşuyor.Kara bazlı önleme füzeleri sistemin en hayati öğelerinden biri. ABD genelinde konuşlandırılmış en az 44 adet kara bazlı önleme füzeleri sistemi olduğu düşünülüyor.ABD füze savunma ajansı, bu sistemin 19 testin 11'inden başarı ile geçtiğini belirtiyor.

8Moskova Londrayı Satan-2 ile 5 dakikada vurabilir Putin Durdurulamaz dedi ABD tek tek avlayacak...

Savaş gemilerine yerleştirilen bir füze savunma sistemi olan Aegis RIM-161 Standard Missile-3 (SM-3), RIM-174 Standard Missile-6 (SM-6) ve Aegis muharebe sisteminden oluşmaktadır.

9Moskova Londrayı Satan-2 ile 5 dakikada vurabilir Putin Durdurulamaz dedi ABD tek tek avlayacak...

Dünyanın en gelişmiş savaş sistemi olarak kabul edilen Aegis'e Donanma kruvazörleri ve muhripleri ev sahipliği yapıyor. Sistem son teknoloji radarları kullanıyor.

10Moskova Londrayı Satan-2 ile 5 dakikada vurabilir Putin Durdurulamaz dedi ABD tek tek avlayacak...

ABD'nin füzelere karşı korunmasında kilit öneme sahip olan THAAD, atmosferin üst kısmında ve atmosfer dışında gelen füzelere karşı koyan yer tabanlı önleme füzeleri kullanıyor.

11Moskova Londrayı Satan-2 ile 5 dakikada vurabilir Putin Durdurulamaz dedi ABD tek tek avlayacak...

Sistem bugüne kadar 15 defa test edildi ve testlerden başarı ile geçti. ABD'nin yedi THAAD bataryası olduğu ve bunların üçünün Pasifik Okyanusu'nda konuşlandırıldığı belirtiliyor.

12Moskova Londrayı Satan-2 ile 5 dakikada vurabilir Putin Durdurulamaz dedi ABD tek tek avlayacak...

Rusya, geçtiğimiz günlerde konvansiyonel veya nükleer bir savaş başlığı taşıyabilen Zirkon hipersonik füzesinden yeni görüntüler paylaşmıştı.

13Moskova Londrayı Satan-2 ile 5 dakikada vurabilir Putin Durdurulamaz dedi ABD tek tek avlayacak...

Rusya'nın bu füzeyi kullandığı ABD'li çevrelerce de teyit edilirken İngiliz basını bu gelişmeyi 'Rusya, Londra'yı 5 dakika içinde vurabilecek hipersonik nükleer füzenin görüntülerini yayınladı' başlığı ile okurlarına sunmuştu.

14PUTİN DURDURULAMAZ DİYE TANITMIŞTI

PUTİN 'DURDURULAMAZ' DİYE TANITMIŞTI

Söz konusu füze, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından övülen yeni nesil Rus silah teknolojisinin bir parçası.

15Moskova Londrayı Satan-2 ile 5 dakikada vurabilir Putin Durdurulamaz dedi ABD tek tek avlayacak...

Putin, 2018'de yaptığı konuşmasında hipersonik füzelerin bin kilometre menzilde denizde ve karadaki hedefleri vurabildiğini açıklamıştı.

16Moskova Londrayı Satan-2 ile 5 dakikada vurabilir Putin Durdurulamaz dedi ABD tek tek avlayacak...

Füzeyi 'Durdurulamaz' ve 'yenilmez' olarak tanımlayan Putin yeni silahları ile dünyanın neredeyse her noktasını vurabilecekleri ve ABD yapımı bir füze kalkanından kurtulabilecekleri konusunda ısrarlı.

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